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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210119/voz-1593708618.html
Независимые эксперты оценили действия ВОЗ во время пандемии COVID-19
Независимые эксперты оценили действия ВОЗ во время пандемии COVID-19
Усилий ВОЗ не хватило для предотвращения распространения COVID-19, организация действовала крайне медленно, заявили во вторник сопредседатели Независимой панели РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T16:55
2021-01-19T17:53
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
хелен кларк
коронавирусы
здоровье - общество
воз
женева (город)
китай
ухань
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ЖЕНЕВА, 19 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Усилий ВОЗ не хватило для предотвращения распространения COVID-19, организация действовала крайне медленно, заявили во вторник сопредседатели Независимой панели по оценке готовности к пандемии, выступая на пресс-конференции в Женеве."Наш доклад четко указывает, что мир, как никогда ранее, нуждается в эффективной ВОЗ. В то время как страны-члены обратились к ВОЗ, ожидая лидерства, она оказалась без достаточных ресурсов и власти", — заявила сопредседатель группы экспертов Элен Джонсон Ширлиф.По ее словам, когда речь заходит о любой потенциальной угрозе в какой-либо стране, ВОЗ может только попросить доступа туда и ждать решения властей. Авторы доклада считают, что государства должны предоставить организации больше ресурсов.Как отметила второй сопредседатель панели Хелен Кларк, Китай также действовал крайне медленно. Так, заявление об обнаружении 27 случаев в Ухане обнародовали только спустя неделю после их выявления. Кроме того, в городе не сразу ввели карантин.Она подчеркнула, что объявление о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, которое также сделали спустя месяц после вспышки, не привело к активным действиям. И это, по мнению Кларк, связано с тем, что ВОЗ в век цифровых технологий и быстрого общения все еще использует старые методы, замедляющие ее работу.Свой предварительный доклад об оценке готовности стран и ВОЗ к пандемии COVID-19 сопредседатели представили во вторник в ходе 148-й сессии исполнительного комитета ВОЗ в Женеве. Итоговый доклад представят в мае на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, хелен кларк, коронавирусы, здоровье - общество, воз, женева (город), китай, ухань, в мире

Независимые эксперты оценили действия ВОЗ во время пандемии COVID-19

16:55 19.01.2021 (обновлено: 17:53 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 19 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Усилий ВОЗ не хватило для предотвращения распространения COVID-19, организация действовала крайне медленно, заявили во вторник сопредседатели Независимой панели по оценке готовности к пандемии, выступая на пресс-конференции в Женеве.
"Наш доклад четко указывает, что мир, как никогда ранее, нуждается в эффективной ВОЗ. В то время как страны-члены обратились к ВОЗ, ожидая лидерства, она оказалась без достаточных ресурсов и власти", — заявила сопредседатель группы экспертов Элен Джонсон Ширлиф.
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По ее словам, когда речь заходит о любой потенциальной угрозе в какой-либо стране, ВОЗ может только попросить доступа туда и ждать решения властей. Авторы доклада считают, что государства должны предоставить организации больше ресурсов.
Как отметила второй сопредседатель панели Хелен Кларк, Китай также действовал крайне медленно. Так, заявление об обнаружении 27 случаев в Ухане обнародовали только спустя неделю после их выявления. Кроме того, в городе не сразу ввели карантин.

"Что касается действий ВОЗ, и мы тут говорим только о фактах, мы были озабочены тем, что организация не оправдала возложенные на нее ожидания. Мы отметили в докладе, что концепт принципа предосторожности мог быть применен как минимум с середины января в отношении передачи вируса от человека к человеку. И этого не было сделано", — добавила Кларк.

Она подчеркнула, что объявление о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, которое также сделали спустя месяц после вспышки, не привело к активным действиям. И это, по мнению Кларк, связано с тем, что ВОЗ в век цифровых технологий и быстрого общения все еще использует старые методы, замедляющие ее работу.
Свой предварительный доклад об оценке готовности стран и ВОЗ к пандемии COVID-19 сопредседатели представили во вторник в ходе 148-й сессии исполнительного комитета ВОЗ в Женеве. Итоговый доклад представят в мае на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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