Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210119/vykhukholev-1593627436.html
Умер бывший ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев
Умер бывший ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев
Скончался телеведущий Игорь Выхухолев, ему было 66 лет. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T10:05
2021-01-19T14:57
вгтрк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593625935_0:0:1295:728_1920x0_80_0_0_69954738aaebe89b07808a6d4d54edbb.jpg
МОСКВА 19 янв — РИА Новости. Скончался телеведущий Игорь Выхухолев, ему было 66 лет.Причина смерти пока не известна.Выхухолев родился в Москве, окончил социально-экономический факультет Института стран Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова.Работал в Агентстве печати "Новости", затем стал редактором программы "Время". После был корреспондентом Гостелерадио в Токио, в 1983 году возглавил отделение в японской столице.В 90-е годы Выхухолев был комментатором и ведущим информационных программ в "Останкино", с 1994 по 1996 год — постоянным ведущим передачи "Время" на Первом канале.С 1995 по 2005 год вел "Новости" там же. В 2005-м стал шеф-редактором ночного и утреннего информационного вещания Дирекции информационных программ Первого канала.Через год журналист перешел в ВГТРК, где записывал интервью с политиками для "Вестей".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593625935_3:0:1295:969_1920x0_80_0_0_44673080d7ec6f44db7a2e285c65f1d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вгтрк

Умер бывший ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев

10:05 19.01.2021 (обновлено: 14:57 19.01.2021)
 
© Первый каналИгорь Выхухолев
Игорь Выхухолев - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Первый канал
Читать ria.ru в
МОСКВА 19 янв — РИА Новости. Скончался телеведущий Игорь Выхухолев, ему было 66 лет.

"Сегодня Игоря Выхухолева не стало. Спасибо, папа, за все", — написала на Facebook его дочь Мария.

Причина смерти пока не известна.
Выхухолев родился в Москве, окончил социально-экономический факультет Института стран Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова.
Работал в Агентстве печати "Новости", затем стал редактором программы "Время". После был корреспондентом Гостелерадио в Токио, в 1983 году возглавил отделение в японской столице.
В 90-е годы Выхухолев был комментатором и ведущим информационных программ в "Останкино", с 1994 по 1996 год — постоянным ведущим передачи "Время" на Первом канале.
С 1995 по 2005 год вел "Новости" там же. В 2005-м стал шеф-редактором ночного и утреннего информационного вещания Дирекции информационных программ Первого канала.
Через год журналист перешел в ВГТРК, где записывал интервью с политиками для "Вестей".

Сегодня Игорь Выхухолев не стало. Спасибо, папа, за все.

Опубликовано Выхухолевой Марией Понедельник, 18 января 2021 г.
 
ВГТРК
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:37Найден новый способ выявить коронавирус до появления симптомов
15:32Эксперты считают, что Австралия не будет принимать туристов в 2021 году
15:20Nord Stream 2 AG рассказала о реакции партнеров на угрозу санкций США
15:19Назван простой способ быстрее заснуть
15:19В Башкирии рассказали о проекте антиковидного паспорта
15:18В Петербурге посетитель детской поликлиники напал на врача
15:17Историк Соколов проиграл иск по фильму о "жертвах русского Наполеона"
15:17Зюганов увидел у Навального лишь попытки организации "майдана" в России
15:11В ОБСЕ оценили возможность диалога власти и оппозиции в Белоруссии
15:09Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины
15:08Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы
15:04Суд отказал в УДО бросившему урну в полицию на незаконной акции в Москве
15:01Диетолог рассказал, что надо есть перед вакцинацией от COVID-19
15:00Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по числу прослушиваний на Spotify
14:56В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага коронавируса в Китае
14:56В Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer
14:56Эксперт оценила влияние вакцинации от COVID-19 на репродуктивную систему
14:55Раскрыты обстоятельства смерти ведущего программы "Время" Выхухолева
14:54Глава КС Украины официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля
14:51Pfizer задерживает поставки вакцины от COVID-19 в Италию
Лента новостейМолния