https://ria.ru/20210120/golodovka-1593811661.html

Бывший схиигумен Сергий прекратил голодовку в СИЗО

Бывший схиигумен Сергий прекратил голодовку в СИЗО

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов), который сейчас находится в московском СИЗО, начал употреблять пищу, сообщила журналистам в среду уполномоченный по... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T12:18

2021-01-20T12:18

2021-01-20T15:15

новости - религия и мировоззрение

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря

бывший схимонах сергий (николай романов)

матросская тишина

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 янв — РИА Новости. Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов), который сейчас находится в московском СИЗО, начал употреблять пищу, сообщила журналистам в среду уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.В конце декабря стало известно, что Сергий отказался в СИЗО от еды и воды, потому что решил поститься, при этом он заявлял, что голодовкой это не считает. Его адвокат Светлана Герасимова 15 января сообщила РИА Новости, что ее подзащитный, которого перевели из СИЗО-7 в "Матросскую тишину", "уже вкушает воду"."Его (в СИЗО-7. — Прим. ред.) посещала моя коллега, мы с ней общались на тему его состояния. Сейчас он переведен в другой изолятор, он находится в "Матросской тишине". Его навещает адвокат. Он начал употреблять пищу, по моей информации, на него влияют старцы Нового Афона, они его каким-то образом вразумляют. Поэтому сегодня никто никакой тревоги не выказывает, я слежу за его состоянием", — сказала омбудсмен.Новоафонский монастырь в Абхазии, как и сам Сергий, ушел в раскол и не относится к канонической церкви, и отлученного бывшего схиигумена духовно "вразумляют" такие же раскольники.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Позже СК заявил о возбуждении еще одного уголовного дела по этим событиям — об истязании детей на территории монастыря и халатности местных органов профилактики. По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.Романова задержали в конце декабря в Среднеуральском женском монастыре и после допроса доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве Басманный суд арестовал его на два месяца.Ново-Афонский монастырь в Абхазии был основан в 1875 году монахами Русского Свято-Пантелеимонова монастыря со Святой горы Афон (Греция). В 1920-е он был закрыт, в 1990-е — возвращен верующим. Однако с мая 2011 года монастырь стал фактически кафедрой (центром) неканонической "Священной Митрополии Абхазии", самовольно отделившейся от Грузинской православной церкви.

https://ria.ru/20210119/sergiy-1593716325.html

https://ria.ru/20201229/romanov-1591384027.html

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новости - религия и мировоззрение, среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, бывший схимонах сергий (николай романов), матросская тишина, следственный комитет россии (ск рф), москва, екатеринбург, происшествия