https://ria.ru/20210120/germaniya-1593831112.html
Штайнмайер испытывает облегчение в связи с инаугурацией Байдена
Штайнмайер испытывает облегчение в связи с инаугурацией Байдена
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что испытывает "большое облегчение" в связи с инаугурацией 46-го президента США Джо Байдена. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:39
2021-01-20T13:39
2021-01-20T14:03
франк-вальтер штайнмайер
джо байден
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сша
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БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что испытывает "большое облегчение" в связи с инаугурацией 46-го президента США Джо Байдена."Сегодня хороший день для демократии. В США она устояла, несмотря на тяжелую нагрузку. Несмотря на враждебность, американские институты оказались сильны - волонтеры на выборах, губернаторы, судебные органы и Конгресс. Мое облегчение велико в связи с приведением сегодня к присяге в качестве президента и прихода в Белый дом Джо Байдена. Я знаю, что это чувство разделяют многие люди в Германии", - заявил Штайнмайер в видеообращении на сайте президента ФРГ.По словам главы государства, теперь появилась "надежда, что международное сообщество в будущем снова будет работать более тесно и качественнее, чтобы решить большие проблемы нашего времени". Он перечислил такие вопросы, как борьба с пандемией коронавируса, глобальная защита климата, контроль над вооружениями и разоружение, решение острых конфликтов в мире. В этих вопросах "США снова будут на нашей стороне", выразил надежду Штайнмайер."Даже там, где мы не будем соглашаться, разногласия не разделят нас, заставят еще более интенсивно искать общие решения", - добавил президент.
https://ria.ru/20210120/bayden-1593824629.html
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франк-вальтер штайнмайер, джо байден, германия, сша, в мире