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Пушилин назвал ключевые аспекты для достижения мира в Донбассе
Пушилин назвал ключевые аспекты для достижения мира в Донбассе
Предоставление Донбассу особого статуса на постоянной основе и конституционная реформа на Украине являются ключевыми аспектами для урегулирования конфликта на... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T08:09
2021-01-20T08:09
луганская народная республика
донецкая народная республика
денис пушилин
оон
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Предоставление Донбассу особого статуса на постоянной основе и конституционная реформа на Украине являются ключевыми аспектами для урегулирования конфликта на Донбассе, до этого говорить о проведении местных выборов, на чем настаивает украинская сторона, преждевременно, заявил РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. В ДНР заявили, что представленный Киевом документ противоречит минским соглашениям и ждут комментарии к предложенному Донецком и Луганском плану."Киев в большинстве случаев искажает закрепленный в комплексе мер механизм в наиболее удобную и выгодную для себя сторону. Именно поэтому чаще всего мы слышим от украинских деятелей именно призывы как можно более скоро провести местные выборы, а вот о других элементах политической части соглашений - предоставлении Донбассу особого статуса на постоянной основе, конституционной реформы - Украина попросту "забывает". Хотя именно эти, неудобные для Киева, вопросы и являются ключевыми, поскольку позволяют урегулировать как раз те аспекты, из-за которых в Донбассе возник конфликт", - сказал Пушилин агентству.По его словам, процесс политического урегулирования, который закреплен в минских соглашениях, – это довольно сложный, состоящий из множества этапов механизм, который нужно реализовывать в четкой увязке и строгой последовательности пунктов."Украинское руководство, очевидно, совершенно не заинтересовано в прозрачном и добросовестном процессе мирных переговоров. Более того, Киев до сих пор официально не подтвердил свою приверженность минским соглашениям – а значит он, по сути, в шаге от отказа их выполнять. В таких условиях говорить о местных выборах совершенно преждевременно: нужно для начала определиться, есть ли в целом у минского процесса будущее", - сказал Пушилин.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210120/donbass-1593772964.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, оон, украина, в мире

Пушилин назвал ключевые аспекты для достижения мира в Донбассе

08:09 20.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Глава ДНР Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме 2019 - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Предоставление Донбассу особого статуса на постоянной основе и конституционная реформа на Украине являются ключевыми аспектами для урегулирования конфликта на Донбассе, до этого говорить о проведении местных выборов, на чем настаивает украинская сторона, преждевременно, заявил РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. В ДНР заявили, что представленный Киевом документ противоречит минским соглашениям и ждут комментарии к предложенному Донецком и Луганском плану.
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"Киев в большинстве случаев искажает закрепленный в комплексе мер механизм в наиболее удобную и выгодную для себя сторону. Именно поэтому чаще всего мы слышим от украинских деятелей именно призывы как можно более скоро провести местные выборы, а вот о других элементах политической части соглашений - предоставлении Донбассу особого статуса на постоянной основе, конституционной реформы - Украина попросту "забывает". Хотя именно эти, неудобные для Киева, вопросы и являются ключевыми, поскольку позволяют урегулировать как раз те аспекты, из-за которых в Донбассе возник конфликт", - сказал Пушилин агентству.
По его словам, процесс политического урегулирования, который закреплен в минских соглашениях, – это довольно сложный, состоящий из множества этапов механизм, который нужно реализовывать в четкой увязке и строгой последовательности пунктов.
"Украинское руководство, очевидно, совершенно не заинтересовано в прозрачном и добросовестном процессе мирных переговоров. Более того, Киев до сих пор официально не подтвердил свою приверженность минским соглашениям – а значит он, по сути, в шаге от отказа их выполнять. В таких условиях говорить о местных выборах совершенно преждевременно: нужно для начала определиться, есть ли в целом у минского процесса будущее", - сказал Пушилин.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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