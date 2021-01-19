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Раскрыты обстоятельства смерти ведущего программы "Время" Выхухолева
Раскрыты обстоятельства смерти ведущего программы "Время" Выхухолева
Незадолго до смерти бывшего ведущего программы "Время" Игоря Выхухолева госпитализировали со странными симптомами, пишет "МК". РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T14:55
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МОСКВА 19 янв — РИА Новости. Незадолго до смерти бывшего ведущего программы "Время" Игоря Выхухолева госпитализировали со странными симптомами, пишет "МК".Ранее о кончине журналиста в Facebook сообщила его дочь Мария.Как говорится в материале "МК", родственники Выхухолева вызвали врачей на дом еще 25 декабря. По их словам, он "слышал посторонние голоса и вел странные речи". В больнице у телеведущего диагностировали стенокардию.На следующий день пациента перевезли в НИИ Склифосовского с токсическим отравлением аммиаком и 10-процентным ожогом ротоглотки. Когда и как именно яд попал в организм, неизвестно.До 18 января журналист проходил лечение в токсикореанимации НИИ Склифосовского. Он скончался вечером 18 января. По словам дочери Выхухолева, смерть наступила из-за сердечной недостаточности.
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нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, вгтрк

Раскрыты обстоятельства смерти ведущего программы "Время" Выхухолева

14:55 19.01.2021 (обновлено: 15:34 19.01.2021)
 
© Первый каналИгорь Выхухолев
Игорь Выхухолев - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Первый канал
Читать ria.ru в
МОСКВА 19 янв — РИА Новости. Незадолго до смерти бывшего ведущего программы "Время" Игоря Выхухолева госпитализировали со странными симптомами, пишет "МК".
Ранее о кончине журналиста в Facebook сообщила его дочь Мария.
Как говорится в материале "МК", родственники Выхухолева вызвали врачей на дом еще 25 декабря. По их словам, он "слышал посторонние голоса и вел странные речи". В больнице у телеведущего диагностировали стенокардию.
На следующий день пациента перевезли в НИИ Склифосовского с токсическим отравлением аммиаком и 10-процентным ожогом ротоглотки. Когда и как именно яд попал в организм, неизвестно.
До 18 января журналист проходил лечение в токсикореанимации НИИ Склифосовского. Он скончался вечером 18 января. По словам дочери Выхухолева, смерть наступила из-за сердечной недостаточности.
Аккомпаниатор Иосифа Кобзона Алексей Евсюков - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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