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МИД прокомментировал президентские выборы в ЦАР
МИД прокомментировал президентские выборы в ЦАР
Москва рассматривает президентские выборы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) как важный рубеж на пути урегулирования ситуации в стране и готова к... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:28
2021-01-19T13:28
2021-01-19T13:44
франсуа бозизе
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
цар
в мире
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москва рассматривает президентские выборы в Центральноафриканской Республике (ЦАР) как важный рубеж на пути урегулирования ситуации в стране и готова к конструктивному взаимодействию, говорится в сообщении МИД РФ в связи с выборами в ЦАР.Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги состоявшихся в стране 27 декабря 2020 года президентских выборов. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший в первом туре 53,16% голосов избирателей. Его ближайшему сопернику – лидеру партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жорж Дологеле – оказали поддержку 21,9% граждан ЦАР."Готовы к продолжению конструктивного взаимодействия с ЦАР в интересах укрепления отношений традиционной дружбы и сотрудничества между нашими странами, углубления российско-центральноафриканского взаимовыгодного партнерства в различных областях", - говорится в сообщении.В МИД РФ добавили, что несмотря на серьезное осложнение военно-политической обстановки в стране накануне выборов правительству ЦАР при содействии Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР) и международных партнеров удалось обеспечить условия для проведения голосования.Экс-президент Франсуа Бозизе, который возглавлял страну с 2003 по 2013 годы, а затем был свергнут повстанцами и покинул ЦАР, мог составить серьезную конкуренцию Туадере. Однако его кандидатура не была утверждена избирательной комиссией ЦАР для участия в выборах.Официальные власти ЦАР 19 декабря сообщили, что отряды сторонников Бозизе и примкнувшие к ним оппозиционные группировки (общее название – "Коалиция патриотов за перемены", CPC) подняли восстание на юго-востоке страны и движутся к ее столице. Им удалось захватить несколько населенных пунктов, позднее часть из них, по сообщению официальных властей, была освобождена. В партии экс-президента обвинения в попытке организовать госпереворот отвергли.Четвертого января прокуратура ЦАР сообщила о начале расследования в отношении бывшего президента Бозизе по факту организации мятежа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210104/tsar-1591991871.html
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франсуа бозизе, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), цар, в мире
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Москва
рассматривает президентские выборы в Центральноафриканской Республике (ЦАР
) как важный рубеж на пути урегулирования ситуации в стране и готова к конструктивному взаимодействию, говорится в сообщении МИД РФ в связи с выборами в ЦАР.
Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги состоявшихся в стране 27 декабря 2020 года президентских выборов. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший в первом туре 53,16% голосов избирателей. Его ближайшему сопернику – лидеру партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жорж Дологеле – оказали поддержку 21,9% граждан ЦАР.
"Рассматриваем проведенные президентские выборы в качестве важного рубежа на пути скорейшего урегулирования ситуации в ЦАР. Предстоит завершить формирование нового состава парламента. Надеемся, что успешное окончание электорального цикла позволит Банги сконцентрироваться на решении первоочередных задач социально-экономического развития и неотложных гуманитарных проблем, часть из которых была спровоцирована в период избирательной кампании незаконными силовыми действиями радикальных противников центральноафриканского руководства", - отмечается в сообщении.
"Готовы к продолжению конструктивного взаимодействия с ЦАР в интересах укрепления отношений традиционной дружбы и сотрудничества между нашими странами, углубления российско-центральноафриканского взаимовыгодного партнерства в различных областях", - говорится в сообщении.
В МИД РФ добавили, что несмотря на серьезное осложнение военно-политической обстановки в стране накануне выборов правительству ЦАР при содействии Многопрофильной комплексной миссии ООН
по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР) и международных партнеров удалось обеспечить условия для проведения голосования.
Экс-президент Франсуа Бозизе
, который возглавлял страну с 2003 по 2013 годы, а затем был свергнут повстанцами и покинул ЦАР, мог составить серьезную конкуренцию Туадере. Однако его кандидатура не была утверждена избирательной комиссией ЦАР для участия в выборах.
Официальные власти ЦАР 19 декабря сообщили, что отряды сторонников Бозизе и примкнувшие к ним оппозиционные группировки (общее название – "Коалиция патриотов за перемены", CPC) подняли восстание на юго-востоке страны и движутся к ее столице. Им удалось захватить несколько населенных пунктов, позднее часть из них, по сообщению официальных властей, была освобождена. В партии экс-президента обвинения в попытке организовать госпереворот отвергли.
Четвертого января прокуратура ЦАР сообщила о начале расследования в отношении бывшего президента Бозизе по факту организации мятежа.