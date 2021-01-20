https://ria.ru/20210120/elektrosnabzhenie-1593792939.html

В Тверской области восстановлено электроснабжение после снегопада

В Тверской области восстановлено электроснабжение после снегопада

В Тверской области восстановлено электроснабжение большинства населенных пунктов, где из-за снегопада во вторник произошли локальные отключения, сообщает... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T10:55

2021-01-20T10:55

2021-01-20T10:55

тверская область

игорь руденя

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Тверской области восстановлено электроснабжение большинства населенных пунктов, где из-за снегопада во вторник произошли локальные отключения, сообщает пресс-служба облправительства.По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени помощь энергетикам тверского филиала "Россети Центр" оказывают региональные министерство лесного хозяйства и министерство энергетики и ЖКХ во взаимодействии с главным управлением МЧС России по области. К восстановительным и ремонтным работам в целом было привлечено 330 бригад, 1271 человек, 355 единиц спецтехники. Для обеспечения энергоснабжения социальных объектов и населенных пунктов задействуются резервные источники питания.

https://ria.ru/20210119/rudenya-1593729435.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя