Трамп помиловал своего экс-советника Бэннона
08:58 20.01.2021 (обновлено: 09:08 20.01.2021)
© AP Photo / Alex BrandonСоветник президента США по стратегическим вопросам Стив Бэннон
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в день ухода в отставку помиловал ряд лиц, включая своего бывшего советника Стивена Бэннона, сообщил Белый дом.
"Президент Трамп предоставил полное помилование Стивену Бэннону. Прокуроры преследовали господина Бэннона с помощью обвинений, связанных с мошенничеством, вытекающего из его участия в политическом проекте. Господин Бэннон - важный лидер консервативного движения, известный своим политическим чутьем", - говорится в сообщении Белого дома.
Бэннон и трое его предполагаемых сообщников обвиняются в растрате средств, собранных ими в рамках частной инициативы по строительству стены на границе с Мексикой. Предполагается, что из собранных 25 миллионов долларов сотни тысяч пошли на личные расходы Бэннона и его друзей.
Экс-советник Трампа не признал вину, суд согласился отпустить его под залог в 5 миллионов долларов.
Бэннон занимал должность старшего советника Трампа по политическим и стратегическим вопросам с января по август 2017 года. Он также был одним из главных деятелей предвыборной кампании Трампа в 2016 году.
Трамп уже помиловал ряд своих бывших соратников, осужденных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, в том числе Майкла Флинна, Роджера Стоуна и Пола Манафорта.