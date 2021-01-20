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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210120/dizaynery-1593897611.html
Джилл Байден выбрала для инаугурации дизайнерский наряд с маской в тон
Джилл Байден выбрала для инаугурации дизайнерский наряд с маской в тон
Новая первая леди США Джилл Байден и избранная вице-президент Камала Харрис выбрали для инаугурации наряды от молодых американских дизайнеров, сообщает... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T18:59
2021-01-20T19:11
выборы президента сша — 2020
джилл байден
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Новая первая леди США Джилл Байден и избранная вице-президент Камала Харрис выбрали для инаугурации наряды от молодых американских дизайнеров, сообщает телеканал CNN.Ровно как и для кинозвезд на красных ковровых дорожках, наряд первой леди приковывает внимание общественности на всех мероприятиях с ее участием начиная с инаугурации. На нынешнем торжестве, помимо супруги президента, особого упоминания удостоена и вице-президент. Эту должность впервые займет женщина и, конечно, традиционно все задавались вопросом, во что она будет одета и как будет выглядеть.Как сообщает CNN, для инаугурации своего супруга Джилл Байден выбрала твидовый костюм от нью-йоркского дизайнера Александры О'Нил, основавшей бренд Markarian. Платье цвета морской волны скрывается под однотонным пальто. Традиционная сегодня защитная маска - в тон ее наряду.Вице-президент Камала Харрис, не только первая женщина вице-президент, но и первая представительница не белой расы на этом посту, выбрала для торжественного дня наряд от двух дизайнеров–афроамериканцев Кристофера Джона Роджерса и Серджио Хадсона. Она одета в ярко-сиреневую двойку - пальто и платье. На ней черная защитная маска.Супруги обеих - избранный президент США Джо Байден и муж вице-президента Харрис Даг Эмхофф - выбрали для инаугурации костюмы от американского брэнда Ralph Lauren.Наблюдатели усматривают в выборе новой администрацией костюмов для торжественной инаугурации возвращение "к американским дизайнерам", подчеркивая ценности США.Покинувшая Белый дом сегодня первая леди Меланья Трамп, бывшая модель из Словении, известна любовью к громким именам в мире моды, независимо от их происхождения. Утром в среду она покинула Белый дом в стильном черном пиджаке от Chanel, юбке в тон от Dolce &amp; Gabbana, на традиционных для нее шпильках от Christian Louboutin.
https://ria.ru/20210120/tramp-1593869819.html
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джилл байден, камала харрис, меланья трамп, джо байден, сша, в мире

Джилл Байден выбрала для инаугурации дизайнерский наряд с маской в тон

18:59 20.01.2021 (обновлено: 19:11 20.01.2021)
 
© REUTERS / Mike SegarИзбранный президент США Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис у здания Капитолия в Вашинтоне
Избранный президент США Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис у здания Капитолия в Вашинтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© REUTERS / Mike Segar
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Новая первая леди США Джилл Байден и избранная вице-президент Камала Харрис выбрали для инаугурации наряды от молодых американских дизайнеров, сообщает телеканал CNN.
Ровно как и для кинозвезд на красных ковровых дорожках, наряд первой леди приковывает внимание общественности на всех мероприятиях с ее участием начиная с инаугурации. На нынешнем торжестве, помимо супруги президента, особого упоминания удостоена и вице-президент. Эту должность впервые займет женщина и, конечно, традиционно все задавались вопросом, во что она будет одета и как будет выглядеть.
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Как сообщает CNN, для инаугурации своего супруга Джилл Байден выбрала твидовый костюм от нью-йоркского дизайнера Александры О'Нил, основавшей бренд Markarian. Платье цвета морской волны скрывается под однотонным пальто. Традиционная сегодня защитная маска - в тон ее наряду.
Вице-президент Камала Харрис, не только первая женщина вице-президент, но и первая представительница не белой расы на этом посту, выбрала для торжественного дня наряд от двух дизайнеров–афроамериканцев Кристофера Джона Роджерса и Серджио Хадсона. Она одета в ярко-сиреневую двойку - пальто и платье. На ней черная защитная маска.
Супруги обеих - избранный президент США Джо Байден и муж вице-президента Харрис Даг Эмхофф - выбрали для инаугурации костюмы от американского брэнда Ralph Lauren.
Наблюдатели усматривают в выборе новой администрацией костюмов для торжественной инаугурации возвращение "к американским дизайнерам", подчеркивая ценности США.
Покинувшая Белый дом сегодня первая леди Меланья Трамп, бывшая модель из Словении, известна любовью к громким именам в мире моды, независимо от их происхождения. Утром в среду она покинула Белый дом в стильном черном пиджаке от Chanel, юбке в тон от Dolce & Gabbana, на традиционных для нее шпильках от Christian Louboutin.
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