РБК: 58 российских регионов закончили год с дефицитом бюджета
09:49 20.01.2021 (обновлено: 13:59 20.01.2021)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Федерального казначейства (Казначейства России) в Москве
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В результате кризиса, вызванного пандемией, 58 из 85 российских регионов по итогам 2020 года столкнулись с нехваткой денег и дефицитом бюджета, пишет РБК.
Отмечается, что в соответствии с предварительными данными Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета субъектов России, совокупный дефицит на 1 января составил 762,2 миллиарда рублей, что равняется пяти процентам от общих доходов регионов.
Эксперты рассчитали, что худшие показатели продемонстрировали Кемеровская и Тюменская области, где значения дефицита по отношению к доходам региона составили 21 и 20 процентов соответственно. Далее следуют Удмуртия (16 процентов), Ямало-Ненецкий автономный округ (14 процентов), Башкирия и Архангельская область (по 14 процентов).
При этом специалисты указывают, что на ситуацию повлияли такие факторы, как снижение внутреннего платежеспособного спроса и внешнего спроса на сырье, а также резкое сокращение продаж в секторе услуг.
Как уточнили в Минфине, регионы будут отчитываться перед Федеральным казначейством об исполнении бюджетов после 20 января, поэтому нынешние данные следует считать предварительными.
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