https://ria.ru/20210120/grazhdanstvo-1593822639.html

Госдума одобрила закон о запрете второго гражданства для чиновников

Госдума одобрила закон о запрете второго гражданства для чиновников

Государственная дума приняла в первом чтении законопроекты о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T13:06

2021-01-20T13:06

2021-01-20T13:49

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владимир путин

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Государственная дума приняла в первом чтении законопроекты о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом.Основной проект с поправками в два десятка законов президент Владимир Путин внес в развитие норм Конституции.Помимо такого фильтра для соискателей на должности в различных органах власти, инициатива предполагает обязать госслужащих сообщать об изменениях гражданства и приобретении документов, подтверждающих право на проживание за рубежом.Эти нормы будут касаться сотрудников госохраны, таможенных органов, военнослужащих, росгвардейцев, служащих МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, руководителей субъектов, председателя ЦБ, сотрудников МВД и СК, а также уполномоченного по правам ребенка, финансового омбудсмена и членов общественных наблюдательных комиссий (ОНК). Кроме того, дипломатические работники будут обязаны уведомлять свое руководство о том, что их супруги приобрели иностранное гражданство и вид на жительство или оформили другие документы, которые позволяют им постоянно проживать за рубежом.В документе уточняется, что госслужащие, которые за полгода после вступления в силу требований об отсутствии иностранного гражданства не предоставят этому подтверждение, будут уволены.Еще один законопроект с изменениями в Трудовой кодекс предполагает, что такие же сведения начальству должны будут предоставить работники органов на различных уровнях власти. Так, если сотрудник в письменной форме не сообщит о прекращении российского гражданства, с ним расторгнут трудовой договор.В пояснительной записке отмечается, что речь идет о должностях, для замещения которых требуется оформление допуска к государственной тайне.

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/grazhdanstvo-1587486345.html

https://ria.ru/20200729/1575133601.html

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россия, конституция рф, владимир путин, общество, госдума рф