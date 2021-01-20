https://ria.ru/20210120/bennon-1593771724.html

CNN: Трамп помилует своего экс-советника Бэннона

CNN: Трамп помилует своего экс-советника Бэннона

Президент США Дональд Трамп решил помиловать своего экс-советника Стивена Бэннона, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T07:02

2021-01-20T07:02

2021-01-20T07:06

стивен бэннон

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решил помиловать своего экс-советника Стивена Бэннона, сообщает телеканал CNN.Бэннон и трое его предполагаемых сообщников обвиняются в растрате средств, собранных ими в рамках частной инициативы по строительству стены на границе с Мексикой. Предполагается, что из собранных 25 миллионов долларов сотни тысяч пошли на личные расходы Бэннона и его друзей.Экс-советник Трампа не признал вину, суд согласился отпустить его под залог в 5 миллионов долларов.Бэннон занимал должность старшего советника Трампа по политическим и стратегическим вопросам с января по август 2017 года. Он также был одним из главных деятелей предвыборной кампании Трампа в 2016 году.Трамп уже помиловал ряд своих бывших соратников, осужденных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, в том числе Майкла Флинна, Роджера Стоуна и Пола Манафорта.

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/tramp-1587512413.html

сша

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2021

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стивен бэннон, дональд трамп, сша, в мире