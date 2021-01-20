https://ria.ru/20210120/defitsit-1593783538.html

РБК: 58 российских регионов закончили год с дефицитом бюджета

РБК: 58 российских регионов закончили год с дефицитом бюджета

В результате кризиса, вызванного пандемией, 58 из 85 российских регионов по итогам 2020 года столкнулись с нехваткой денег и дефицитом бюджета, пишет РБК. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T09:49

2021-01-20T09:49

2021-01-20T13:59

министерство финансов рф (минфин россии)

архангельская область

тюменская область

экономика

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В результате кризиса, вызванного пандемией, 58 из 85 российских регионов по итогам 2020 года столкнулись с нехваткой денег и дефицитом бюджета, пишет РБК.Отмечается, что в соответствии с предварительными данными Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета субъектов России, совокупный дефицит на 1 января составил 762,2 миллиарда рублей, что равняется пяти процентам от общих доходов регионов.Эксперты рассчитали, что худшие показатели продемонстрировали Кемеровская и Тюменская области, где значения дефицита по отношению к доходам региона составили 21 и 20 процентов соответственно. Далее следуют Удмуртия (16 процентов), Ямало-Ненецкий автономный округ (14 процентов), Башкирия и Архангельская область (по 14 процентов).При этом специалисты указывают, что на ситуацию повлияли такие факторы, как снижение внутреннего платежеспособного спроса и внешнего спроса на сырье, а также резкое сокращение продаж в секторе услуг.Как уточнили в Минфине, регионы будут отчитываться перед Федеральным казначейством об исполнении бюджетов после 20 января, поэтому нынешние данные следует считать предварительными.

https://ria.ru/20210115/regiony-1593179935.html

архангельская область

тюменская область

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министерство финансов рф (минфин россии), архангельская область, тюменская область, экономика