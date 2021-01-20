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В комитете Госдумы заявили, что у депутатов нет второго гражданства
В комитете Госдумы заявили, что у депутатов нет второго гражданства
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что по данным компетентных органов - ФСБ, СВР, МИД, МВД, - у... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:10
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политика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что по данным компетентных органов - ФСБ, СВР, МИД, МВД, - у депутатов нет второго гражданства."Мы сделали запросы во все государственные структуры, правоохранительные органы, которые могут этой информацией владеть - министерство иностранных дел, Служба внешней разведки, ФСБ, МВД, прокуратура. И мы получили из этих органов официальный ответ за подписью руководителей органов о том, что в наличии у депутатов второго гражданства не имеется", - сказал Пискарев на пленарном заседании.
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россия, госдума рф, политика

В комитете Госдумы заявили, что у депутатов нет второго гражданства

13:10 20.01.2021 (обновлено: 14:05 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутаты на первом пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы
Депутаты на первом пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что по данным компетентных органов - ФСБ, СВР, МИД, МВД, - у депутатов нет второго гражданства.
"Мы сделали запросы во все государственные структуры, правоохранительные органы, которые могут этой информацией владеть - министерство иностранных дел, Служба внешней разведки, ФСБ, МВД, прокуратура. И мы получили из этих органов официальный ответ за подписью руководителей органов о том, что в наличии у депутатов второго гражданства не имеется", - сказал Пискарев на пленарном заседании.
 
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