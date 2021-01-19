https://ria.ru/20210119/vybory-1593652447.html
Володин призвал не допустить вмешательства в выборы в сентябре
Володин призвал не допустить вмешательства в выборы в сентябре
Необходимо сделать все, чтобы не допустить попыток иностранного вмешательства в дела РФ во время выборов в сентябре, а такие попытки будут, заявил спикер... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:24
2021-01-19T12:24
2021-01-19T13:22
госдума рф
нато
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Необходимо сделать все, чтобы не допустить попыток иностранного вмешательства в дела РФ во время выборов в сентябре, а такие попытки будут, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, исходя из прошлых выборов и сегодняшней ситуации есть понимание, что "вмешиваться, как и прежде, будут"."И во главе этих процессов - Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО", - добавил Володин.
https://ria.ru/20201224/vmeshatelstvo-1590781654.html
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"Не допустить иностранного вмешательства" – Володин о выборах в Госдуму
Необходимо сделать все, чтобы не допустить попыток иностранного вмешательства в дела РФ во время выборов в сентябре, а такие попытки будут, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
2021-01-19T12:24
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госдума рф, нато, вячеслав володин, политика