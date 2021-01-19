https://ria.ru/20210119/zhuk-1593696464.html

Палеонтологи обнаружили окаменелость жука с сохранившимися гениталиями

Палеонтологи обнаружили окаменелость жука с сохранившимися гениталиями

Американские палеонтологи изучили окаменелость нового вида жука из эоценовых отложений в штате Колорадо в США. Уникальность находки заключается в том, что в... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T18:00

2021-01-19T18:00

2021-01-19T18:02

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Американские палеонтологи изучили окаменелость нового вида жука из эоценовых отложений в штате Колорадо в США. Уникальность находки заключается в том, что в отпечатке, возраст которого около 50 миллионов лет, видны все детали строения гениталий насекомого. Описание приведено в журнале Papers in Palaeontology.Найденный в 2006 году в плотных сланцевых отложения формации Грин-Ривер образец при вскрытии породы раскололся на две половинки, которые позже были проданы разным коллекционерам.Когда ученые-палеонтологи увидели одну из частей, их заинтересовала отличная сохранность неизвестного ранее вида жука из семейства клопов-хищнецов, которых еще называют жуками-убийцами."Описано около 7000 видов насекомых-убийц, но известно лишь около 50 окаменелостей этих насекомых, — приводятся в пресс-релизе Иллинойского университета в Урбане-Шампейне слова первого автора статьи, аспиранта кафедры энтомологии Дэниеля Суонсона (Daniel Swanson). — Это говорит о том, что окаменелости, которые могут предоставить достаточно информации, очень редки, тем более находки такого возраста".Исследователи нашли, у кого хранилась вторая половинка, воссоединили образцы и получили полную картину внутреннего строения генитальной капсулы насекомого, называемой пигофором."Увидеть тонкие структуры внутренних гениталий — редкое удовольствие, — отмечает Суонсон. — Обычно мы получаем такой уровень детализации только у видов, которые живут сегодня".Внутри пигофора авторы идентифицировали базальную пластину — структуру в форме стремени, которая поддерживает фаллос, и фаллотеку — мешочек, в котором находится половой член."Возможность видеть гениталии жука очень помогает при определении места ископаемого насекомого на генеалогическом древе", — говорит руководитель исследования Сэм Хедс (Sam Heads), палеонтолог из Иллинойского исследовательского центра естественной истории и эксперт по гениталиям ископаемых насекомых.Окаменелость из формации Грин-Ривер представляет собой новый род и вид жуков-убийц, который исследователи назвали Aphelicophontes danjuddi в честь коллекционера окаменелостей Дэна Джадда, который пожертвовал свою половину образца для изучения.По словам авторов, гениталии очень важны для определения вида насекомых. Небольшое различие в форме гениталий может вызвать сексуальную несовместимость, которая со временем приводит к появлению новых видов. Но эти структуры не часто видны в твердых породах."Самые древние из известных гениталий членистоногих изучены у сенокосцев возрастом 400-412 миллионов лет из сланцевой формации Райни в Шотландии, — продолжает Хедс. — Известны многочисленные находки ископаемых насекомых мелового возраста в янтаре, в том числе с хорошо сохранившимися гениталиями. Но это почти неслыханно, чтобы внутренние мужские гениталии насекомых сохранились в плотных углеродистых сланцах".Находка в формации Грин-Ривер интересна еще и тем, что это самая древняя окаменелость жуков-убийц. Она на 25 миллионов лет старше, чем все известные ранее.

https://ria.ru/20201228/dilofozavr-1591228093.html

https://ria.ru/20201221/mumiya-1590218132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

палеонтология, биология, земля - риа наука, колорадо, сша