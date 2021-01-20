https://ria.ru/20210120/evrosoyuz-1593819065.html

Источник сообщил, что сертификат о вакцинации внутри ЕС не понадобится

Источник сообщил, что сертификат о вакцинации внутри ЕС не понадобится

Евросоюз на данном этапе не планирует делать сертификат о вакцинации от COVID-19 обязательным условием для совершения поездок внутри ЕС, сообщил журналистам в... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T12:57

2021-01-20T12:57

2021-01-20T13:26

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коронавирус covid-19

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Евросоюз на данном этапе не планирует делать сертификат о вакцинации от COVID-19 обязательным условием для совершения поездок внутри ЕС, сообщил журналистам в среду высокопоставленный европейский источник."Сам факт того, сделана или нет вакцина, на данном этапе не является препятствием для поездок из одной страны в другую… То есть речь не идет о том, что вакцинация будет обязательным условием для поездок", - сказал источник в Европейском союзе.По его словам, в ЕС работают над тем, чтобы в будущем не возникла проблема непризнания сертификатов о вакцинации на территории разных европейских стран, как это было, к примеру, с тестами на COVID-19. Эту задачу облегчает тот факт, что страны ЕС в настоящее время используют одни и те же вакцины, которое закупались через общий механизм.Источник также подчеркнул, что сертификат о вакцинации не избавит путешественника от проведения теста на COVID-19, так как даже после получения вакцины человек может оставаться носителем вируса."Но это все дискуссии на будущее, на данный момент важны именно тестирование и карантин", - сказал европейский представитель.По его словам, в более отдаленной перспективе в ЕС хотели бы выйти на сертификаты, признаваемые на международном уровне.Как ожидается, вопрос введения общеевропейского сертификата о вакцинации будет обсуждаться в ходе видеоконференции глав государств и правительств Евросоюза, которая состоится в четверг во второй половине дня.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210120/gretsiya-1593775903.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/pasport-1593791180.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, евросоюз, в мире