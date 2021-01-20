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Госдума одобрила закон о запрете второго гражданства для чиновников
Госдума одобрила закон о запрете второго гражданства для чиновников
Государственная дума приняла в первом чтении законопроекты о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:06
2021-01-20T13:49
россия
конституция рф
владимир путин
общество
госдума рф
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Государственная дума приняла в первом чтении законопроекты о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом.Основной проект с поправками в два десятка законов президент Владимир Путин внес в развитие норм Конституции.Помимо такого фильтра для соискателей на должности в различных органах власти, инициатива предполагает обязать госслужащих сообщать об изменениях гражданства и приобретении документов, подтверждающих право на проживание за рубежом.Эти нормы будут касаться сотрудников госохраны, таможенных органов, военнослужащих, росгвардейцев, служащих МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, руководителей субъектов, председателя ЦБ, сотрудников МВД и СК, а также уполномоченного по правам ребенка, финансового омбудсмена и членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК). Кроме того, дипломатические работники будут обязаны уведомлять свое руководство о том, что их супруги приобрели иностранное гражданство и вид на жительство или оформили другие документы, которые позволяют им постоянно проживать за рубежом.В документе уточняется, что госслужащие, которые за полгода после вступления в силу требований об отсутствии иностранного гражданства не предоставят этому подтверждение, будут уволены.Еще один законопроект с изменениями в Трудовой кодекс предполагает, что такие же сведения начальству должны будут предоставить работники органов на различных уровнях власти. Так, если сотрудник в письменной форме не сообщит о прекращении российского гражданства, с ним расторгнут трудовой договор.В пояснительной записке отмечается, что речь идет о должностях, для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне.
https://radiosputnik.ria.ru/20201203/grazhdanstvo-1587486345.html
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россия, конституция рф, владимир путин, общество, госдума рф

Госдума одобрила закон о запрете второго гражданства для чиновников

13:06 20.01.2021 (обновлено: 13:49 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Государственная дума приняла в первом чтении законопроекты о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом.
Основной проект с поправками в два десятка законов президент Владимир Путин внес в развитие норм Конституции.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря 2020, 12:34
"Все по-честному": Володин о запрете на второе гражданство госслужащим
Помимо такого фильтра для соискателей на должности в различных органах власти, инициатива предполагает обязать госслужащих сообщать об изменениях гражданства и приобретении документов, подтверждающих право на проживание за рубежом.
Эти нормы будут касаться сотрудников госохраны, таможенных органов, военнослужащих, росгвардейцев, служащих МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, руководителей субъектов, председателя ЦБ, сотрудников МВД и СК, а также уполномоченного по правам ребенка, финансового омбудсмена и членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК). Кроме того, дипломатические работники будут обязаны уведомлять свое руководство о том, что их супруги приобрели иностранное гражданство и вид на жительство или оформили другие документы, которые позволяют им постоянно проживать за рубежом.
В документе уточняется, что госслужащие, которые за полгода после вступления в силу требований об отсутствии иностранного гражданства не предоставят этому подтверждение, будут уволены.
Еще один законопроект с изменениями в Трудовой кодекс предполагает, что такие же сведения начальству должны будут предоставить работники органов на различных уровнях власти. Так, если сотрудник в письменной форме не сообщит о прекращении российского гражданства, с ним расторгнут трудовой договор.
В пояснительной записке отмечается, что речь идет о должностях, для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля 2020, 21:04
В комитете ГД не раскрыли имена из запроса о втором гражданстве депутатов
 
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