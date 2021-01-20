https://ria.ru/20210120/dagestan-1593716804.html

Последние из аула. История переезда из города в глухое село

Последние из аула. История переезда из города в глухое село

Аула Дучи в Лакском районе Дагестана давно нет на картах. В 1940-е людей отсюда переселили на равнину. Без жителей тут все обветшало. Через многие годы... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T08:00

2021-01-20T08:00

2021-01-20T10:36

люди

лакский район

махачкала

общество

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Аула Дучи в Лакском районе Дагестана давно нет на картах. В 1940-е людей отсюда переселили на равнину. Без жителей тут все обветшало. Через многие годы вернуться обратно решились единицы. Среди них — врач и член Союза писателей Зияутдин Айдамиров. Приехав с семьей в Дучи из благоустроенной Махачкалы, он взялся за восстановление инфраструктуры. Зияутдина уже нет в живых, но его дело продолжают родные. Помогают и бывшие односельчане: ремонтируют отцовские дома и переселяются в аул."Из города — ни ногой!"Одноэтажный дом 71-летней Патимат Айдамировой, сложенный из горного камня, обставлен со всех сторон ведрами — туда стекает талая вода с шифера. Эту воду пенсионерка пьет, а также использует в хозяйстве. Можно пройти до родника, он в трехстах метрах. Но, объясняет Патимат, возраст уже не тот. Раньше она по несколько раз в день таскала оттуда наполненные до краев ведра."Жизнь в Дучи мне не в тягость. Я привыкла к сельскому быту. Сама родом из соседнего района — Акушинского. После школы уехала в Махачкалу, отучилась в медучилище, вышла замуж, родила дочь Рукижат. Работала фельдшером. С мужем мы разошлись, — делится воспоминаниями Патимат. — Когда мне было сорок, меня познакомили с Зияутдином Айдамировым. Большая разница в возрасте (двадцать лет) не чувствовалась — мы прекрасно ладили. Он, как и я, был разведен. Его пятеро детей давно выросли, жили отдельно. Зияутдин на первой же встрече сказал мне, что заберет с собой в родной аул. Я в ответ заявила: пока на пенсию не выйду, из города ни ногой!"Зияутдин был не последним человеком в республике. По профессии — врач. Работал терапевтом в участковой больнице, затем перепрофилировался на эпидемиолога. Свободное время посвящал литературе: публиковал рассказы, романы, стихи, драмы, очерки, критические статьи. В 1980-м в республиканском отделении Союза писателей СССР открыл медпункт. А через год его приняли в организацию и как литератора.Весной 1944-го население Лакского, Кулинского, Казбековского районов в одночасье спустили с гор на равнину — в Билтаул Ауховского района (сейчас Новолакский). Раньше там жили чеченцы. Когда их депортировали, возник вопрос, кому заниматься сельским хозяйством. "Людей поставили перед фактом, на сборы — сутки. Брали только самое ценное. Многим переезд дался тяжело — не хотели бросать родные стены. Но что делать, такая проводилась политика, — рассказывает Патимат. — Зияутдину тогда было 12 лет, он жил с матерью, братьями и сестрами. Отец уехал на заработки в Азербайджан, а вернулся уже на новое место. В Дучи же не осталось ни души. Село опустело, дома обветшали. У Зияутдина с детства была обида, что с ними так поступили. Потому он и решил: при первой возможности сделает все, чтобы вернуть в аул односельчан"."Кругом разруха"Окончательно Патимат и Зияутдин перебрались из Махачкалы в Дучи в 1997-м. "Зияутдин стоял в очереди на жилье в городе. Он подал заявление в местную администрацию, что отказывается и собирается с семьей в село. За это полагались подъемные. Поскольку годы были тяжелые, деньгами помочь не смогли. Выдали сахаром — мы забирали на складе, а потом распродавали".В Дучи традиционно проживали лакцы — представители коренного народа Северного Кавказа. Когда супруги приехали в село, там было всего два пенсионера. Остановились у одного из них — дальнего родственника Зияутдина.Часть денег, вырученных за сахар, Зияутдин потратил на обустройство дороги от Дучи в райцентр — село Кумух. Нанял бульдозер, чтобы расчистить и выровнять шесть километров пути. "Дальше нужно было решать вопрос с электричеством. Мы обивали пороги различных ведомств. И не зря: в конце 90-х в ауле появился свет. Бывшие односельчане удивлялись, спрашивали, зачем нам все это надо. Мы и хозяйство завели: взяли корову, разбили огород, освоили пчеловодство".Супругам помогали родные. "В начале нулевых к нам перебрался Абумуслим, муж Рукижат. Он хороший каменщик. Увидел стены, которые мы с Зияутдином так старательно восстанавливали, махнул рукой и все переделал", — смеется пенсионерка.До этого дочь Патимат с мужем и двумя дочерьми жили в Махачкале. Рукижат не ожидала, что Абумуслим решится осесть в Дучи. "Мы с девочками не готовы были уезжать из города в аул, — объясняет Рукижат. — Сошлись на том, что я с детьми буду в Кумухе. Дочери там окончили школу, потом — институт в Махачкале. Все время я была с ними рядом. Теперь обе замужем — в городе. А я в Дучи — и нисколько не жалею". Хозяйство с годами разрослось: 14 голов крупного рогатого скота, десять пчелосемей. Даже наладили небольшое производство: возят на продажу сметану, масло, сыр, творог, колбасу, вяленое мясо."Некоторые из бывших соседей последовали нашему примеру. Поначалу просто ремонтировали летние домики, затем стали восстанавливать родовые дома. Этим, к слову, занимался Абумуслим", — продолжает Патимат. Пока круглый год здесь живут всего три семьи. Еще около двадцати — с весны до осени."Мы все бились-бились, но ничего не вышло"Восемь из домов аула — новые. Их возвел Абумуслим по заказу тех, кто давно покинул село. На подходе еще три. "Мы условно разделили аул на две части. Чуть выше по склону старый Дучи с пустующими зданиями. Ниже — новый, там каждое домовладение обставлено стройматериалами, слышны голоса людей, пасется скот".Зияутдин добивался, чтобы за Дучи закрепили официальный статус населенного пункта. Пока же аула нет даже на географических картах. Официально он относится к селу Кулушац Лакского района.В 2002-м Айдамирова укусила змея, отказали почки.Зияутдин Айдамиров умер в 2009-м от инфаркта, в 81 год. А его родные и сейчас просят власти о поддержке. "Вот бы еще водопровод провести… Бьемся, но пока безуспешно. Что касается дороги, сделать хорошую для нас затратно. Каждый год скидываемся с односельчанами и нанимаем бульдозер. За сезон уходит до 20 тысяч рублей".К слову, в начале прошлого года в Дагестане приняли программу социально-экономического развития горных территорий. С 2020-го по 2024-й планируют потратить более миллиарда: пятьсот миллионов — из республиканского бюджета, остальное — из внебюджетных источников. В горах насчитывается 1186 населенных пунктов. Жители Дучи и других аулов очень надеются, что в этот раз они получат помощь от государства.Родные, друзья и соседи Зияутдина считают, что именно благодаря его усилиям Дучи держится на плаву. Все больше тех, чьи предки жили здесь веками, возвращаются в село и налаживают быт. Но пока далеко не каждый готов остаться в ауле насовсем. Патимат не сомневается: если будет инфраструктура, люди потянутся. И верит, что этот день обязательно настанет.

https://ria.ru/20200925/dagestan-1577643779.html

лакский район

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

люди, лакский район, махачкала, общество