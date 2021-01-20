CNN: Трамп помилует своего экс-советника Бэннона
07:02 20.01.2021 (обновлено: 07:06 20.01.2021)
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон
© AP Photo / J. Scott Applewhite
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решил помиловать своего экс-советника Стивена Бэннона, сообщает телеканал CNN.
Бэннон и трое его предполагаемых сообщников обвиняются в растрате средств, собранных ими в рамках частной инициативы по строительству стены на границе с Мексикой. Предполагается, что из собранных 25 миллионов долларов сотни тысяч пошли на личные расходы Бэннона и его друзей.
Экс-советник Трампа не признал вину, суд согласился отпустить его под залог в 5 миллионов долларов.
Бэннон занимал должность старшего советника Трампа по политическим и стратегическим вопросам с января по август 2017 года. Он также был одним из главных деятелей предвыборной кампании Трампа в 2016 году.
Трамп уже помиловал ряд своих бывших соратников, осужденных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, в том числе Майкла Флинна, Роджера Стоуна и Пола Манафорта.
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