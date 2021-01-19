https://ria.ru/20210119/vybory-1593667536.html

МИД прокомментировал президентские выборы в ЦАР

МИД прокомментировал президентские выборы в ЦАР

Москва рассматривает президентские выборы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) как важный рубеж на пути урегулирования ситуации в стране и готова к... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T13:28

2021-01-19T13:28

2021-01-19T13:44

франсуа бозизе

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

цар

в мире

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москва рассматривает президентские выборы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) как важный рубеж на пути урегулирования ситуации в стране и готова к конструктивному взаимодействию, говорится в сообщении МИД РФ в связи с выборами в ЦАР.Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги состоявшихся в стране 27 декабря 2020 года президентских выборов. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший в первом туре 53,16% голосов избирателей. Его ближайшему сопернику – лидеру партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жорж Дологеле – оказали поддержку 21,9% граждан ЦАР."Готовы к продолжению конструктивного взаимодействия с ЦАР в интересах укрепления отношений традиционной дружбы и сотрудничества между нашими странами, углубления российско-центральноафриканского взаимовыгодного партнерства в различных областях", - говорится в сообщении.В МИД РФ добавили, что несмотря на серьезное осложнение военно-политической обстановки в стране накануне выборов правительству ЦАР при содействии Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР) и международных партнеров удалось обеспечить условия для проведения голосования.Экс-президент Франсуа Бозизе, который возглавлял страну с 2003 по 2013 годы, а затем был свергнут повстанцами и покинул ЦАР, мог составить серьезную конкуренцию Туадере. Однако его кандидатура не была утверждена избирательной комиссией ЦАР для участия в выборах.Официальные власти ЦАР 19 декабря сообщили, что отряды сторонников Бозизе и примкнувшие к ним оппозиционные группировки (общее название – "Коалиция патриотов за перемены", CPC) подняли восстание на юго-востоке страны и движутся к ее столице. Им удалось захватить несколько населенных пунктов, позднее часть из них, по сообщению официальных властей, была освобождена. В партии экс-президента обвинения в попытке организовать госпереворот отвергли.Четвертого января прокуратура ЦАР сообщила о начале расследования в отношении бывшего президента Бозизе по факту организации мятежа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210104/tsar-1591991871.html

https://ria.ru/20210118/tsar-1593599740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франсуа бозизе, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), цар, в мире