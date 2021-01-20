https://ria.ru/20210120/dokhod-1593889685.html

Как рассчитать прожиточный минимум на семью в 2021 году: формула и пример

Как рассчитать прожиточный минимум на семью в 2021 году: формула и пример

Чтобы семью признали малоимущей, ее средний доход не должен превышать прожиточного минимума. Формула расчета среднедушевого дохода - в материале РИА Новости. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T18:47

2021-01-20T18:47

2021-01-20T18:47

россия

социальные выплаты

семья

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Чтобы семью признали малоимущей, ее средний доход не должен превышать прожиточного минимума. Формула расчета среднедушевого дохода - в материале РИА Новости.Пособия малоимущим семьям в 2021 годуМногие виды социальной поддержки граждан РФ носят адресный характер и увязывается с уровнем доходов. Так, малоимущие семьи с несовершеннолетними детьми имеют право на детские пособия, компенсацию части оплаты коммунальных услуг, ипотеку на льготных условиях, бесплатное школьное питание и проезд в общественном транспорте, а также получение корзины продуктов для младенца на детской кухне.Кроме того, существуют компенсации и льготы и для одиноких малоимущих граждан, пожилых россиян, студентов.Какая семья считается малоимущейРоссийская семья может получить статус малоимущей в 2021 году, если ее среднедушевой доход (доход на 1 человека) не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания.Как рассчитать среднедушевой доход семьиЧтобы рассчитать прожиточный минимум на семью в 2021 году, необходимо воспользоваться формулой: СД = Д / Км / Ч, где СД — среднедушевой доход, Д — общий доход семейства, Км — количество месяцев для расчета (правильно брать 3 календарных месяца), Ч — число членов семейства. Формула позволяет определить сумму, сколько должно выходить на человека, чтобы получить статус малоимущей семьи.Кроме того, для правильного расчета дохода семьи для получения пособия с 3 до 7 лет, на портале Госуслуг работает онлайн калькулятор.При определении среднедушевого дохода семьи не нужно учитывать лиц, лишенных родительских прав, людей, находящихся на полном гособеспечении, проходящих военную службу по призыву, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также совершеннолетних детей.Для примера воспользуемся формулой, чтобы вычислить прожиточный минимум семьи из 4 человек в Москве. В нее входят двое супругов, один несовершеннолетний ребенок и один совершеннолетний, который является инвалидом второй группы с детства и проживает с родителями. Муж зарабатывает 50 тысяч, жена - 40 тысяч, пособие для ребенка-инвалида - 13 141 рублей. Итак, СД = 100 068/3/4=8 595 рублей. Этот показатель ниже, чем текущий прожиточный минимум в столице - 18 029 рублей.Что входит в доход семьи, а что нетДля определения прожиточного минимума на 1 человека в семье в 2021 году нужно иметь в виду, что включается в совокупный доход семьи. При расчете учитываются:- заработная плата и вознаграждения за труд: должностной оклад (ставка), компенсационные и стимулирующие доплаты, а также денежное довольствие военнослужащих и содержание государственных (муниципальных) служащих;- оплата ежегодных отпусков, командировок, учебных отпусков, а также больничных и декрета, выходных пособий и компенсаций отпусков, выплачиваемых при увольнении;- все виды выплат, предусмотренные трудовым договором с работодателем и ТК РФ;- государственные пенсии и доплаты к ним, включая компенсационные;- стипендии;- пособия безработным;- алименты;- доходы от предпринимательской деятельности (учитываются пропорционально периоду расчета);- вознаграждения по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), авторского заказа;- выплаты, связанные с избирательными кампаниями или общественной деятельностью;- поступления по акциям, дивиденды;- средства, полученные от сдачи в аренду или продажи имущества, от домашнего хозяйства - выращивания овощей и фруктов, птиц и скота.При расчете не учитываются:- "президентские" пособия на детей от 3 до 7 лет, в том числе и начисленные за прошлые периоды;- "коронавирусные" выплаты на детей;- материальная помощь разового характера в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами;- доходы членов семьи, признанных на день подачи заявления официально безработными, в части поступлений зарплаты.Как получить статус малоимущей семьиПроцедура присвоения статуса малоимущей семьи проводится в несколько этапов. Для начала нужно удостовериться, что граждане могут на него претендовать. Можно проконсультироваться по этому вопросу с юристами или в органах соцзащиты. Например, семье, где супруги не работают, если они не признаны безработными официально, откажут в такой привилегии. Также статус не присвоят, если, например, жена имеет официальное трудоустройство, а муж - нет. Это правило не относится к родителям в декрете.Затем стоит выяснить, какой прожиточный минимум закреплен в регионе проживания. После этого нужно рассчитать среднедушевой доход, а затем подготовить документы и подать их в отдел социальной защиты населения. Также заявление на присвоение статуса можно направить через портал Госуслуг или в МФЦ.Пакет документов для получения статуса малоимущей семьи:- заявление (заполняется на сайте Госуслуг или по образцу при визите в МФЦ или отдел соцзащиты);- удостоверения личности членов семьи;- свидетельства, подтверждающие родственные связи;- справка, описывающая состав семьи;- домовая книга с выпиской о лицах, зарегистрированных на жилой площади;- справки о доходе семьи;- для временно безработных лиц – трудовая книжка и справка из Центра занятости;- список имущества и документы на право собственности;- для нетрудоспособных, нуждающихся в особом уходе, - подтверждающие это справки и удостоверения.Выдать документ, присваивающий семье статус малоимущей, должны в течение 10 рабочих дней. Если гражданин обращается через МФЦ – в течение 12-13 дней.

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россия, социальные выплаты, семья, общество