https://ria.ru/20210120/gazifikatsiya-1593763792.html

Глава "Газпрома" назвал сроки завершения газификации России

Глава "Газпрома" назвал сроки завершения газификации России

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным, прошедшей в режиме видеоконференции, рассказал о планах по газификации России... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T01:23

2021-01-20T01:23

2021-01-20T01:23

алексей миллер

газпром

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

александр новак

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:63:3232:1881_1920x0_80_0_0_d574761f5142f93c4effe160508d3b0a.jpg

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным, прошедшей в режиме видеоконференции, рассказал о планах по газификации России. Стенограмма опубликована на сайте Кремля."К 2030 году будет на сто процентов завершена технически возможная газификация в нашей стране. Мы с регионами также подписали планы-графики синхронизации работ на 2021 год. "Газпром" и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы", – указал глава "Газпрома".Он добавил, что компания фиксирует два приоритета в текущей работе: социальная ориентация программы газоснабжения и газификации, а также продолжение газификации сельских территорий.Как ранее заявил вице-премьер Александр Новак, дорожная карта развития газификации практически согласована и будет утверждена в начале этого года.Минэнерго разработало новую концепцию газификации страны, получившую название "социальная" и призванную в два раза снизить сроки процесса и максимально освободить граждан от платы за подключение газа. В рамках указанной концепции предлагается создать единого оператора газификации в каждом регионе страны, но в основном им должен быть "Газпром". Этот оператор должен будет нести ответственность за доведение газа от магистральной трубы до жилья.

https://ria.ru/20201224/gazifikatsiya-1590827508.html

https://ria.ru/20200819/1576002422.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей миллер, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, владимир путин, экономика