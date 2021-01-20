https://ria.ru/20210120/golunov-1593865937.html

Медсестра рассказала, как Голунова тащили по лестнице в июле 2019 года

Медсестра рассказала, как Голунова тащили по лестнице в июле 2019 года

Медсестра Московского научно-практического центра наркологии Татьяна Евдокимова рассказала в Мосгорсуде, как журналиста Ивана Голунова волокли по лестнице после РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T16:38

2021-01-20T16:38

2021-01-20T16:38

иван голунов

дело журналиста ивана голунова

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Медсестра Московского научно-практического центра наркологии Татьяна Евдокимова рассказала в Мосгорсуде, как журналиста Ивана Голунова волокли по лестнице после медосвидетельствования в июле 2019 года, передает корреспондент РИА Новости."В тот день я была на ночном дежурстве и видела, как человека тащили по лестнице, он требовал адвоката. Сотрудники полиции его за ноги и за руки выносили", - рассказала Евдокимова.После увиденного она спросила своего коллегу, который проводил освидетельствование, что это было, и тот ответил, что Голунов не хотел выходить из кабинета.Следующее заседание пройдет 1 февраля.На прошлом заседании суда, рассматривающего дело против пятерых задержавших его экс-полицейских, Голунов рассказал, что по дороге обратно из кабинета медосвидетельствования его тащили по лестнице, он бился о ступеньки спиной, потерял сознание, а очнулся на улице на асфальте, где ему на грудь давила нога полицейского.В декабре на заседании суда Денис Коновалов полностью признал вину, Максим Уметбаев - "только в том, что дал пощечину Голунову". Наиболее высокопоставленный из фигурантов Игорь Ляховец, которого СК считает организатором провокации, назвал обвинение "нагромождением обстоятельств и событий" и "полетом фантазии". Акбар Сергалиев сделал упор на категорическом несогласии "с тем, что вступил в преступную группу". Роман Феофанов же кратко обозначил, что виновным ни в чем себя не считает.Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов - главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова - уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых из них возбудили уголовное дело. Бывшие борцы с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".

https://ria.ru/20210118/golunov-1593506501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван голунов, дело журналиста ивана голунова, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия