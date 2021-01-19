https://ria.ru/20210119/zemletryasenie-1593611124.html

В Аргентине произошло сильное землетрясение

В Аргентине произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Аргентине, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T06:06

2021-01-19T06:06

2021-01-19T13:28

чили

сан-хуан (аргентина)

аргентина

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землетрясение

в мире

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Аргентине, сообщает Геологическая служба США (USGS).По данным сейсмологов Аргентины, магнитуда землетрясения составила 6,8 на глубине 10 километров. В соседнем Чили магнитуда была 6,4.Землетрясение было зафиксировано в 2.46 по времени UTC (5.46 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 36 километрах к юго-западу от департамента Посито в составе провинции Сан-Хуан. Очаг залегал на глубине 11 километров.За 40 минут до этого в том же районе были зафиксированы толчки магнитудой 2,9.Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210119/zemletryaseniya-1593609102.html

чили

сан-хуан (аргентина)

аргентина

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2021

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Землетрясение магнитудой 6,6 на западе Аргентины Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Аргентине, сообщает Геологическая служба США (USGS). По данным сейсмологов Аргентины, магнитуда землетрясения составила 6,8 на глубине 10 километров. В соседнем Чили магнитуда была 6,4. Землетрясение было зафиксировано в 2.46 по времени UTC (5.46 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 36 километрах к юго-западу от департамента Посито в составе провинции Сан-Хуан. Очаг залегал на глубине 11 километров. 2021-01-19T06:06 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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чили, сан-хуан (аргентина), аргентина, москва, сша, землетрясение, в мире