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CNN: Трамп помилует своего экс-советника Бэннона
CNN: Трамп помилует своего экс-советника Бэннона
Президент США Дональд Трамп решил помиловать своего экс-советника Стивена Бэннона, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T07:02
2021-01-20T07:06
стивен бэннон
дональд трамп
сша
в мире
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решил помиловать своего экс-советника Стивена Бэннона, сообщает телеканал CNN.Бэннон и трое его предполагаемых сообщников обвиняются в растрате средств, собранных ими в рамках частной инициативы по строительству стены на границе с Мексикой. Предполагается, что из собранных 25 миллионов долларов сотни тысяч пошли на личные расходы Бэннона и его друзей.Экс-советник Трампа не признал вину, суд согласился отпустить его под залог в 5 миллионов долларов.Бэннон занимал должность старшего советника Трампа по политическим и стратегическим вопросам с января по август 2017 года. Он также был одним из главных деятелей предвыборной кампании Трампа в 2016 году.Трамп уже помиловал ряд своих бывших соратников, осужденных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, в том числе Майкла Флинна, Роджера Стоуна и Пола Манафорта.
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стивен бэннон, дональд трамп, сша, в мире

CNN: Трамп помилует своего экс-советника Бэннона

07:02 20.01.2021 (обновлено: 07:06 20.01.2021)
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон
Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решил помиловать своего экс-советника Стивена Бэннона, сообщает телеканал CNN.
Бэннон и трое его предполагаемых сообщников обвиняются в растрате средств, собранных ими в рамках частной инициативы по строительству стены на границе с Мексикой. Предполагается, что из собранных 25 миллионов долларов сотни тысяч пошли на личные расходы Бэннона и его друзей.
Экс-советник Трампа не признал вину, суд согласился отпустить его под залог в 5 миллионов долларов.
Бэннон занимал должность старшего советника Трампа по политическим и стратегическим вопросам с января по август 2017 года. Он также был одним из главных деятелей предвыборной кампании Трампа в 2016 году.
Трамп уже помиловал ряд своих бывших соратников, осужденных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, в том числе Майкла Флинна, Роджера Стоуна и Пола Манафорта.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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Стивен БэннонДональд ТрампСШАВ мире
 
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