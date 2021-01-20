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РБК: 58 российских регионов закончили год с дефицитом бюджета
РБК: 58 российских регионов закончили год с дефицитом бюджета
В результате кризиса, вызванного пандемией, 58 из 85 российских регионов по итогам 2020 года столкнулись с нехваткой денег и дефицитом бюджета, пишет РБК. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T09:49
2021-01-20T13:59
министерство финансов рф (минфин россии)
архангельская область
тюменская область
экономика
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В результате кризиса, вызванного пандемией, 58 из 85 российских регионов по итогам 2020 года столкнулись с нехваткой денег и дефицитом бюджета, пишет РБК.Отмечается, что в соответствии с предварительными данными Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета субъектов России, совокупный дефицит на 1 января составил 762,2 миллиарда рублей, что равняется пяти процентам от общих доходов регионов.Эксперты рассчитали, что худшие показатели продемонстрировали Кемеровская и Тюменская области, где значения дефицита по отношению к доходам региона составили 21 и 20 процентов соответственно. Далее следуют Удмуртия (16 процентов), Ямало-Ненецкий автономный округ (14 процентов), Башкирия и Архангельская область (по 14 процентов).При этом специалисты указывают, что на ситуацию повлияли такие факторы, как снижение внутреннего платежеспособного спроса и внешнего спроса на сырье, а также резкое сокращение продаж в секторе услуг.Как уточнили в Минфине, регионы будут отчитываться перед Федеральным казначейством об исполнении бюджетов после 20 января, поэтому нынешние данные следует считать предварительными.
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министерство финансов рф (минфин россии), архангельская область, тюменская область, экономика

РБК: 58 российских регионов закончили год с дефицитом бюджета

09:49 20.01.2021 (обновлено: 13:59 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Федерального казначейства (Казначейства России) в Москве
Здание Федерального казначейства (Казначейства России) в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В результате кризиса, вызванного пандемией, 58 из 85 российских регионов по итогам 2020 года столкнулись с нехваткой денег и дефицитом бюджета, пишет РБК.
Отмечается, что в соответствии с предварительными данными Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета субъектов России, совокупный дефицит на 1 января составил 762,2 миллиарда рублей, что равняется пяти процентам от общих доходов регионов.
Эксперты рассчитали, что худшие показатели продемонстрировали Кемеровская и Тюменская области, где значения дефицита по отношению к доходам региона составили 21 и 20 процентов соответственно. Далее следуют Удмуртия (16 процентов), Ямало-Ненецкий автономный округ (14 процентов), Башкирия и Архангельская область (по 14 процентов).
При этом специалисты указывают, что на ситуацию повлияли такие факторы, как снижение внутреннего платежеспособного спроса и внешнего спроса на сырье, а также резкое сокращение продаж в секторе услуг.
Как уточнили в Минфине, регионы будут отчитываться перед Федеральным казначейством об исполнении бюджетов после 20 января, поэтому нынешние данные следует считать предварительными.
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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Министерство финансов РФ (Минфин России)Архангельская областьТюменская областьЭкономика
 
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