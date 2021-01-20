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Путин проведет совещание по интеграционным процессам в ЕАЭС
Путин проведет совещание по интеграционным процессам в ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин проведет в среду совещание по интеграционным процессам в ЕАЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:04
2021-01-20T13:04
евразийский экономический союз
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в среду совещание по интеграционным процессам в ЕАЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Будет совещание по теме интеграционных проектов в пространстве ЕврАЗЭС, евразийского экономического пространства. В режиме видеоконференции это пройдет. Естественно, будет выступление Путина", - сказал Песков журналистам.По его словам, речь пойдет о преодолении последствий пандемии коронавируса."Это один из важнейших приоритетов в контексте интеграционного объединения, имеется в виду развитие ЕАЭС. Это анализ тех негативных последствий, которые мы все вместе переживаем в связи с мировым коронакризисом. И основные задачи, которые сейчас ставятся и которые мы полностью разделяем в контексте председательства в ЕАЭС с 1 января наших казахстанских партнеров, естественно, по купированию всех этих негативных проявлений и последующему выходу на траекторию роста. Очень важная тема", - отметил Песков.
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евразийский экономический союз, дмитрий песков, владимир путин, в мире

Путин проведет совещание по интеграционным процессам в ЕАЭС

13:04 20.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в среду совещание по интеграционным процессам в ЕАЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Будет совещание по теме интеграционных проектов в пространстве ЕврАЗЭС, евразийского экономического пространства. В режиме видеоконференции это пройдет. Естественно, будет выступление Путина", - сказал Песков журналистам.
По его словам, речь пойдет о преодолении последствий пандемии коронавируса.
"Это один из важнейших приоритетов в контексте интеграционного объединения, имеется в виду развитие ЕАЭС. Это анализ тех негативных последствий, которые мы все вместе переживаем в связи с мировым коронакризисом. И основные задачи, которые сейчас ставятся и которые мы полностью разделяем в контексте председательства в ЕАЭС с 1 января наших казахстанских партнеров, естественно, по купированию всех этих негативных проявлений и последующему выходу на траекторию роста. Очень важная тема", - отметил Песков.
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Евразийский экономический союзДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
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