Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210120/donbass-1593771811.html
Глава ДНР готов к новому витку эскалации с Украиной
Глава ДНР готов к новому витку эскалации с Украиной
Донбасс готов к новому витку эскалации с Украиной, безнаказанных обстрелов, разрушающих инфраструктуру республики и несущих угрозу мирным жителям, не будет,... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T07:03
2021-01-20T07:03
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155284/79/1552847988_0:117:2896:1746_1920x0_80_0_0_8f550e191e2e9b4151ad126f0337986c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Донбасс готов к новому витку эскалации с Украиной, безнаказанных обстрелов, разрушающих инфраструктуру республики и несущих угрозу мирным жителям, не будет, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.Ранее представитель ДНР в подгруппе по безопасности контактной группы Алексей Никоноров заявил, что обстановка на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается, число обстрелов со стороны украинских силовиков сопоставимо с количеством нарушений до принятия мер по перемирию.По его словам, договоренность о мерах по усилению и контролю режима прекращения огня была действительно важным и эффективным шагом для сохранения перемирия. "Однако, эффективной она была в течение пары месяцев, не более. Украина, к сожалению, вышла из данной договоренности, отказавшись выполнять основополагающую меру, без которой все остальные носят лишь декларативный характер. А с учетом последовавших за этим обстрелов с украинской стороны, с учетом того, что с нашей стороны есть погибшие и раненые, не может быть никаких сомнений относительно того, что меры по контролю перемирия Украиной не соблюдаются совершенно", - сказал Пушилин.В то же время, он подчеркнул, что ДНР остается приверженной комплексу мер и другим договоренностям, достигнутым на Минской площадке, и призывает украинскую сторону как можно скорее приступить к согласованию нового пакета договоренностей по контролю режима прекращения огня. "Киев уже традиционно отказывается от любых конструктивных предложений, которые действительно помогли бы снизить эскалацию", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20210120/donbass-1593767978.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210118/donbass-1593590020.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155284/79/1552847988_110:0:2839:2047_1920x0_80_0_0_fe8eac5a36afb11806662d0a1d25fc4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, в мире

Глава ДНР готов к новому витку эскалации с Украиной

07:03 20.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Донбасс готов к новому витку эскалации с Украиной, безнаказанных обстрелов, разрушающих инфраструктуру республики и несущих угрозу мирным жителям, не будет, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Ранее представитель ДНР в подгруппе по безопасности контактной группы Алексей Никоноров заявил, что обстановка на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается, число обстрелов со стороны украинских силовиков сопоставимо с количеством нарушений до принятия мер по перемирию.
"Безнаказанных обстрелов, разрушающих нашу инфраструктуру и несущих угрозу нашим жителям, не будет. Мы прекрасно осознаем, что от Киева можно ожидать чего угодно, и мы готовы ответить соответствующим образом на любой шаг Украины, будь то новый виток эскалации или очередная провокация на переговорном треке", - сказал РИА Новости Пушилин.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 03:17
В ДНР готовы повторно провести референдум о статусе Донбасса
По его словам, договоренность о мерах по усилению и контролю режима прекращения огня была действительно важным и эффективным шагом для сохранения перемирия. "Однако, эффективной она была в течение пары месяцев, не более. Украина, к сожалению, вышла из данной договоренности, отказавшись выполнять основополагающую меру, без которой все остальные носят лишь декларативный характер. А с учетом последовавших за этим обстрелов с украинской стороны, с учетом того, что с нашей стороны есть погибшие и раненые, не может быть никаких сомнений относительно того, что меры по контролю перемирия Украиной не соблюдаются совершенно", - сказал Пушилин.
В то же время, он подчеркнул, что ДНР остается приверженной комплексу мер и другим договоренностям, достигнутым на Минской площадке, и призывает украинскую сторону как можно скорее приступить к согласованию нового пакета договоренностей по контролю режима прекращения огня. "Киев уже традиционно отказывается от любых конструктивных предложений, которые действительно помогли бы снизить эскалацию", - сказал Пушилин.
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 20:43
Воюют против своих. На Украине сочли действия ВС в Донбассе преступными
 
Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:02Антонов рассказал, от чего зависит перспектива встречи Путина и Байдена
07:00Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут
06:11Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома
06:10Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики
05:56National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35
05:24Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Украине Россию
05:09В Хабаровском крае участковый спас из горящего дома трех человек и собаку
05:07В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
05:05Антонов: Россия ждет продолжения контактов с военными из США по Сирии
04:34Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
04:11В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов
04:09В МВД рассказали об иностранцах, приехавших в Россию в 2020 году
03:59Псаки рассказала, чем займется в Белом доме
03:57Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом
03:29Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу
03:29Мадуро заявил, что Венесуэла победила Трампа
03:28Белый дом оценил возможность разговора Путина и Байдена
03:20СМИ: в Москве сиделка убила 82-летнюю пенсионерку
03:18Кинолог рассказал, как сэкономить на содержании собаки
03:16Число приехавших в Россию иностранцев резко сократилось
Лента новостейМолния