https://ria.ru/20210120/donbass-1593772964.html

Глава ДНР назвал политику Украины в отношении Донбасса лицемерной

Глава ДНР назвал политику Украины в отношении Донбасса лицемерной

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал лицемерной политику украинских властей в отношении Донбасса. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T07:38

2021-01-20T07:38

2021-01-20T07:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал лицемерной политику украинских властей в отношении Донбасса.По его словам, особенно цинично звучат абсолютно противоположные, никак не соответствующие реальности заявления из уст президента Украины Владимира Зеленского, который не стесняется даже в личном разговоре с лидером одной из стран-гарантов минских соглашений "рассказывать небылицы про то, что Киев якобы соблюдает режим прекращения огня".

https://radiosputnik.ria.ru/20210118/donbass-1593590020.html

донбасс

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, днр, донбасс, денис пушилин, украина, в мире