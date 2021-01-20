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В Киеве заявили, что ДНР и ЛНР передадут Украине девятерых пленных
В Киеве заявили, что ДНР и ЛНР передадут Украине девятерых пленных
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики в... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T17:22
2021-01-20T17:34
оппозиционная платформа - за жизнь
наталья никонорова
владислав дейнего
верховная рада украины
минск
луганск
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
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КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики в среду-четверг передадут Киеву девять граждан, которые удерживаются в Донбассе."На сегодняшний день, скорее всего, будет передача лиц так называемыми ДНР и ЛНР... посреднику. Что нам известно? Известно о том, что в следственном изоляторе в Луганске находятся три человека, которых готовят к передаче, и в Донецке – шесть человек… Я думаю, что сегодня вечером или завтра с утра их передадут по такому маршруту: Луганск, Донецк, Ростов, Минск, Киев", - заявила Денисова в ходе общения с журналистами, видео которого она опубликовала в своем Telegram-канале.По ее словам, украинцам сейчас оказывают медицинскую помощь и делают "опрятный вид". При этом она не уточнила, кого именно передадут Киеву.Ранее полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Наталья Никонорова и Владислав Дейнего сообщили, что Луганская и Донецкая самопровозглашенные республики передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц при посредничестве председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Когда планируется передача и скольких человек, не уточнялось. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук поприветствовал инициативу ДНР и ЛНР передать некоторых граждан Киеву, однако отметил, что частные лица не могут вмешиваться в вопросы вооруженных конфликтов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210120/pushilin-1593787290.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, наталья никонорова, владислав дейнего, верховная рада украины, минск, луганск, луганская народная республика, донецкая народная республика, киев, украина, в мире

В Киеве заявили, что ДНР и ЛНР передадут Украине девятерых пленных

17:22 20.01.2021 (обновлено: 17:34 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики в среду-четверг передадут Киеву девять граждан, которые удерживаются в Донбассе.
"На сегодняшний день, скорее всего, будет передача лиц так называемыми ДНР и ЛНР... посреднику. Что нам известно? Известно о том, что в следственном изоляторе в Луганске находятся три человека, которых готовят к передаче, и в Донецке – шесть человек… Я думаю, что сегодня вечером или завтра с утра их передадут по такому маршруту: Луганск, Донецк, Ростов, Минск, Киев", - заявила Денисова в ходе общения с журналистами, видео которого она опубликовала в своем Telegram-канале.
По ее словам, украинцам сейчас оказывают медицинскую помощь и делают "опрятный вид". При этом она не уточнила, кого именно передадут Киеву.
Ранее полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Наталья Никонорова и Владислав Дейнего сообщили, что Луганская и Донецкая самопровозглашенные республики передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц при посредничестве председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Когда планируется передача и скольких человек, не уточнялось. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук поприветствовал инициативу ДНР и ЛНР передать некоторых граждан Киеву, однако отметил, что частные лица не могут вмешиваться в вопросы вооруженных конфликтов.
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