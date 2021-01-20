https://ria.ru/20210120/donbass-1593771811.html
Глава ДНР готов к новому витку эскалации с Украиной
Глава ДНР готов к новому витку эскалации с Украиной
Донбасс готов к новому витку эскалации с Украиной, безнаказанных обстрелов, разрушающих инфраструктуру республики и несущих угрозу мирным жителям, не будет,... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T07:03
2021-01-20T07:03
2021-01-20T07:03
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Донбасс готов к новому витку эскалации с Украиной, безнаказанных обстрелов, разрушающих инфраструктуру республики и несущих угрозу мирным жителям, не будет, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.Ранее представитель ДНР в подгруппе по безопасности контактной группы Алексей Никоноров заявил, что обстановка на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается, число обстрелов со стороны украинских силовиков сопоставимо с количеством нарушений до принятия мер по перемирию.По его словам, договоренность о мерах по усилению и контролю режима прекращения огня была действительно важным и эффективным шагом для сохранения перемирия. "Однако, эффективной она была в течение пары месяцев, не более. Украина, к сожалению, вышла из данной договоренности, отказавшись выполнять основополагающую меру, без которой все остальные носят лишь декларативный характер. А с учетом последовавших за этим обстрелов с украинской стороны, с учетом того, что с нашей стороны есть погибшие и раненые, не может быть никаких сомнений относительно того, что меры по контролю перемирия Украиной не соблюдаются совершенно", - сказал Пушилин.В то же время, он подчеркнул, что ДНР остается приверженной комплексу мер и другим договоренностям, достигнутым на Минской площадке, и призывает украинскую сторону как можно скорее приступить к согласованию нового пакета договоренностей по контролю режима прекращения огня. "Киев уже традиционно отказывается от любых конструктивных предложений, которые действительно помогли бы снизить эскалацию", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20210120/donbass-1593767978.html
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Донбасс
готов к новому витку эскалации с Украиной
, безнаказанных обстрелов, разрушающих инфраструктуру республики и несущих угрозу мирным жителям, не будет, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин
.
Ранее представитель ДНР в подгруппе по безопасности контактной группы Алексей Никоноров заявил, что обстановка на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается, число обстрелов со стороны украинских силовиков сопоставимо с количеством нарушений до принятия мер по перемирию.
"Безнаказанных обстрелов, разрушающих нашу инфраструктуру и несущих угрозу нашим жителям, не будет. Мы прекрасно осознаем, что от Киева
можно ожидать чего угодно, и мы готовы ответить соответствующим образом на любой шаг Украины, будь то новый виток эскалации или очередная провокация на переговорном треке", - сказал РИА Новости Пушилин.
По его словам, договоренность о мерах по усилению и контролю режима прекращения огня была действительно важным и эффективным шагом для сохранения перемирия. "Однако, эффективной она была в течение пары месяцев, не более. Украина, к сожалению, вышла из данной договоренности, отказавшись выполнять основополагающую меру, без которой все остальные носят лишь декларативный характер. А с учетом последовавших за этим обстрелов с украинской стороны, с учетом того, что с нашей стороны есть погибшие и раненые, не может быть никаких сомнений относительно того, что меры по контролю перемирия Украиной не соблюдаются совершенно", - сказал Пушилин.
В то же время, он подчеркнул, что ДНР остается приверженной комплексу мер и другим договоренностям, достигнутым на Минской площадке, и призывает украинскую сторону как можно скорее приступить к согласованию нового пакета договоренностей по контролю режима прекращения огня. "Киев уже традиционно отказывается от любых конструктивных предложений, которые действительно помогли бы снизить эскалацию", - сказал Пушилин.