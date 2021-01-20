https://ria.ru/20210120/bennon-1593778369.html

Трамп помиловал своего экс-советника Бэннона

Трамп помиловал своего экс-советника Бэннона

Президент США Дональд Трамп в день ухода в отставку помиловал ряд лиц, включая своего бывшего советника Стивена Бэннона, сообщил Белый дом. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T08:58

2021-01-20T08:58

2021-01-20T09:08

стивен бэннон

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в день ухода в отставку помиловал ряд лиц, включая своего бывшего советника Стивена Бэннона, сообщил Белый дом."Президент Трамп предоставил полное помилование Стивену Бэннону. Прокуроры преследовали господина Бэннона с помощью обвинений, связанных с мошенничеством, вытекающего из его участия в политическом проекте. Господин Бэннон - важный лидер консервативного движения, известный своим политическим чутьем", - говорится в сообщении Белого дома.Бэннон и трое его предполагаемых сообщников обвиняются в растрате средств, собранных ими в рамках частной инициативы по строительству стены на границе с Мексикой. Предполагается, что из собранных 25 миллионов долларов сотни тысяч пошли на личные расходы Бэннона и его друзей.Экс-советник Трампа не признал вину, суд согласился отпустить его под залог в 5 миллионов долларов.Бэннон занимал должность старшего советника Трампа по политическим и стратегическим вопросам с января по август 2017 года. Он также был одним из главных деятелей предвыборной кампании Трампа в 2016 году.Трамп уже помиловал ряд своих бывших соратников, осужденных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, в том числе Майкла Флинна, Роджера Стоуна и Пола Манафорта.

https://ria.ru/20210120/tramp-1593776427.html

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стивен бэннон, дональд трамп, сша, в мире