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Опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Чечне
Опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Чечне
Национальный антитеррористический и Следственный комитеты РФ опубликовали кадры оперативной видеосъемки с места спецоперации в Чечне, в ходе которой были... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T21:04
2021-01-20T21:04
чеченская республика (чечня)
следственный комитет россии (ск рф)
национальный антитеррористический комитет рф
домодедово (аэропорт)
дмитрий песков
рамзан кадыров
ачхой-мартановский район
происшествия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Национальный антитеррористический и Следственный комитеты РФ опубликовали кадры оперативной видеосъемки с места спецоперации в Чечне, в ходе которой были ликвидированы несколько бандитов, в том числе бандглаварь Аслан Бютукаев, причастный к организации теракта в московском аэропорту Домодедово в 2011 году.На кадрах НАК видна лесистая местность. Под одним из кустов - отверстие в земле, похожее на вход в схрон. Вокруг разбросаны различные предметы обихода, в том числе одежда и питьевые кружки. Также показано лежащее на земле тело убитого боевика с автоматом Калашникова. Отдельно демонстрируются еще два АК, сложенные рядом.На видео СК – огороженная территория, где работают сотрудники правоохранительных органов. Также показано оружие, которое, предположительно, принадлежало боевикам.В среду НАК сообщил о пяти бандитах, ликвидированных в Ачхой-Мартановском районе Чечни в ходе спецоперации. Глава Чечни Рамзан Кадыров до этого сообщал о шести бандитах. Президент России Владимир Путин пообщался с Кадыровым по телефону, поздравил его и других участников операции с уничтожением группы Бютукаева, все участники этой операции будут представлены к государственным наградам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Кадры с места спецоперации в Чечне
В Чечне уничтожены последние шесть боевиков, которые находились в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории республики. По его словам, в регионе удалось покончить с бандитским подпольем. По информации Национального антитеррористического комитета, в ходе операции были ликвидированы пять боевиков. Аслан Бютукаев считался лидером бандитского подполья в России после ликвидации Доку Умарова. Он был одним из организаторов в аэропорту Домодедово в январе 2011 года и отвечал за подготовку смертников. В 2015-м от имени чеченских исламистов присягнул лидеру ИГ* Абу Бакру аль-Багдади.
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чеченская республика (чечня), следственный комитет россии (ск рф), национальный антитеррористический комитет рф, домодедово (аэропорт), дмитрий песков, рамзан кадыров, ачхой-мартановский район, происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Чечне

21:04 20.01.2021
 
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Национальный антитеррористический и Следственный комитеты РФ опубликовали кадры оперативной видеосъемки с места спецоперации в Чечне, в ходе которой были ликвидированы несколько бандитов, в том числе бандглаварь Аслан Бютукаев, причастный к организации теракта в московском аэропорту Домодедово в 2011 году.
На кадрах НАК видна лесистая местность. Под одним из кустов - отверстие в земле, похожее на вход в схрон. Вокруг разбросаны различные предметы обихода, в том числе одежда и питьевые кружки. Также показано лежащее на земле тело убитого боевика с автоматом Калашникова. Отдельно демонстрируются еще два АК, сложенные рядом.
На видео СК – огороженная территория, где работают сотрудники правоохранительных органов. Также показано оружие, которое, предположительно, принадлежало боевикам.
В среду НАК сообщил о пяти бандитах, ликвидированных в Ачхой-Мартановском районе Чечни в ходе спецоперации. Глава Чечни Рамзан Кадыров до этого сообщал о шести бандитах. Президент России Владимир Путин пообщался с Кадыровым по телефону, поздравил его и других участников операции с уничтожением группы Бютукаева, все участники этой операции будут представлены к государственным наградам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Операция на окраине селения Катар-Юрт Чечни. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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Чеченская республика (Чечня)Следственный комитет России (СК РФ)Национальный антитеррористический комитет РФДомодедово (аэропорт)Дмитрий ПесковРамзан КадыровАчхой-Мартановский районПроисшествия
 
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