https://ria.ru/20210120/eaes-1593822054.html

Путин проведет совещание по интеграционным процессам в ЕАЭС

Путин проведет совещание по интеграционным процессам в ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин проведет в среду совещание по интеграционным процессам в ЕАЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T13:04

2021-01-20T13:04

2021-01-20T13:04

евразийский экономический союз

дмитрий песков

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593201415_631:932:2612:2047_1920x0_80_0_0_b9ff88be948a5c6f3b797c4f1e816c56.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в среду совещание по интеграционным процессам в ЕАЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Будет совещание по теме интеграционных проектов в пространстве ЕврАЗЭС, евразийского экономического пространства. В режиме видеоконференции это пройдет. Естественно, будет выступление Путина", - сказал Песков журналистам.По его словам, речь пойдет о преодолении последствий пандемии коронавируса."Это один из важнейших приоритетов в контексте интеграционного объединения, имеется в виду развитие ЕАЭС. Это анализ тех негативных последствий, которые мы все вместе переживаем в связи с мировым коронакризисом. И основные задачи, которые сейчас ставятся и которые мы полностью разделяем в контексте председательства в ЕАЭС с 1 января наших казахстанских партнеров, естественно, по купированию всех этих негативных проявлений и последующему выходу на траекторию роста. Очень важная тема", - отметил Песков.

https://ria.ru/20201211/status-1588759710.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, дмитрий песков, владимир путин, в мире