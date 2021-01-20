https://ria.ru/20210120/gosduma-1593815162.html

Госдума осудила политику двойных стандартов на Западе

Госдума осудила политику двойных стандартов на Западе

Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла заявление с осуждением политики двойных стандартов, к которой все чаще прибегают на Западе для... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T12:36

2021-01-20T12:36

2021-01-20T14:41

леонид слуцкий

вячеслав володин

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в мире

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла заявление с осуждением политики двойных стандартов, к которой все чаще прибегают на Западе для введения санкций и нанесения ущерба РФ.Документ на рассмотрение ГД в декабре внесла фракция ЛДПР.Парламентарии отмечают, что ситуация во многих странах, осуждающих РФ, оставляет желать лучшего: там наблюдается раскол общества, гражданское, религиозное и расовое противостояние.Парламентарии отмечают, что во многих европейских странах в последнее время проходят массовые демонстрации: люди протестуют против мер, принятых властями в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Например, на протесты в Германии вышли не менее 40 тысяч человек, а по данным некоторых средств массовой информации - более 200 тысяч человек, во Франции люди по всей стране протестуют против закона о глобальной безопасности. В документе отмечается, что полиция грубо обращается с демонстрантами, против митингующих применяются водометы и слезоточивый газ.В то же время, подчеркивают депутаты, власти западных стран продолжают "гневно клеймить" действия белорусской милиции и оправдывать агрессивную толпу. В этой связи парламентарии задаются вопросом, почему в Берлине и Париже полиция действует якобы во благо демократии, а в Белоруссии, России или Китае то же самое называется попранием фундаментальных принципов."Депутаты Государственной Думы, представляющие все фракции в Государственной Думе, призывают парламентариев и правительства государств мира осознать пагубность политики двойных стандартов и продемонстрировать свою готовность придерживаться единых подходов к оценке подобных событий у себя в стране и за рубежом", - указывается в документе.Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление, отметил, что двойные стандарты недопустимы.Спикер подчеркнул, что когда страна принимает для себя одни стандарты, а навязывает другие - это явно двойственный подход."Давайте тогда разберемся, где свобода есть. Об этом речь, коллеги, это очень важный вопрос. И то, что вчера был консенсус у нас, когда все фракции высказались, что вопросы внутренние должен решать народ нашей страны. Но никак не иностранные государства, это крайне важно. И то, что сегодня мы предлагаем всем парламентам и государствам отказаться от двойных стандартов, осуждая их, это принципиальный вопрос", - добавил Володин.Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, представляя документ, отметил, что сегодня мир находится "в исторической ситуации", когда стало понятно, что единственная страна на планете, которая на законодательном уровне позволялся себе вмешиваться в конституционных строй других государств, которая экспортировала демократию по всему миру, сегодня уже ничего не может экспортировать, поскольку экспортировать нечего.Слуцкий добавил, что принятый Госдумой документ закрепляет для всего мира - парламентов, экспертов, людей, которые обладают здравым смыслом - ситуацию, когда Россия категорически не приемлет и выступает с осуждением двойных стандартов, которых не должно быть в мировой архитектуре и политике в 21 веке.

https://ria.ru/20210120/navalnyy-1593812273.html

https://ria.ru/20191002/1559375827.html

https://ria.ru/20210120/amerika-1593683561.html

франция

германия

белоруссия

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леонид слуцкий, вячеслав володин, лдпр, госдума рф, франция, германия, белоруссия, в мире