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В комитете Госдумы заявили, что у депутатов нет второго гражданства
В комитете Госдумы заявили, что у депутатов нет второго гражданства
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что по данным компетентных органов - ФСБ, СВР, МИД, МВД, - у... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:10
2021-01-20T13:10
2021-01-20T14:05
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что по данным компетентных органов - ФСБ, СВР, МИД, МВД, - у депутатов нет второго гражданства."Мы сделали запросы во все государственные структуры, правоохранительные органы, которые могут этой информацией владеть - министерство иностранных дел, Служба внешней разведки, ФСБ, МВД, прокуратура. И мы получили из этих органов официальный ответ за подписью руководителей органов о том, что в наличии у депутатов второго гражданства не имеется", - сказал Пискарев на пленарном заседании.
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