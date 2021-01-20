https://ria.ru/20210120/ekomonitoring-1594476355.html

Станция экомониторинга, меняющая цвет при загрязнении, появилась в Москве

Станция экомониторинга, меняющая цвет при загрязнении, появилась в Москве

Меняющая цвет в зависимости от уровня загрязнения воздуха станция экологического мониторинга появилась в ОЭЗ "Технополис "Москва", сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-20T17:10

2021-01-20T17:10

2021-01-25T14:24

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Меняющая цвет в зависимости от уровня загрязнения воздуха станция экологического мониторинга появилась в ОЭЗ "Технополис "Москва", сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.По его словам, система экологического мониторинга Москвы существует с 2005 года. В Москве более 50 станций в различных точках города, которые поставляют в ежеминутном режиме информацию о состоянии воздуха в тех или иных районах. Инновационную автоматическую станцию ГПБУ "Мосэкомониторинг" установил на территории технополиса "Москва", рядом со строящимся ТПУ "Текстильщики"."Ее самая главная инновационность в том, что она доносит информацию в полном объеме, в доступном режиме. Люди, которые проходят мимо, могут видеть информацию о состоянии атмосферного воздуха. Место ее расположения выбрано не случайно, ведь сейчас идет строительство юго-восточной хорды, и в этом месте будет крупный транспортно-пересадочный узел. Помимо состояния атмосферы, станция позволит нам сделать выводы об эффективности транспортного каркаса города", - рассказал Кульбачевский.Он уточнил, что на табло станции отображаются показатели сероводорода, угарного газа, оксидов углерода и азота, а также мелковзвешенных частиц.Кульбачевский отметил, что за последние 10 лет заменили 36 станций, в прошлом году – 13 станций, в плановом режиме они меняются каждый год."Станция работает меньше недели, поэтому пока еще таких эпизодов сильного загрязнения атмосферы не было в этой зоне. Надеюсь на то, что и не будет", - добавил глава департамента.

https://ria.ru/20210119/ptitsy-1593695846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва