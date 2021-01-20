https://ria.ru/20210120/dokhod-1593889685.html
Как рассчитать прожиточный минимум на семью в 2021 году: формула и пример
Как рассчитать прожиточный минимум на семью в 2021 году: формула и пример
Чтобы семью признали малоимущей, ее средний доход не должен превышать прожиточного минимума. Формула расчета среднедушевого дохода - в материале РИА Новости. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T18:47
2021-01-20T18:47
2021-01-20T18:47
россия
социальные выплаты
семья
общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Чтобы семью признали малоимущей, ее средний доход не должен превышать прожиточного минимума. Формула расчета среднедушевого дохода - в материале РИА Новости.Пособия малоимущим семьям в 2021 годуМногие виды социальной поддержки граждан РФ носят адресный характер и увязывается с уровнем доходов. Так, малоимущие семьи с несовершеннолетними детьми имеют право на детские пособия, компенсацию части оплаты коммунальных услуг, ипотеку на льготных условиях, бесплатное школьное питание и проезд в общественном транспорте, а также получение корзины продуктов для младенца на детской кухне.Кроме того, существуют компенсации и льготы и для одиноких малоимущих граждан, пожилых россиян, студентов.Какая семья считается малоимущейРоссийская семья может получить статус малоимущей в 2021 году, если ее среднедушевой доход (доход на 1 человека) не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания.Как рассчитать среднедушевой доход семьиЧтобы рассчитать прожиточный минимум на семью в 2021 году, необходимо воспользоваться формулой: СД = Д / Км / Ч, где СД — среднедушевой доход, Д — общий доход семейства, Км — количество месяцев для расчета (правильно брать 3 календарных месяца), Ч — число членов семейства. Формула позволяет определить сумму, сколько должно выходить на человека, чтобы получить статус малоимущей семьи.Кроме того, для правильного расчета дохода семьи для получения пособия с 3 до 7 лет, на портале Госуслуг работает онлайн калькулятор.При определении среднедушевого дохода семьи не нужно учитывать лиц, лишенных родительских прав, людей, находящихся на полном гособеспечении, проходящих военную службу по призыву, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также совершеннолетних детей.Для примера воспользуемся формулой, чтобы вычислить прожиточный минимум семьи из 4 человек в Москве. В нее входят двое супругов, один несовершеннолетний ребенок и один совершеннолетний, который является инвалидом второй группы с детства и проживает с родителями. Муж зарабатывает 50 тысяч, жена - 40 тысяч, пособие для ребенка-инвалида - 13 141 рублей. Итак, СД = 100 068/3/4=8 595 рублей. Этот показатель ниже, чем текущий прожиточный минимум в столице - 18 029 рублей.Что входит в доход семьи, а что нетДля определения прожиточного минимума на 1 человека в семье в 2021 году нужно иметь в виду, что включается в совокупный доход семьи. При расчете учитываются:- заработная плата и вознаграждения за труд: должностной оклад (ставка), компенсационные и стимулирующие доплаты, а также денежное довольствие военнослужащих и содержание государственных (муниципальных) служащих;- оплата ежегодных отпусков, командировок, учебных отпусков, а также больничных и декрета, выходных пособий и компенсаций отпусков, выплачиваемых при увольнении;- все виды выплат, предусмотренные трудовым договором с работодателем и ТК РФ;- государственные пенсии и доплаты к ним, включая компенсационные;- стипендии;- пособия безработным;- алименты;- доходы от предпринимательской деятельности (учитываются пропорционально периоду расчета);- вознаграждения по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), авторского заказа;- выплаты, связанные с избирательными кампаниями или общественной деятельностью;- поступления по акциям, дивиденды;- средства, полученные от сдачи в аренду или продажи имущества, от домашнего хозяйства - выращивания овощей и фруктов, птиц и скота.При расчете не учитываются:- "президентские" пособия на детей от 3 до 7 лет, в том числе и начисленные за прошлые периоды;- "коронавирусные" выплаты на детей;- материальная помощь разового характера в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами;- доходы членов семьи, признанных на день подачи заявления официально безработными, в части поступлений зарплаты.Как получить статус малоимущей семьиПроцедура присвоения статуса малоимущей семьи проводится в несколько этапов. Для начала нужно удостовериться, что граждане могут на него претендовать. Можно проконсультироваться по этому вопросу с юристами или в органах соцзащиты. Например, семье, где супруги не работают, если они не признаны безработными официально, откажут в такой привилегии. Также статус не присвоят, если, например, жена имеет официальное трудоустройство, а муж - нет. Это правило не относится к родителям в декрете.Затем стоит выяснить, какой прожиточный минимум закреплен в регионе проживания. После этого нужно рассчитать среднедушевой доход, а затем подготовить документы и подать их в отдел социальной защиты населения. Также заявление на присвоение статуса можно направить через портал Госуслуг или в МФЦ.Пакет документов для получения статуса малоимущей семьи:- заявление (заполняется на сайте Госуслуг или по образцу при визите в МФЦ или отдел соцзащиты);- удостоверения личности членов семьи;- свидетельства, подтверждающие родственные связи;- справка, описывающая состав семьи;- домовая книга с выпиской о лицах, зарегистрированных на жилой площади;- справки о доходе семьи;- для временно безработных лиц – трудовая книжка и справка из Центра занятости;- список имущества и документы на право собственности;- для нетрудоспособных, нуждающихся в особом уходе, - подтверждающие это справки и удостоверения.Выдать документ, присваивающий семье статус малоимущей, должны в течение 10 рабочих дней. Если гражданин обращается через МФЦ – в течение 12-13 дней.
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россия, социальные выплаты, семья, общество
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Чтобы семью признали малоимущей, ее средний доход не должен превышать прожиточного минимума. Формула расчета среднедушевого дохода - в материале РИА Новости.
Пособия малоимущим семьям в 2021 году
Многие виды социальной поддержки граждан РФ носят адресный характер и увязывается с уровнем доходов. Так, малоимущие семьи с несовершеннолетними детьми
имеют право на детские пособия, компенсацию части оплаты коммунальных услуг, ипотеку на льготных условиях, бесплатное школьное питание и проезд в общественном транспорте, а также получение корзины продуктов для младенца на детской кухне.
Кроме того, существуют компенсации и льготы и для одиноких малоимущих граждан, пожилых россиян, студентов.
Какая семья считается малоимущей
Российская семья
может получить статус малоимущей в 2021 году, если ее среднедушевой доход (доход на 1 человека) не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания.
Как рассчитать среднедушевой доход семьи
Чтобы рассчитать прожиточный минимум на семью в 2021 году, необходимо воспользоваться формулой: СД = Д / Км / Ч, где СД — среднедушевой доход, Д — общий доход семейства, Км — количество месяцев для расчета (правильно брать 3 календарных месяца), Ч — число членов семейства. Формула позволяет определить сумму, сколько должно выходить на человека, чтобы получить статус малоимущей семьи.
Кроме того, для правильного расчета дохода семьи для получения пособия с 3 до 7 лет, на портале Госуслуг работает онлайн калькулятор.
В расчет минимума на семью нужно включать людей, проживающих на одной жилплощади, ведущих совместный быт, делящих доходы и расходы на содержание дома и недееспособных лиц, проживающих с ними (всех, кто в силу возраста или физического состояния не могут самостоятельно себя финансово обеспечивать).
При определении среднедушевого дохода семьи не нужно учитывать лиц, лишенных родительских прав, людей, находящихся на полном гособеспечении, проходящих военную службу по призыву, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также совершеннолетних детей.
Для примера воспользуемся формулой, чтобы вычислить прожиточный минимум семьи из 4 человек в Москве. В нее входят двое супругов, один несовершеннолетний ребенок и один совершеннолетний, который является инвалидом второй группы с детства и проживает с родителями. Муж зарабатывает 50 тысяч, жена - 40 тысяч, пособие для ребенка-инвалида - 13 141 рублей. Итак, СД = 100 068/3/4=8 595 рублей. Этот показатель ниже, чем текущий прожиточный минимум в столице - 18 029 рублей.
Что входит в доход семьи, а что нет
Для определения прожиточного минимума на 1 человека в семье в 2021 году нужно иметь в виду, что включается в совокупный доход семьи. При расчете учитываются:
- заработная плата и вознаграждения за труд: должностной оклад (ставка), компенсационные и стимулирующие доплаты, а также денежное довольствие военнослужащих и содержание государственных (муниципальных) служащих;
- оплата ежегодных отпусков, командировок, учебных отпусков, а также больничных и декрета, выходных пособий и компенсаций отпусков, выплачиваемых при увольнении;
- все виды выплат, предусмотренные трудовым договором с работодателем и ТК РФ;
- государственные пенсии и доплаты к ним, включая компенсационные;
- доходы от предпринимательской деятельности (учитываются пропорционально периоду расчета);
- вознаграждения по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), авторского заказа;
- выплаты, связанные с избирательными кампаниями или общественной деятельностью;
- поступления по акциям, дивиденды;
- средства, полученные от сдачи в аренду или продажи имущества, от домашнего хозяйства - выращивания овощей и фруктов, птиц и скота.
При расчете не учитываются:
- "президентские" пособия на детей от 3 до 7 лет, в том числе и начисленные за прошлые периоды;
- "коронавирусные" выплаты на детей;
- материальная помощь разового характера в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами;
- доходы членов семьи, признанных на день подачи заявления официально безработными, в части поступлений зарплаты.
Как получить статус малоимущей семьи
Процедура присвоения статуса малоимущей семьи проводится в несколько этапов. Для начала нужно удостовериться, что граждане могут на него претендовать. Можно проконсультироваться по этому вопросу с юристами или в органах соцзащиты. Например, семье, где супруги не работают, если они не признаны безработными официально, откажут в такой привилегии. Также статус не присвоят, если, например, жена имеет официальное трудоустройство, а муж - нет. Это правило не относится к родителям в декрете.
Затем стоит выяснить, какой прожиточный минимум закреплен в регионе проживания. После этого нужно рассчитать среднедушевой доход, а затем подготовить документы и подать их в отдел социальной защиты населения. Также заявление на присвоение статуса можно направить через портал Госуслуг или в МФЦ
.
Пакет документов для получения статуса малоимущей семьи:
- заявление (заполняется на сайте Госуслуг или по образцу при визите в МФЦ или отдел соцзащиты);
- удостоверения личности членов семьи;
- свидетельства, подтверждающие родственные связи;
- справка, описывающая состав семьи;
- домовая книга с выпиской о лицах, зарегистрированных на жилой площади;
- справки о доходе семьи;
- для временно безработных лиц – трудовая книжка и справка из Центра занятости;
- список имущества и документы на право собственности;
- для нетрудоспособных, нуждающихся в особом уходе, - подтверждающие это справки и удостоверения.
Выдать документ, присваивающий семье статус малоимущей, должны в течение 10 рабочих дней. Если гражданин обращается через МФЦ – в течение 12-13 дней.