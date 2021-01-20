https://ria.ru/20210120/demokraty-1593930115.html

Демократы получили формальный контроль над сенатом США

Демократы получили формальный контроль над сенатом США

Демократы получили формальный контроль над сенатом США с приведением к присяге в среду трех новых сенаторов. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-20T23:57

2021-01-20T23:57

2021-01-21T05:08

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Демократы получили формальный контроль над сенатом США с приведением к присяге в среду трех новых сенаторов.Принесли присягу сенаторы-демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок из Джорджии, каждый из которых победил во втором туре своего соперника-республиканца. Также членом сената Алекс Падилья, которого губернатор Калифорнии назначил вместо Камалы Харрис.Теперь расклад в сенате 50 на 50 сенаторов от обеих партий, но вице-президент Харрис в своем официальном качестве президента сената может голосовать при равном распределении голосов, и это дает демократам технический контроль над палатой.Лидерам республиканцев и демократов в сенате предстоит договориться о распределении постов и комитетов. Также республиканцы добиваются, чтобы демократы не отменяли правило парламентской обструкции - филибастера - которое требует во многих вопросах согласия не менее чем 60 сенаторов и обеспечивает больше компромисса между партиями.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/bayden-1593915118.html

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калифорния, джорджия, демократическая партия сша, сша, в мире