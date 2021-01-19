https://ria.ru/20210119/vykhukholev-1593627436.html
Умер бывший ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев
Умер бывший ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев
Скончался телеведущий Игорь Выхухолев, ему было 66 лет. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T10:05
2021-01-19T10:05
2021-01-19T14:57
вгтрк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593625935_0:0:1295:728_1920x0_80_0_0_69954738aaebe89b07808a6d4d54edbb.jpg
МОСКВА 19 янв — РИА Новости. Скончался телеведущий Игорь Выхухолев, ему было 66 лет.Причина смерти пока не известна.Выхухолев родился в Москве, окончил социально-экономический факультет Института стран Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова.Работал в Агентстве печати "Новости", затем стал редактором программы "Время". После был корреспондентом Гостелерадио в Токио, в 1983 году возглавил отделение в японской столице.В 90-е годы Выхухолев был комментатором и ведущим информационных программ в "Останкино", с 1994 по 1996 год — постоянным ведущим передачи "Время" на Первом канале.С 1995 по 2005 год вел "Новости" там же. В 2005-м стал шеф-редактором ночного и утреннего информационного вещания Дирекции информационных программ Первого канала.Через год журналист перешел в ВГТРК, где записывал интервью с политиками для "Вестей".
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593625935_3:0:1295:969_1920x0_80_0_0_44673080d7ec6f44db7a2e285c65f1d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вгтрк
МОСКВА 19 янв — РИА Новости. Скончался телеведущий Игорь Выхухолев, ему было 66 лет.
"Сегодня Игоря Выхухолева не стало. Спасибо, папа, за все", — написала на Facebook его дочь Мария.
Причина смерти пока не известна.
Выхухолев родился в Москве, окончил социально-экономический факультет Института стран Азии и Африки
при МГУ имени Ломоносова.
Работал в Агентстве печати "Новости
", затем стал редактором программы "Время". После был корреспондентом Гостелерадио в Токио
, в 1983 году возглавил отделение в японской столице.
В 90-е годы Выхухолев был комментатором и ведущим информационных программ в "Останкино", с 1994 по 1996 год — постоянным ведущим передачи "Время" на Первом канале.
С 1995 по 2005 год вел "Новости" там же. В 2005-м стал шеф-редактором ночного и утреннего информационного вещания Дирекции информационных программ Первого канала.
Через год журналист перешел в ВГТРК
, где записывал интервью с политиками для "Вестей".
Сегодня Игорь Выхухолев не стало. Спасибо, папа, за все.Опубликовано Выхухолевой Марией Понедельник, 18 января 2021 г.