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Глава "Газпрома" назвал сроки завершения газификации России
Глава "Газпрома" назвал сроки завершения газификации России
Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным, прошедшей в режиме видеоконференции, рассказал о планах по газификации России... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T01:23
2021-01-20T01:23
алексей миллер
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным, прошедшей в режиме видеоконференции, рассказал о планах по газификации России. Стенограмма опубликована на сайте Кремля."К 2030 году будет на сто процентов завершена технически возможная газификация в нашей стране. Мы с регионами также подписали планы-графики синхронизации работ на 2021 год. "Газпром" и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы", – указал глава "Газпрома".Он добавил, что компания фиксирует два приоритета в текущей работе: социальная ориентация программы газоснабжения и газификации, а также продолжение газификации сельских территорий.Как ранее заявил вице-премьер Александр Новак, дорожная карта развития газификации практически согласована и будет утверждена в начале этого года.Минэнерго разработало новую концепцию газификации страны, получившую название "социальная" и призванную в два раза снизить сроки процесса и максимально освободить граждан от платы за подключение газа. В рамках указанной концепции предлагается создать единого оператора газификации в каждом регионе страны, но в основном им должен быть "Газпром". Этот оператор должен будет нести ответственность за доведение газа от магистральной трубы до жилья.
https://ria.ru/20201224/gazifikatsiya-1590827508.html
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алексей миллер, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, владимир путин, экономика

Глава "Газпрома" назвал сроки завершения газификации России

01:23 20.01.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным, прошедшей в режиме видеоконференции, рассказал о планах по газификации России. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
"К 2030 году будет на сто процентов завершена технически возможная газификация в нашей стране. Мы с регионами также подписали планы-графики синхронизации работ на 2021 год. "Газпром" и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы", – указал глава "Газпрома".
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Он добавил, что компания фиксирует два приоритета в текущей работе: социальная ориентация программы газоснабжения и газификации, а также продолжение газификации сельских территорий.
Как ранее заявил вице-премьер Александр Новак, дорожная карта развития газификации практически согласована и будет утверждена в начале этого года.
Минэнерго разработало новую концепцию газификации страны, получившую название "социальная" и призванную в два раза снизить сроки процесса и максимально освободить граждан от платы за подключение газа.
В рамках указанной концепции предлагается создать единого оператора газификации в каждом регионе страны, но в основном им должен быть "Газпром". Этот оператор должен будет нести ответственность за доведение газа от магистральной трубы до жилья.
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Алексей МиллерГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакВладимир ПутинЭкономика
 
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