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В Москве запустили акцию "Сытый заяц"
В Москве запустили акцию "Сытый заяц"
Москвичи могут присоединиться к акции "Сытый заяц" и накормить ушастых, обитающих на природных территориях столицы, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T09:34
2021-01-19T10:56
хорошие новости
мосприрода
москва
животные
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москвичи могут присоединиться к акции "Сытый заяц" и накормить ушастых, обитающих на природных территориях столицы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды во вторник."На природных территориях Москвы встречаются заяц-беляк и заяц-русак. Для сохранения и увеличения численности популяции этих животных Мосприрода запускает акцию "Сытый заяц". Она продлится до конца зимы, стать ее участниками могут все желающие", - говорится в сообщении.Отмечается, что специальные кормушки изготовлены специалистами Мосприроды из древесных материалов. В период холодов в таких лотках москвичи могут оставить овес и сено, а когда станет теплее - добавить листья и кочерыжки капусты, морковь, яблоки. При этом стоит не забывать убирать испорченные продукты. Однако стоит помнить, что зайцев нельзя кормить хлебом и сдобой, фруктами, соленым и жареным, арахисом, миндалем и фисташками."Зайцам зимой также нужна соль. У кормушки хорошо повесить веточки ольхи, ивы, орешника, вымоченные в крепком рассоле, а затем высушенные. Это поможет животным легче пережить зиму. К тому же сытые зайцы не будут подгрызать кору деревьев. Пополнять кормушки овощами и сеном будут и сотрудники Мосприроды", - говорится в сообщении.Сообщается, что акция стартует во второй половине января, поскольку зайцы нуждаются в подкормке не с наступлением календарной зимы, а лишь при отрицательных температурах и устойчивом снежном покрове, когда добывать пропитание самостоятельно становится сложнее. "Сейчас же самое время поддержать наших пушистых быстроногих друзей. Приглашаем волонтеров присоединиться к акции", - добавляется в сообщении.Уточняется, что кормушки для зайцев можно найти в природно-историческом парке "Измайлово", в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", в природно-историческом парке "Битцевский лес", в Памятнике природы "Серебряный бор", в природно-историческом парке "Тушинский", в природно-историческом парке "Москворецкий".
https://radiosputnik.ria.ru/20210115/enot-1593154806.html
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мосприрода, москва, животные

В Москве запустили акцию "Сытый заяц"

09:34 19.01.2021 (обновлено: 10:56 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Руслан КривобокБелый заяц в Московском зоопарке
Белый заяц в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москвичи могут присоединиться к акции "Сытый заяц" и накормить ушастых, обитающих на природных территориях столицы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды во вторник.
"На природных территориях Москвы встречаются заяц-беляк и заяц-русак. Для сохранения и увеличения численности популяции этих животных Мосприрода запускает акцию "Сытый заяц". Она продлится до конца зимы, стать ее участниками могут все желающие", - говорится в сообщении.
© Фото : ГПБУ "Мосприрода"Кормушки для зайцев, установленные в природных парках Москвы в рамках традиционной зимней акции
Кормушки для зайцев, установленные в природных парках Москвы в рамках традиционной зимней акции - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Фото : ГПБУ "Мосприрода"
Кормушки для зайцев, установленные в природных парках Москвы в рамках традиционной зимней акции
Отмечается, что специальные кормушки изготовлены специалистами Мосприроды из древесных материалов. В период холодов в таких лотках москвичи могут оставить овес и сено, а когда станет теплее - добавить листья и кочерыжки капусты, морковь, яблоки. При этом стоит не забывать убирать испорченные продукты. Однако стоит помнить, что зайцев нельзя кормить хлебом и сдобой, фруктами, соленым и жареным, арахисом, миндалем и фисташками.
"Зайцам зимой также нужна соль. У кормушки хорошо повесить веточки ольхи, ивы, орешника, вымоченные в крепком рассоле, а затем высушенные. Это поможет животным легче пережить зиму. К тому же сытые зайцы не будут подгрызать кору деревьев. Пополнять кормушки овощами и сеном будут и сотрудники Мосприроды", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что акция стартует во второй половине января, поскольку зайцы нуждаются в подкормке не с наступлением календарной зимы, а лишь при отрицательных температурах и устойчивом снежном покрове, когда добывать пропитание самостоятельно становится сложнее. "Сейчас же самое время поддержать наших пушистых быстроногих друзей. Приглашаем волонтеров присоединиться к акции", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что кормушки для зайцев можно найти в природно-историческом парке "Измайлово", в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", в природно-историческом парке "Битцевский лес", в Памятнике природы "Серебряный бор", в природно-историческом парке "Тушинский", в природно-историческом парке "Москворецкий".
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