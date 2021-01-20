https://ria.ru/20210120/boeviki-1593918363.html

Опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Чечне

Опубликовано видео с места ликвидации боевиков в Чечне

Национальный антитеррористический и Следственный комитеты РФ опубликовали кадры оперативной видеосъемки с места спецоперации в Чечне, в ходе которой были... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T21:04

2021-01-20T21:04

2021-01-20T21:04

чеченская республика (чечня)

следственный комитет россии (ск рф)

национальный антитеррористический комитет рф

домодедово (аэропорт)

дмитрий песков

рамзан кадыров

ачхой-мартановский район

происшествия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Национальный антитеррористический и Следственный комитеты РФ опубликовали кадры оперативной видеосъемки с места спецоперации в Чечне, в ходе которой были ликвидированы несколько бандитов, в том числе бандглаварь Аслан Бютукаев, причастный к организации теракта в московском аэропорту Домодедово в 2011 году.На кадрах НАК видна лесистая местность. Под одним из кустов - отверстие в земле, похожее на вход в схрон. Вокруг разбросаны различные предметы обихода, в том числе одежда и питьевые кружки. Также показано лежащее на земле тело убитого боевика с автоматом Калашникова. Отдельно демонстрируются еще два АК, сложенные рядом.На видео СК – огороженная территория, где работают сотрудники правоохранительных органов. Также показано оружие, которое, предположительно, принадлежало боевикам.В среду НАК сообщил о пяти бандитах, ликвидированных в Ачхой-Мартановском районе Чечни в ходе спецоперации. Глава Чечни Рамзан Кадыров до этого сообщал о шести бандитах. Президент России Владимир Путин пообщался с Кадыровым по телефону, поздравил его и других участников операции с уничтожением группы Бютукаева, все участники этой операции будут представлены к государственным наградам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20210120/boeviki-1593913042.html

ачхой-мартановский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места спецоперации в Чечне В Чечне уничтожены последние шесть боевиков, которые находились в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории республики. По его словам, в регионе удалось покончить с бандитским подпольем. По информации Национального антитеррористического комитета, в ходе операции были ликвидированы пять боевиков. Аслан Бютукаев считался лидером бандитского подполья в России после ликвидации Доку Умарова. Он был одним из организаторов в аэропорту Домодедово в январе 2011 года и отвечал за подготовку смертников. В 2015-м от имени чеченских исламистов присягнул лидеру ИГ* Абу Бакру аль-Багдади. 2021-01-20T21:04 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), следственный комитет россии (ск рф), национальный антитеррористический комитет рф, домодедово (аэропорт), дмитрий песков, рамзан кадыров, ачхой-мартановский район, происшествия