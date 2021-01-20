https://ria.ru/20210120/germaniya-1593877101.html

В Германии хотят запретить практику умерщвления новорожденных цыплят

В Германии хотят запретить практику умерщвления новорожденных цыплят

Правительство ФРГ приняло законопроект, запрещающий фермерам умерщвление нежелательных суточных цыплят, сообщает министерство сельского хозяйства,... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T17:32

2021-01-20T17:32

2021-01-20T17:32

германия

в мире

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БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Правительство ФРГ приняло законопроект, запрещающий фермерам умерщвление нежелательных суточных цыплят, сообщает министерство сельского хозяйства, продовольствия и защиты потребителей.Как уточняет министерство, Германия первой в мире вводит такое регулирование. Выбраковка нежелательных цыплят (цыплят мужского пола и нездоровых цыплят женского пола) - распространенная практика в промышленном производстве яиц, поскольку содержание ненесущей птицы считается экономически неоправданным. Запрет должен вступить в силу с конца 2021 года."Этим моим законопроектом я добиваюсь того, чтобы в Германии яйца производились без умерщвления цыплят. Эта неэтичная практика устарела. Это прогресс в деле защиты животных: во всем мире мы первые, кто действует так решительно", - приводит министерство слова главы ведомства Юлии Клёкнер.Компании в промышленном производстве яиц могут прибегать к альтернативам умерщвлению цыплят - выращивать их для производства мяса, выращивать для вторичного использования в селекционных целях и дальнейшего производства яиц и мяса, определять пол цыпленка до вылупления. Министерство сельского хозяйства выделяет фирмам финансовую помощь на такую работу, говорится в пресс-релизе. При этом с 2024 года будет запрещено уничтожать эмбрионы после шестого дня с момента начала высиживания яиц.

https://ria.ru/20201110/norki-1584018664.html

https://ria.ru/20200614/1572911076.html

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германия, в мире