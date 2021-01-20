https://ria.ru/20210120/burka-1593799046.html

В Швейцарии на референдуме решат вопрос с ношением мусульманской бурки

В Швейцарии на референдуме решат вопрос с ношением мусульманской бурки

Власти Швейцарии рекомендовали населению на национальном референдуме 7 марта голосовать против введения запрета на ношение в стране мусульманской бурки -... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:24

2021-01-20T11:24

2021-01-20T11:24

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

швейцария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151105/82/1511058220_0:642:3024:2343_1920x0_80_0_0_1906dcca4914d234a4d178d4564f08f2.jpg

ЖЕНЕВА, 20 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Власти Швейцарии рекомендовали населению на национальном референдуме 7 марта голосовать против введения запрета на ношение в стране мусульманской бурки - женской одежды, полностью закрывающей лицо и тело."Федеральный совет и парламент рекомендуют избирателям отклонить эту инициативу. Очень немногие люди в Швейцарии полностью закрывают свои лица. Общенациональный запрет подорвет суверенитет кантонов, нанесет ущерб туризму и не окажет помощи определенным группам женщин", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.Взамен Федеральный совет и парламент предлагают ввести требование показывать лицо властям, если это необходимо для идентификации. Этот вариант начнет работать только в случае, если жители Швейцарии отвергнут предложенную на референдум 7 марта инициативу.Инициатива "В пользу запрета на полное закрытие лица" требует, чтобы в Швейцарии никому не разрешалось полностью закрывать лицо. Это правило должно применяться во всех общественных местах, например на улицах и в ресторанах. Исключения будут сделаны только для мест отправления культа и в других святых местах, по причинам здоровья и безопасности, в связи с погодой и местными швейцарскими обычаями.По мнению властей Швейцарии, данная инициатива будет излишней, так как в стране крайне мало женщин, которые носят бурку или никаб на постоянной основе. Согласно исследованиям - всего от 20 до 30 женщин. Остальные являются туристами, которые посещают Конфедерацию ограниченное количество времени.В настоящее время только кантональные власти несут ответственность за принятие решения о том, возможно ли и при каких обстоятельствах полностью закрывать свое лицо. В частности, такой запрет введен в кантонах Тичино и Санкт-Галлен. Еще 15 кантонов ввели запрет на закрытие лица по время манифестаций или спортивных мероприятий.

https://ria.ru/20200204/1564238645.html

https://ria.ru/20200128/1563968679.html

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, швейцария