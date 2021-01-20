https://ria.ru/20210120/gaz-1593770153.html

В Приморье госпитализировали трех подростков, надышавшихся газом

В Приморье госпитализировали трех подростков, надышавшихся газом

Три подростка госпитализированы в больницу Владивостока, надышавшись газом, баллон они купили на рынке, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T05:57

2021-01-20T05:57

2021-01-20T05:57

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 20 янв – РИА Новости. Три подростка госпитализированы в больницу Владивостока, надышавшись газом, баллон они купили на рынке, сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю.Местный житель сообщил полиции, что неизвестные проникли в подвал жилого дома по улице Часовитина во Владивостоке, информирует ведомство. Сотрудники полиции обнаружили в подвальном помещении троих подростков в возрасте 10, 12 и 14 лет, находившихся в состоянии опьянения. На место происшествия вызвали бригаду скорой медицинской помощи.Отмечается, что с несовершеннолетними и их законными представителями проведены профилактические беседы.Подростки поставлены на профилактический учет.

https://ria.ru/20200131/1564087539.html

владивосток

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, приморский край, происшествия