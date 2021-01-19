https://ria.ru/20210119/vybory-1593652447.html

Володин призвал не допустить вмешательства в выборы в сентябре

Володин призвал не допустить вмешательства в выборы в сентябре

Необходимо сделать все, чтобы не допустить попыток иностранного вмешательства в дела РФ во время выборов в сентябре, а такие попытки будут, заявил спикер... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T12:24

2021-01-19T12:24

2021-01-19T13:22

госдума рф

нато

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Необходимо сделать все, чтобы не допустить попыток иностранного вмешательства в дела РФ во время выборов в сентябре, а такие попытки будут, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, исходя из прошлых выборов и сегодняшней ситуации есть понимание, что "вмешиваться, как и прежде, будут"."И во главе этих процессов - Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО", - добавил Володин.

https://ria.ru/20201224/vmeshatelstvo-1590781654.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Не допустить иностранного вмешательства" – Володин о выборах в Госдуму Необходимо сделать все, чтобы не допустить попыток иностранного вмешательства в дела РФ во время выборов в сентябре, а такие попытки будут, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 2021-01-19T12:24 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, нато, вячеслав володин, политика