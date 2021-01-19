https://ria.ru/20210119/vykhukholev-1593687933.html

Раскрыты обстоятельства смерти ведущего программы "Время" Выхухолева

Раскрыты обстоятельства смерти ведущего программы "Время" Выхухолева

Незадолго до смерти бывшего ведущего программы "Время" Игоря Выхухолева госпитализировали со странными симптомами, пишет "МК". РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T14:55

2021-01-19T14:55

2021-01-19T15:34

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МОСКВА 19 янв — РИА Новости. Незадолго до смерти бывшего ведущего программы "Время" Игоря Выхухолева госпитализировали со странными симптомами, пишет "МК".Ранее о кончине журналиста в Facebook сообщила его дочь Мария.Как говорится в материале "МК", родственники Выхухолева вызвали врачей на дом еще 25 декабря. По их словам, он "слышал посторонние голоса и вел странные речи". В больнице у телеведущего диагностировали стенокардию.На следующий день пациента перевезли в НИИ Склифосовского с токсическим отравлением аммиаком и 10-процентным ожогом ротоглотки. Когда и как именно яд попал в организм, неизвестно.До 18 января журналист проходил лечение в токсикореанимации НИИ Склифосовского. Он скончался вечером 18 января. По словам дочери Выхухолева, смерть наступила из-за сердечной недостаточности.

https://ria.ru/20210119/evsyukov-1593623513.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского, вгтрк