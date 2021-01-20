https://ria.ru/20210120/dagestan-1593716804.html
Последние из аула. История переезда из города в глухое село
Последние из аула. История переезда из города в глухое село
Аула Дучи в Лакском районе Дагестана давно нет на картах. В 1940-е людей отсюда переселили на равнину. Без жителей тут все обветшало. Через многие годы... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T08:00
2021-01-20T08:00
2021-01-20T10:36
люди
лакский район
махачкала
общество
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Аула Дучи в Лакском районе Дагестана давно нет на картах. В 1940-е людей отсюда переселили на равнину. Без жителей тут все обветшало. Через многие годы вернуться обратно решились единицы. Среди них — врач и член Союза писателей Зияутдин Айдамиров. Приехав с семьей в Дучи из благоустроенной Махачкалы, он взялся за восстановление инфраструктуры. Зияутдина уже нет в живых, но его дело продолжают родные. Помогают и бывшие односельчане: ремонтируют отцовские дома и переселяются в аул."Из города — ни ногой!"Одноэтажный дом 71-летней Патимат Айдамировой, сложенный из горного камня, обставлен со всех сторон ведрами — туда стекает талая вода с шифера. Эту воду пенсионерка пьет, а также использует в хозяйстве. Можно пройти до родника, он в трехстах метрах. Но, объясняет Патимат, возраст уже не тот. Раньше она по несколько раз в день таскала оттуда наполненные до краев ведра."Жизнь в Дучи мне не в тягость. Я привыкла к сельскому быту. Сама родом из соседнего района — Акушинского. После школы уехала в Махачкалу, отучилась в медучилище, вышла замуж, родила дочь Рукижат. Работала фельдшером. С мужем мы разошлись, — делится воспоминаниями Патимат. — Когда мне было сорок, меня познакомили с Зияутдином Айдамировым. Большая разница в возрасте (двадцать лет) не чувствовалась — мы прекрасно ладили. Он, как и я, был разведен. Его пятеро детей давно выросли, жили отдельно. Зияутдин на первой же встрече сказал мне, что заберет с собой в родной аул. Я в ответ заявила: пока на пенсию не выйду, из города ни ногой!"Зияутдин был не последним человеком в республике. По профессии — врач. Работал терапевтом в участковой больнице, затем перепрофилировался на эпидемиолога. Свободное время посвящал литературе: публиковал рассказы, романы, стихи, драмы, очерки, критические статьи. В 1980-м в республиканском отделении Союза писателей СССР открыл медпункт. А через год его приняли в организацию и как литератора.Весной 1944-го население Лакского, Кулинского, Казбековского районов в одночасье спустили с гор на равнину — в Билтаул Ауховского района (сейчас Новолакский). Раньше там жили чеченцы. Когда их депортировали, возник вопрос, кому заниматься сельским хозяйством. "Людей поставили перед фактом, на сборы — сутки. Брали только самое ценное. Многим переезд дался тяжело — не хотели бросать родные стены. Но что делать, такая проводилась политика, — рассказывает Патимат. — Зияутдину тогда было 12 лет, он жил с матерью, братьями и сестрами. Отец уехал на заработки в Азербайджан, а вернулся уже на новое место. В Дучи же не осталось ни души. Село опустело, дома обветшали. У Зияутдина с детства была обида, что с ними так поступили. Потому он и решил: при первой возможности сделает все, чтобы вернуть в аул односельчан"."Кругом разруха"Окончательно Патимат и Зияутдин перебрались из Махачкалы в Дучи в 1997-м. "Зияутдин стоял в очереди на жилье в городе. Он подал заявление в местную администрацию, что отказывается и собирается с семьей в село. За это полагались подъемные. Поскольку годы были тяжелые, деньгами помочь не смогли. Выдали сахаром — мы забирали на складе, а потом распродавали".В Дучи традиционно проживали лакцы — представители коренного народа Северного Кавказа. Когда супруги приехали в село, там было всего два пенсионера. Остановились у одного из них — дальнего родственника Зияутдина.Часть денег, вырученных за сахар, Зияутдин потратил на обустройство дороги от Дучи в райцентр — село Кумух. Нанял бульдозер, чтобы расчистить и выровнять шесть километров пути. "Дальше нужно было решать вопрос с электричеством. Мы обивали пороги различных ведомств. И не зря: в конце 90-х в ауле появился свет. Бывшие односельчане удивлялись, спрашивали, зачем нам все это надо. Мы и хозяйство завели: взяли корову, разбили огород, освоили пчеловодство".Супругам помогали родные. "В начале нулевых к нам перебрался Абумуслим, муж Рукижат. Он хороший каменщик. Увидел стены, которые мы с Зияутдином так старательно восстанавливали, махнул рукой и все переделал", — смеется пенсионерка.До этого дочь Патимат с мужем и двумя дочерьми жили в Махачкале. Рукижат не ожидала, что Абумуслим решится осесть в Дучи. "Мы с девочками не готовы были уезжать из города в аул, — объясняет Рукижат. — Сошлись на том, что я с детьми буду в Кумухе. Дочери там окончили школу, потом — институт в Махачкале. Все время я была с ними рядом. Теперь обе замужем — в городе. А я в Дучи — и нисколько не жалею". Хозяйство с годами разрослось: 14 голов крупного рогатого скота, десять пчелосемей. Даже наладили небольшое производство: возят на продажу сметану, масло, сыр, творог, колбасу, вяленое мясо."Некоторые из бывших соседей последовали нашему примеру. Поначалу просто ремонтировали летние домики, затем стали восстанавливать родовые дома. Этим, к слову, занимался Абумуслим", — продолжает Патимат. Пока круглый год здесь живут всего три семьи. Еще около двадцати — с весны до осени."Мы все бились-бились, но ничего не вышло"Восемь из домов аула — новые. Их возвел Абумуслим по заказу тех, кто давно покинул село. На подходе еще три. "Мы условно разделили аул на две части. Чуть выше по склону старый Дучи с пустующими зданиями. Ниже — новый, там каждое домовладение обставлено стройматериалами, слышны голоса людей, пасется скот".Зияутдин добивался, чтобы за Дучи закрепили официальный статус населенного пункта. Пока же аула нет даже на географических картах. Официально он относится к селу Кулушац Лакского района.В 2002-м Айдамирова укусила змея, отказали почки.Зияутдин Айдамиров умер в 2009-м от инфаркта, в 81 год. А его родные и сейчас просят власти о поддержке. "Вот бы еще водопровод провести… Бьемся, но пока безуспешно. Что касается дороги, сделать хорошую для нас затратно. Каждый год скидываемся с односельчанами и нанимаем бульдозер. За сезон уходит до 20 тысяч рублей".К слову, в начале прошлого года в Дагестане приняли программу социально-экономического развития горных территорий. С 2020-го по 2024-й планируют потратить более миллиарда: пятьсот миллионов — из республиканского бюджета, остальное — из внебюджетных источников. В горах насчитывается 1186 населенных пунктов. Жители Дучи и других аулов очень надеются, что в этот раз они получат помощь от государства.Родные, друзья и соседи Зияутдина считают, что именно благодаря его усилиям Дучи держится на плаву. Все больше тех, чьи предки жили здесь веками, возвращаются в село и налаживают быт. Но пока далеко не каждый готов остаться в ауле насовсем. Патимат не сомневается: если будет инфраструктура, люди потянутся. И верит, что этот день обязательно настанет.
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люди, лакский район, махачкала, общество
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Аула Дучи в Лакском районе Дагестана давно нет на картах. В 1940-е людей отсюда переселили на равнину. Без жителей тут все обветшало. Через многие годы вернуться обратно решились единицы. Среди них — врач и член Союза писателей Зияутдин Айдамиров. Приехав с семьей в Дучи из благоустроенной Махачкалы, он взялся за восстановление инфраструктуры. Зияутдина уже нет в живых, но его дело продолжают родные. Помогают и бывшие односельчане: ремонтируют отцовские дома и переселяются в аул.
"Из города — ни ногой!"
Одноэтажный дом 71-летней Патимат Айдамировой, сложенный из горного камня, обставлен со всех сторон ведрами — туда стекает талая вода с шифера. Эту воду пенсионерка пьет, а также использует в хозяйстве. Можно пройти до родника, он в трехстах метрах. Но, объясняет Патимат, возраст уже не тот. Раньше она по несколько раз в день таскала оттуда наполненные до краев ведра.
"Жизнь в Дучи мне не в тягость. Я привыкла к сельскому быту. Сама родом из соседнего района — Акушинского. После школы уехала в Махачкалу, отучилась в медучилище, вышла замуж, родила дочь Рукижат. Работала фельдшером. С мужем мы разошлись, — делится воспоминаниями Патимат. — Когда мне было сорок, меня познакомили с Зияутдином Айдамировым. Большая разница в возрасте (двадцать лет) не чувствовалась — мы прекрасно ладили. Он, как и я, был разведен. Его пятеро детей давно выросли, жили отдельно. Зияутдин на первой же встрече сказал мне, что заберет с собой в родной аул. Я в ответ заявила: пока на пенсию не выйду, из города ни ногой!"
Зияутдин был не последним человеком в республике. По профессии — врач. Работал терапевтом в участковой больнице, затем перепрофилировался на эпидемиолога. Свободное время посвящал литературе: публиковал рассказы, романы, стихи, драмы, очерки, критические статьи. В 1980-м в республиканском отделении Союза писателей СССР открыл медпункт. А через год его приняли в организацию и как литератора.
"Он в сатирической форме высмеивал пороки общества, особенно взяточничество. Поднимал морально-этические проблемы, темы исчезновения целых народов. Ему обидно было, что дагестанцы забывали родные языки. Зияутдин очень переживал: на его глазах многолюдный Дучи превратился в заброшенное место", — вздыхает Патимат.
Весной 1944-го население Лакского, Кулинского, Казбековского районов в одночасье спустили с гор на равнину — в Билтаул Ауховского района (сейчас Новолакский). Раньше там жили чеченцы. Когда их депортировали, возник вопрос, кому заниматься сельским хозяйством. "Людей поставили перед фактом, на сборы — сутки. Брали только самое ценное. Многим переезд дался тяжело — не хотели бросать родные стены. Но что делать, такая проводилась политика, — рассказывает Патимат. — Зияутдину тогда было 12 лет, он жил с матерью, братьями и сестрами. Отец уехал на заработки в Азербайджан, а вернулся уже на новое место. В Дучи же не осталось ни души. Село опустело, дома обветшали. У Зияутдина с детства была обида, что с ними так поступили. Потому он и решил: при первой возможности сделает все, чтобы вернуть в аул односельчан".
"Кругом разруха"
Окончательно Патимат и Зияутдин перебрались из Махачкалы в Дучи в 1997-м. "Зияутдин стоял в очереди на жилье в городе. Он подал заявление в местную администрацию, что отказывается и собирается с семьей в село. За это полагались подъемные. Поскольку годы были тяжелые, деньгами помочь не смогли. Выдали сахаром — мы забирали на складе, а потом распродавали".
В Дучи традиционно проживали лакцы — представители коренного народа Северного Кавказа. Когда супруги приехали в село, там было всего два пенсионера. Остановились у одного из них — дальнего родственника Зияутдина.
"Мы и раньше сюда наведывались развеяться — тут очень красивые виды. Только вот кругом разруха, — вспоминает Патимат. — Дома будто песочные — сыпались на глазах. Мы не могли позволить себе построить новое жилье. Поэтому решили восстановить дом тети Зияутдина. Очистили от сорняков, сделали крышу, укрепили стены. Первое время приходилось спать на матрасах, набитых сеном, жечь керосиновые лампы, поскольку электричества не было. Управились за два года, постепенно быт наладили — перевезли нажитое из города".
Часть денег, вырученных за сахар, Зияутдин потратил на обустройство дороги от Дучи в райцентр — село Кумух. Нанял бульдозер, чтобы расчистить и выровнять шесть километров пути. "Дальше нужно было решать вопрос с электричеством. Мы обивали пороги различных ведомств. И не зря: в конце 90-х в ауле появился свет. Бывшие односельчане удивлялись, спрашивали, зачем нам все это надо. Мы и хозяйство завели: взяли корову, разбили огород, освоили пчеловодство".
Супругам помогали родные. "В начале нулевых к нам перебрался Абумуслим, муж Рукижат. Он хороший каменщик. Увидел стены, которые мы с Зияутдином так старательно восстанавливали, махнул рукой и все переделал", — смеется пенсионерка.
До этого дочь Патимат с мужем и двумя дочерьми жили в Махачкале. Рукижат не ожидала, что Абумуслим решится осесть в Дучи. "Мы с девочками не готовы были уезжать из города в аул, — объясняет Рукижат. — Сошлись на том, что я с детьми буду в Кумухе. Дочери там окончили школу, потом — институт в Махачкале. Все время я была с ними рядом. Теперь обе замужем — в городе. А я в Дучи — и нисколько не жалею". Хозяйство с годами разрослось: 14 голов крупного рогатого скота, десять пчелосемей. Даже наладили небольшое производство: возят на продажу сметану, масло, сыр, творог, колбасу, вяленое мясо.
"Некоторые из бывших соседей последовали нашему примеру. Поначалу просто ремонтировали летние домики, затем стали восстанавливать родовые дома. Этим, к слову, занимался Абумуслим", — продолжает Патимат. Пока круглый год здесь живут всего три семьи. Еще около двадцати — с весны до осени.
"Мы все бились-бились, но ничего не вышло"
Восемь из домов аула — новые. Их возвел Абумуслим по заказу тех, кто давно покинул село. На подходе еще три. "Мы условно разделили аул на две части. Чуть выше по склону старый Дучи с пустующими зданиями. Ниже — новый, там каждое домовладение обставлено стройматериалами, слышны голоса людей, пасется скот".
Зияутдин добивался, чтобы за Дучи закрепили официальный статус населенного пункта. Пока же аула нет даже на географических картах. Официально он относится к селу Кулушац Лакского района.
В 2002-м Айдамирова укусила змея, отказали почки.
"Врачи отвели ему несколько месяцев жизни и назначили химиотерапию. На процедуру каждый месяц нужно было в стационар приезжать. А у нас такой возможности не было. Поэтому "химию" делала я. И анализы в лабораторию относила пешком до райцентра — в дождь и снег. Несла бережно: пробирки нельзя сильно трясти — это могло отразиться на показаниях, — говорит Патимат. — В итоге через два года подняли его на ноги! Однако к работе больше не подпускали".
Зияутдин Айдамиров умер в 2009-м от инфаркта, в 81 год. А его родные и сейчас просят власти о поддержке. "Вот бы еще водопровод провести… Бьемся, но пока безуспешно. Что касается дороги, сделать хорошую для нас затратно. Каждый год скидываемся с односельчанами и нанимаем бульдозер. За сезон уходит до 20 тысяч рублей".
К слову, в начале прошлого года в Дагестане приняли программу социально-экономического развития горных территорий. С 2020-го по 2024-й планируют потратить более миллиарда: пятьсот миллионов — из республиканского бюджета, остальное — из внебюджетных источников. В горах насчитывается 1186 населенных пунктов. Жители Дучи и других аулов очень надеются, что в этот раз они получат помощь от государства.
Родные, друзья и соседи Зияутдина считают, что именно благодаря его усилиям Дучи держится на плаву. Все больше тех, чьи предки жили здесь веками, возвращаются в село и налаживают быт. Но пока далеко не каждый готов остаться в ауле насовсем. Патимат не сомневается: если будет инфраструктура, люди потянутся. И верит, что этот день обязательно настанет.