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https://ria.ru/20210120/chechnya-1593857591.html
Кадыров заявил, что список действующих в Чечне террористов пуст
Кадыров заявил, что список действующих в Чечне террористов пуст
После уничтожения группировки Аслана Бютукаева в Чечне не осталось действующих террористов, написал в телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T16:00
2021-01-20T17:09
чеченская республика (чечня)
домодедово (аэропорт)
рамзан кадыров
происшествия
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. После уничтожения группировки Аслана Бютукаева в Чечне не осталось действующих террористов, написал в телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров.Ранее он сообщил, что в селе Катар-Юрт провели спецоперацию, в ходе которой ликвидировали шесть боевиков. Между тем, согласно информации НАК, уничтожены пять преступников. По словам Кадырова, теперь "с бандподпольем в республике полностью покончено".При этом он добавил, что "есть боевики, которые давно покинули ЧР и находятся далеко за ее пределами — на Ближнем Востоке."Но если они либо кто-то другой захочет нарушить покой наших граждан, то их будет ждать такая же участь", — предостерег Кадыров.Он также опубликовал досье на пятерых уничтоженных боевиков.Как ранее рассказал Кадыров, спецоперацию по уничтожению банды Бютукаева спланировали давно, он лично принимал участие в ее разработке. По его словам, Владимир Путин с самого начала был в курсе намеченных действий и "лично вносил корректировки". После завершения спецоперации президент распорядился представить всех ее участников к государственным наградам.Аслан Бютукаев считался лидером бандитского подполья на территории России после ликвидации Доку Умарова. Помимо этого, он был в числе организаторов теракта в аэропорту Домодедово в январе 2011 года и отвечал за подготовку смертников. В 2015-м от имени всего исламистского подполья Чечни присягнул лидеру ИГ* Абу Бакру аль-Багдади.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210120/chechnya-1593831280.html
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чеченская республика (чечня), домодедово (аэропорт), рамзан кадыров, происшествия

Кадыров заявил, что список действующих в Чечне террористов пуст

16:00 20.01.2021 (обновлено: 17:09 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. После уничтожения группировки Аслана Бютукаева в Чечне не осталось действующих террористов, написал в телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров.
Ранее он сообщил, что в селе Катар-Юрт провели спецоперацию, в ходе которой ликвидировали шесть боевиков. Между тем, согласно информации НАК, уничтожены пять преступников. По словам Кадырова, теперь "с бандподпольем в республике полностью покончено".

"Опознанные из числа уничтоженных у окраины Катар-Юрта — террористы. Они были последними, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории Чеченской Республики. Теперь список террористов, действующих в нашем регионе, пуст", — отметил глава Чечни.

При этом он добавил, что "есть боевики, которые давно покинули ЧР и находятся далеко за ее пределами — на Ближнем Востоке.
"Но если они либо кто-то другой захочет нарушить покой наших граждан, то их будет ждать такая же участь", — предостерег Кадыров.
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Путин поздравил Кадырова с ликвидацией банды Бютукаева в Чечне
Он также опубликовал досье на пятерых уничтоженных боевиков.
Как ранее рассказал Кадыров, спецоперацию по уничтожению банды Бютукаева спланировали давно, он лично принимал участие в ее разработке. По его словам, Владимир Путин с самого начала был в курсе намеченных действий и "лично вносил корректировки". После завершения спецоперации президент распорядился представить всех ее участников к государственным наградам.
Аслан Бютукаев считался лидером бандитского подполья на территории России после ликвидации Доку Умарова. Помимо этого, он был в числе организаторов теракта в аэропорту Домодедово в январе 2011 года и отвечал за подготовку смертников. В 2015-м от имени всего исламистского подполья Чечни присягнул лидеру ИГ* Абу Бакру аль-Багдади.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Чеченская республика (Чечня)Домодедово (аэропорт)Рамзан КадыровПроисшествия
 
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