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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210120/evrosoyuz-1593819065.html
Источник сообщил, что сертификат о вакцинации внутри ЕС не понадобится
Источник сообщил, что сертификат о вакцинации внутри ЕС не понадобится
Евросоюз на данном этапе не планирует делать сертификат о вакцинации от COVID-19 обязательным условием для совершения поездок внутри ЕС, сообщил журналистам в... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T12:57
2021-01-20T13:26
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Евросоюз на данном этапе не планирует делать сертификат о вакцинации от COVID-19 обязательным условием для совершения поездок внутри ЕС, сообщил журналистам в среду высокопоставленный европейский источник."Сам факт того, сделана или нет вакцина, на данном этапе не является препятствием для поездок из одной страны в другую… То есть речь не идет о том, что вакцинация будет обязательным условием для поездок", - сказал источник в Европейском союзе.По его словам, в ЕС работают над тем, чтобы в будущем не возникла проблема непризнания сертификатов о вакцинации на территории разных европейских стран, как это было, к примеру, с тестами на COVID-19. Эту задачу облегчает тот факт, что страны ЕС в настоящее время используют одни и те же вакцины, которое закупались через общий механизм.Источник также подчеркнул, что сертификат о вакцинации не избавит путешественника от проведения теста на COVID-19, так как даже после получения вакцины человек может оставаться носителем вируса."Но это все дискуссии на будущее, на данный момент важны именно тестирование и карантин", - сказал европейский представитель.По его словам, в более отдаленной перспективе в ЕС хотели бы выйти на сертификаты, признаваемые на международном уровне.Как ожидается, вопрос введения общеевропейского сертификата о вакцинации будет обсуждаться в ходе видеоконференции глав государств и правительств Евросоюза, которая состоится в четверг во второй половине дня.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, евросоюз, в мире

Источник сообщил, что сертификат о вакцинации внутри ЕС не понадобится

12:57 20.01.2021 (обновлено: 13:26 20.01.2021)
 
© REUTERS / Bodo SchackowВакцинация от коронавируса в Германии
Вакцинация от коронавируса в Германии - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© REUTERS / Bodo Schackow
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Евросоюз на данном этапе не планирует делать сертификат о вакцинации от COVID-19 обязательным условием для совершения поездок внутри ЕС, сообщил журналистам в среду высокопоставленный европейский источник.
"Сам факт того, сделана или нет вакцина, на данном этапе не является препятствием для поездок из одной страны в другую… То есть речь не идет о том, что вакцинация будет обязательным условием для поездок", - сказал источник в Европейском союзе.
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По его словам, в ЕС работают над тем, чтобы в будущем не возникла проблема непризнания сертификатов о вакцинации на территории разных европейских стран, как это было, к примеру, с тестами на COVID-19. Эту задачу облегчает тот факт, что страны ЕС в настоящее время используют одни и те же вакцины, которое закупались через общий механизм.
Источник также подчеркнул, что сертификат о вакцинации не избавит путешественника от проведения теста на COVID-19, так как даже после получения вакцины человек может оставаться носителем вируса.
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"Но это все дискуссии на будущее, на данный момент важны именно тестирование и карантин", - сказал европейский представитель.
По его словам, в более отдаленной перспективе в ЕС хотели бы выйти на сертификаты, признаваемые на международном уровне.
Как ожидается, вопрос введения общеевропейского сертификата о вакцинации будет обсуждаться в ходе видеоконференции глав государств и правительств Евросоюза, которая состоится в четверг во второй половине дня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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