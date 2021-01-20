https://ria.ru/20210120/chechnya-1593857591.html

Кадыров заявил, что список действующих в Чечне террористов пуст

Кадыров заявил, что список действующих в Чечне террористов пуст

После уничтожения группировки Аслана Бютукаева в Чечне не осталось действующих террористов, написал в телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T16:00

2021-01-20T16:00

2021-01-20T17:09

чеченская республика (чечня)

домодедово (аэропорт)

рамзан кадыров

происшествия

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. После уничтожения группировки Аслана Бютукаева в Чечне не осталось действующих террористов, написал в телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров.Ранее он сообщил, что в селе Катар-Юрт провели спецоперацию, в ходе которой ликвидировали шесть боевиков. Между тем, согласно информации НАК, уничтожены пять преступников. По словам Кадырова, теперь "с бандподпольем в республике полностью покончено".При этом он добавил, что "есть боевики, которые давно покинули ЧР и находятся далеко за ее пределами — на Ближнем Востоке."Но если они либо кто-то другой захочет нарушить покой наших граждан, то их будет ждать такая же участь", — предостерег Кадыров.Он также опубликовал досье на пятерых уничтоженных боевиков.Как ранее рассказал Кадыров, спецоперацию по уничтожению банды Бютукаева спланировали давно, он лично принимал участие в ее разработке. По его словам, Владимир Путин с самого начала был в курсе намеченных действий и "лично вносил корректировки". После завершения спецоперации президент распорядился представить всех ее участников к государственным наградам.Аслан Бютукаев считался лидером бандитского подполья на территории России после ликвидации Доку Умарова. Помимо этого, он был в числе организаторов теракта в аэропорту Домодедово в январе 2011 года и отвечал за подготовку смертников. В 2015-м от имени всего исламистского подполья Чечни присягнул лидеру ИГ* Абу Бакру аль-Багдади.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210120/chechnya-1593831280.html

https://ria.ru/20201231/kadyrov-1591668648.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), домодедово (аэропорт), рамзан кадыров, происшествия