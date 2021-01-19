https://ria.ru/20210119/vykhukholev-1593627436.html

Умер бывший ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев

Умер бывший ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев

Скончался телеведущий Игорь Выхухолев, ему было 66 лет. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T10:05

2021-01-19T10:05

2021-01-19T14:57

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МОСКВА 19 янв — РИА Новости. Скончался телеведущий Игорь Выхухолев, ему было 66 лет.Причина смерти пока не известна.Выхухолев родился в Москве, окончил социально-экономический факультет Института стран Азии и Африки при МГУ имени Ломоносова.Работал в Агентстве печати "Новости", затем стал редактором программы "Время". После был корреспондентом Гостелерадио в Токио, в 1983 году возглавил отделение в японской столице.В 90-е годы Выхухолев был комментатором и ведущим информационных программ в "Останкино", с 1994 по 1996 год — постоянным ведущим передачи "Время" на Первом канале.С 1995 по 2005 год вел "Новости" там же. В 2005-м стал шеф-редактором ночного и утреннего информационного вещания Дирекции информационных программ Первого канала.Через год журналист перешел в ВГТРК, где записывал интервью с политиками для "Вестей".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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