В Киеве заявили, что ДНР и ЛНР передадут Украине девятерых пленных
17:22 20.01.2021 (обновлено: 17:34 20.01.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики в среду-четверг передадут Киеву девять граждан, которые удерживаются в Донбассе.
"На сегодняшний день, скорее всего, будет передача лиц так называемыми ДНР и ЛНР... посреднику. Что нам известно? Известно о том, что в следственном изоляторе в Луганске находятся три человека, которых готовят к передаче, и в Донецке – шесть человек… Я думаю, что сегодня вечером или завтра с утра их передадут по такому маршруту: Луганск, Донецк, Ростов, Минск, Киев", - заявила Денисова в ходе общения с журналистами, видео которого она опубликовала в своем Telegram-канале.
По ее словам, украинцам сейчас оказывают медицинскую помощь и делают "опрятный вид". При этом она не уточнила, кого именно передадут Киеву.
Ранее полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Наталья Никонорова и Владислав Дейнего сообщили, что Луганская и Донецкая самопровозглашенные республики передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц при посредничестве председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Когда планируется передача и скольких человек, не уточнялось. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук поприветствовал инициативу ДНР и ЛНР передать некоторых граждан Киеву, однако отметил, что частные лица не могут вмешиваться в вопросы вооруженных конфликтов.