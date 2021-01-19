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Генпрокуратура направила в суд новое дело Захарченко о взятках
Генпрокуратура направила в суд новое дело Захарченко о взятках
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по новому уголовному делу о взятках на 1,4 миллиарда рублей против экс-полковника МВД Дмитрия... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T11:43
2021-01-19T12:26
россия
дело полковника захарченко
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по новому уголовному делу о взятках на 1,4 миллиарда рублей против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Далее материалы направят в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе ведомства.Захарченко, курировавшего в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере семи миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов по той же статье.Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно о деньгах, которые нашли во время обысков у его семьи. Так, в квартире родителей полковника на Мичуринском проспекте следствие обнаружило 600 тысяч евро, 20 тысяч долларов и 19,5 миллиона рублей. Кроме того, в квартире сестры подсудимого на Ломоносовском проспекте изъяли 340 миллионов рублей, почти 1,5 миллиона евро, 124 миллиона долларов и полукилограммовый слиток золота.Захарченко получил 12,5 лет колонии и лишился звания, в ноябре 2019 года из столичного СИЗО его перевели в мордовскую колонию № 5. Это учреждение занимается перевоспитанием бывших сотрудников МВД и прокуратуры.Из нового дела следует, что бывший борец с коррупцией десять лет за вознаграждение покровительствовал преступной группе.
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россия, дело полковника захарченко, генеральная прокуратура рф, происшествия

Генпрокуратура направила в суд новое дело Захарченко о взятках

11:43 19.01.2021 (обновлено: 12:26 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по новому уголовному делу о взятках на 1,4 миллиарда рублей против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Далее материалы направят в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе ведомства.
Захарченко, курировавшего в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере семи миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов по той же статье.
Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно о деньгах, которые нашли во время обысков у его семьи. Так, в квартире родителей полковника на Мичуринском проспекте следствие обнаружило 600 тысяч евро, 20 тысяч долларов и 19,5 миллиона рублей. Кроме того, в квартире сестры подсудимого на Ломоносовском проспекте изъяли 340 миллионов рублей, почти 1,5 миллиона евро, 124 миллиона долларов и полукилограммовый слиток золота.
Захарченко получил 12,5 лет колонии и лишился звания, в ноябре 2019 года из столичного СИЗО его перевели в мордовскую колонию № 5. Это учреждение занимается перевоспитанием бывших сотрудников МВД и прокуратуры.
Из нового дела следует, что бывший борец с коррупцией десять лет за вознаграждение покровительствовал преступной группе.
Бывший заместитель начальника управления ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 24 января 2019 - РИА Новости, 1920, 10.06.2019
10 июня 2019, 02:00
Уголовное дело полковника МВД Дмитрия Захарченко
 
РоссияДело полковника ЗахарченкоГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
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