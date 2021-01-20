https://ria.ru/20210120/donbass-1593772964.html
Глава ДНР назвал политику Украины в отношении Донбасса лицемерной
Глава ДНР назвал политику Украины в отношении Донбасса лицемерной
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал лицемерной политику украинских властей в отношении Донбасса. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T07:38
2021-01-20T07:38
2021-01-20T07:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал лицемерной политику украинских властей в отношении Донбасса.По его словам, особенно цинично звучат абсолютно противоположные, никак не соответствующие реальности заявления из уст президента Украины Владимира Зеленского, который не стесняется даже в личном разговоре с лидером одной из стран-гарантов минских соглашений "рассказывать небылицы про то, что Киев якобы соблюдает режим прекращения огня".
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ситуация в днр и лнр, днр, донбасс, денис пушилин, украина, в мире