https://ria.ru/20210120/bankrotstvo-1593777235.html
ФНС потребовала признать банкротом швейную фабрику "Парижская коммуна"
ФНС потребовала признать банкротом швейную фабрику "Парижская коммуна"
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Федеральной налоговой службы (ФНС) России, требующей признать банкротом ООО "Швейная фабрика "Парижская... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T08:41
2021-01-20T08:41
2021-01-20T10:54
федеральная налоговая служба (фнс россии)
москва
происшествия
экономика
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Федеральной налоговой службы (ФНС) России, требующей признать банкротом ООО "Швейная фабрика "Парижская коммуна", следует из информации в картотеке арбитражных дел.Заявление поступило в суд 19 января и к рассмотрению пока не принято. Сумма задолженности фабрики перед бюджетом в карточке дела на данный момент не указана.Из открытых источников известно, что "Парижская коммуна" в 2013-2015 годах была поставщиком по нескольким госконтрактам министерства внутренних дел и Федеральной службы охраны на несколько сотен миллионов рублей. Так, для МВД фабрика шила "костюмы женские или для девочек из синтетических нитей (тканей)" и такие же, а также из хлопчатобумажных тканей – для мужчин и мальчиков, а для ФСО – "брюки и бриджи женские, производственные и профессиональные, из шерстяных тканей"По данным ЕГРЮЛ, 0,2% "Парижской коммуны" принадлежит белизскому офшору, остальная доля – на балансе самой фабрики.
https://ria.ru/20210119/bankrotstvo-1593646032.html
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федеральная налоговая служба (фнс россии), москва, происшествия, экономика
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости.
Арбитражный суд Москвы
зарегистрировал заявление Федеральной налоговой службы (ФНС
) России, требующей признать банкротом ООО "Швейная фабрика "Парижская коммуна", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Заявление поступило в суд 19 января и к рассмотрению пока не принято. Сумма задолженности фабрики перед бюджетом в карточке дела на данный момент не указана.
Из открытых источников известно, что "Парижская коммуна" в 2013-2015 годах была поставщиком по нескольким госконтрактам министерства внутренних дел и Федеральной службы охраны на несколько сотен миллионов рублей. Так, для МВД фабрика шила "костюмы женские или для девочек из синтетических нитей (тканей)" и такие же, а также из хлопчатобумажных тканей – для мужчин и мальчиков, а для ФСО – "брюки и бриджи женские, производственные и профессиональные, из шерстяных тканей"
По данным ЕГРЮЛ, 0,2% "Парижской коммуны" принадлежит белизскому офшору, остальная доля – на балансе самой фабрики.