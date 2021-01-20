В Приморье госпитализировали трех подростков, надышавшихся газом
ВЛАДИВОСТОК, 20 янв – РИА Новости. Три подростка госпитализированы в больницу Владивостока, надышавшись газом, баллон они купили на рынке, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю.
Местный житель сообщил полиции, что неизвестные проникли в подвал жилого дома по улице Часовитина во Владивостоке, информирует ведомство. Сотрудники полиции обнаружили в подвальном помещении троих подростков в возрасте 10, 12 и 14 лет, находившихся в состоянии опьянения. На место происшествия вызвали бригаду скорой медицинской помощи.
"Несовершеннолетние были госпитализированы в отделение токсикологии городской больницы. Установлено, что несовершеннолетние приобрели баллон с бытовым газом на рынке. После этого они продолжили прогулку, а затем спустились в подвал жилого дома, где вдыхали газ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что с несовершеннолетними и их законными представителями проведены профилактические беседы.
"Составлены административные протоколы, по статье 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ) и 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Совместно с детьми родители приглашены на заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер административного характера", - говорится в сообщении.
Подростки поставлены на профилактический учет.