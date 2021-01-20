Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210120/burka-1593799046.html
В Швейцарии на референдуме решат вопрос с ношением мусульманской бурки
В Швейцарии на референдуме решат вопрос с ношением мусульманской бурки
Власти Швейцарии рекомендовали населению на национальном референдуме 7 марта голосовать против введения запрета на ношение в стране мусульманской бурки -... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:24
2021-01-20T11:24
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
швейцария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151105/82/1511058220_0:642:3024:2343_1920x0_80_0_0_1906dcca4914d234a4d178d4564f08f2.jpg
ЖЕНЕВА, 20 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Власти Швейцарии рекомендовали населению на национальном референдуме 7 марта голосовать против введения запрета на ношение в стране мусульманской бурки - женской одежды, полностью закрывающей лицо и тело."Федеральный совет и парламент рекомендуют избирателям отклонить эту инициативу. Очень немногие люди в Швейцарии полностью закрывают свои лица. Общенациональный запрет подорвет суверенитет кантонов, нанесет ущерб туризму и не окажет помощи определенным группам женщин", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.Взамен Федеральный совет и парламент предлагают ввести требование показывать лицо властям, если это необходимо для идентификации. Этот вариант начнет работать только в случае, если жители Швейцарии отвергнут предложенную на референдум 7 марта инициативу.Инициатива "В пользу запрета на полное закрытие лица" требует, чтобы в Швейцарии никому не разрешалось полностью закрывать лицо. Это правило должно применяться во всех общественных местах, например на улицах и в ресторанах. Исключения будут сделаны только для мест отправления культа и в других святых местах, по причинам здоровья и безопасности, в связи с погодой и местными швейцарскими обычаями.По мнению властей Швейцарии, данная инициатива будет излишней, так как в стране крайне мало женщин, которые носят бурку или никаб на постоянной основе. Согласно исследованиям - всего от 20 до 30 женщин. Остальные являются туристами, которые посещают Конфедерацию ограниченное количество времени.В настоящее время только кантональные власти несут ответственность за принятие решения о том, возможно ли и при каких обстоятельствах полностью закрывать свое лицо. В частности, такой запрет введен в кантонах Тичино и Санкт-Галлен. Еще 15 кантонов ввели запрет на закрытие лица по время манифестаций или спортивных мероприятий.
https://ria.ru/20200204/1564238645.html
https://ria.ru/20200128/1563968679.html
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151105/82/1511058220_0:358:3024:2626_1920x0_80_0_0_08cc8cef2432ea86b7b3febc5bef0189.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, швейцария

В Швейцарии на референдуме решат вопрос с ношением мусульманской бурки

11:24 20.01.2021
 
© РИА Новости / Юлия ТроицкаяТрадиционная женская повседневная одежда с "буркой" в ОАЭ
Традиционная женская повседневная одежда с буркой в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Юлия Троицкая
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 20 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Власти Швейцарии рекомендовали населению на национальном референдуме 7 марта голосовать против введения запрета на ношение в стране мусульманской бурки - женской одежды, полностью закрывающей лицо и тело.
"Федеральный совет и парламент рекомендуют избирателям отклонить эту инициативу. Очень немногие люди в Швейцарии полностью закрывают свои лица. Общенациональный запрет подорвет суверенитет кантонов, нанесет ущерб туризму и не окажет помощи определенным группам женщин", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.
Взамен Федеральный совет и парламент предлагают ввести требование показывать лицо властям, если это необходимо для идентификации. Этот вариант начнет работать только в случае, если жители Швейцарии отвергнут предложенную на референдум 7 марта инициативу.
Девушка в платке-никабе - РИА Новости, 1920, 04.02.2020
4 февраля 2020, 13:36
Университет в Каире запретил сотрудницам носить никаб, сообщили СМИ
Инициатива "В пользу запрета на полное закрытие лица" требует, чтобы в Швейцарии никому не разрешалось полностью закрывать лицо. Это правило должно применяться во всех общественных местах, например на улицах и в ресторанах. Исключения будут сделаны только для мест отправления культа и в других святых местах, по причинам здоровья и безопасности, в связи с погодой и местными швейцарскими обычаями.
По мнению властей Швейцарии, данная инициатива будет излишней, так как в стране крайне мало женщин, которые носят бурку или никаб на постоянной основе. Согласно исследованиям - всего от 20 до 30 женщин. Остальные являются туристами, которые посещают Конфедерацию ограниченное количество времени.
В настоящее время только кантональные власти несут ответственность за принятие решения о том, возможно ли и при каких обстоятельствах полностью закрывать свое лицо. В частности, такой запрет введен в кантонах Тичино и Санкт-Галлен. Еще 15 кантонов ввели запрет на закрытие лица по время манифестаций или спортивных мероприятий.
Статуи Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.01.2020
28 января 2020, 14:31
Суд отказал омской студентке, подавшей иск из-за запрета носить хиджаб
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеШвейцария
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:00Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут
06:11Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома
06:10Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики
05:56National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35
05:24Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Украине Россию
05:09В Хабаровском крае участковый спас из горящего дома трех человек и собаку
05:07В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
05:05Антонов: Россия ждет продолжения контактов с военными из США по Сирии
04:34Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
04:11В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов
04:09В МВД рассказали об иностранцах, приехавших в Россию в 2020 году
03:59Псаки рассказала, чем займется в Белом доме
03:57Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом
03:29Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу
03:29Мадуро заявил, что Венесуэла победила Трампа
03:28Белый дом оценил возможность разговора Путина и Байдена
03:20СМИ: в Москве сиделка убила 82-летнюю пенсионерку
03:18Кинолог рассказал, как сэкономить на содержании собаки
03:16Число приехавших в Россию иностранцев резко сократилось
03:13Эксперт назвал преимущество "Спутника V" перед другими вакцинами
Лента новостейМолния