https://ria.ru/20210120/elektrosnabzhenie-1593792939.html
В Тверской области восстановлено электроснабжение после снегопада
В Тверской области восстановлено электроснабжение после снегопада
В Тверской области восстановлено электроснабжение большинства населенных пунктов, где из-за снегопада во вторник произошли локальные отключения, сообщает... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T10:55
2021-01-20T10:55
2021-01-20T10:55
тверская область
игорь руденя
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Тверской области восстановлено электроснабжение большинства населенных пунктов, где из-за снегопада во вторник произошли локальные отключения, сообщает пресс-служба облправительства.По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени помощь энергетикам тверского филиала "Россети Центр" оказывают региональные министерство лесного хозяйства и министерство энергетики и ЖКХ во взаимодействии с главным управлением МЧС России по области. К восстановительным и ремонтным работам в целом было привлечено 330 бригад, 1271 человек, 355 единиц спецтехники. Для обеспечения энергоснабжения социальных объектов и населенных пунктов задействуются резервные источники питания.
https://ria.ru/20210119/rudenya-1593729435.html
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игорь руденя
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Тверской области восстановлено электроснабжение большинства населенных пунктов, где из-за снегопада во вторник произошли локальные отключения, сообщает пресс-служба облправительства.
"По состоянию на 8.00 20 января без света остается порядка 300 человек, бригады продолжают устранять технологические нарушения в электросетях, работы будут вестись до полного восстановления энергоснабжения", - говорится в сообщении.
По поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени
помощь энергетикам тверского филиала "Россети Центр" оказывают региональные министерство лесного хозяйства и министерство энергетики и ЖКХ во взаимодействии с главным управлением МЧС России по области.
К восстановительным и ремонтным работам в целом было привлечено 330 бригад, 1271 человек, 355 единиц спецтехники. Для обеспечения энергоснабжения социальных объектов и населенных пунктов задействуются резервные источники питания.