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Станция экомониторинга, меняющая цвет при загрязнении, появилась в Москве
Станция экомониторинга, меняющая цвет при загрязнении, появилась в Москве
Меняющая цвет в зависимости от уровня загрязнения воздуха станция экологического мониторинга появилась в ОЭЗ "Технополис "Москва", сообщил журналистам в среду... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-20T17:10
2021-01-25T14:24
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Меняющая цвет в зависимости от уровня загрязнения воздуха станция экологического мониторинга появилась в ОЭЗ "Технополис "Москва", сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.По его словам, система экологического мониторинга Москвы существует с 2005 года. В Москве более 50 станций в различных точках города, которые поставляют в ежеминутном режиме информацию о состоянии воздуха в тех или иных районах. Инновационную автоматическую станцию ГПБУ "Мосэкомониторинг" установил на территории технополиса "Москва", рядом со строящимся ТПУ "Текстильщики"."Ее самая главная инновационность в том, что она доносит информацию в полном объеме, в доступном режиме. Люди, которые проходят мимо, могут видеть информацию о состоянии атмосферного воздуха. Место ее расположения выбрано не случайно, ведь сейчас идет строительство юго-восточной хорды, и в этом месте будет крупный транспортно-пересадочный узел. Помимо состояния атмосферы, станция позволит нам сделать выводы об эффективности транспортного каркаса города", - рассказал Кульбачевский.Он уточнил, что на табло станции отображаются показатели сероводорода, угарного газа, оксидов углерода и азота, а также мелковзвешенных частиц.Кульбачевский отметил, что за последние 10 лет заменили 36 станций, в прошлом году – 13 станций, в плановом режиме они меняются каждый год."Станция работает меньше недели, поэтому пока еще таких эпизодов сильного загрязнения атмосферы не было в этой зоне. Надеюсь на то, что и не будет", - добавил глава департамента.
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москва

Станция экомониторинга, меняющая цвет при загрязнении, появилась в Москве

17:10 20.01.2021 (обновлено: 14:24 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЧасы с тремя часовыми поясами в технополисе "Москва"
Часы с тремя часовыми поясами в технополисе Москва - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Меняющая цвет в зависимости от уровня загрязнения воздуха станция экологического мониторинга появилась в ОЭЗ "Технополис "Москва", сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
По его словам, система экологического мониторинга Москвы существует с 2005 года. В Москве более 50 станций в различных точках города, которые поставляют в ежеминутном режиме информацию о состоянии воздуха в тех или иных районах. Инновационную автоматическую станцию ГПБУ "Мосэкомониторинг" установил на территории технополиса "Москва", рядом со строящимся ТПУ "Текстильщики".
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"Ее самая главная инновационность в том, что она доносит информацию в полном объеме, в доступном режиме. Люди, которые проходят мимо, могут видеть информацию о состоянии атмосферного воздуха. Место ее расположения выбрано не случайно, ведь сейчас идет строительство юго-восточной хорды, и в этом месте будет крупный транспортно-пересадочный узел. Помимо состояния атмосферы, станция позволит нам сделать выводы об эффективности транспортного каркаса города", - рассказал Кульбачевский.
Он уточнил, что на табло станции отображаются показатели сероводорода, угарного газа, оксидов углерода и азота, а также мелковзвешенных частиц.
"А также у нее прозрачные стены и люди видят, как она работает. В зависимости от состояния воздуха станция подсвечивается разным цветом: красным – если есть превышение, а если нет – зеленым. В этом смысле это первая станция, которая может показать жителям состояние атмосферы в данной точке в данный момент", - пояснил он.
Кульбачевский отметил, что за последние 10 лет заменили 36 станций, в прошлом году – 13 станций, в плановом режиме они меняются каждый год.
"Станция работает меньше недели, поэтому пока еще таких эпизодов сильного загрязнения атмосферы не было в этой зоне. Надеюсь на то, что и не будет", - добавил глава департамента.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
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