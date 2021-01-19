https://ria.ru/20210119/zemletryasenie-1593611124.html
В Аргентине произошло сильное землетрясение
В Аргентине произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Аргентине, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T06:06
2021-01-19T06:06
2021-01-19T13:28
чили
сан-хуан (аргентина)
аргентина
москва
сша
землетрясение
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593667152_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_25753597d71f8f35df591408dceb2142.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Аргентине, сообщает Геологическая служба США (USGS).По данным сейсмологов Аргентины, магнитуда землетрясения составила 6,8 на глубине 10 километров. В соседнем Чили магнитуда была 6,4.Землетрясение было зафиксировано в 2.46 по времени UTC (5.46 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 36 километрах к юго-западу от департамента Посито в составе провинции Сан-Хуан. Очаг залегал на глубине 11 километров.За 40 минут до этого в том же районе были зафиксированы толчки магнитудой 2,9.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20210119/zemletryaseniya-1593609102.html
чили
сан-хуан (аргентина)
аргентина
москва
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593667152_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_ecb4a6e6295220bd3e93fb07ea82344f.jpg
Землетрясение магнитудой 6,6 на западе Аргентины
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Аргентине, сообщает Геологическая служба США (USGS).
По данным сейсмологов Аргентины, магнитуда землетрясения составила 6,8 на глубине 10 километров. В соседнем Чили магнитуда была 6,4.
Землетрясение было зафиксировано в 2.46 по времени UTC (5.46 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 36 километрах к юго-западу от департамента Посито в составе провинции Сан-Хуан. Очаг залегал на глубине 11 километров.
2021-01-19T06:06
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чили, сан-хуан (аргентина), аргентина, москва, сша, землетрясение, в мире