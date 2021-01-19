https://ria.ru/20210119/voz-1593708618.html

Независимые эксперты оценили действия ВОЗ во время пандемии COVID-19

Независимые эксперты оценили действия ВОЗ во время пандемии COVID-19

Усилий ВОЗ не хватило для предотвращения распространения COVID-19, организация действовала крайне медленно, заявили во вторник сопредседатели Независимой панели РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T16:55

2021-01-19T16:55

2021-01-19T17:53

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

хелен кларк

коронавирусы

здоровье - общество

воз

женева (город)

китай

ухань

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ЖЕНЕВА, 19 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Усилий ВОЗ не хватило для предотвращения распространения COVID-19, организация действовала крайне медленно, заявили во вторник сопредседатели Независимой панели по оценке готовности к пандемии, выступая на пресс-конференции в Женеве."Наш доклад четко указывает, что мир, как никогда ранее, нуждается в эффективной ВОЗ. В то время как страны-члены обратились к ВОЗ, ожидая лидерства, она оказалась без достаточных ресурсов и власти", — заявила сопредседатель группы экспертов Элен Джонсон Ширлиф.По ее словам, когда речь заходит о любой потенциальной угрозе в какой-либо стране, ВОЗ может только попросить доступа туда и ждать решения властей. Авторы доклада считают, что государства должны предоставить организации больше ресурсов.Как отметила второй сопредседатель панели Хелен Кларк, Китай также действовал крайне медленно. Так, заявление об обнаружении 27 случаев в Ухане обнародовали только спустя неделю после их выявления. Кроме того, в городе не сразу ввели карантин.Она подчеркнула, что объявление о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, которое также сделали спустя месяц после вспышки, не привело к активным действиям. И это, по мнению Кларк, связано с тем, что ВОЗ в век цифровых технологий и быстрого общения все еще использует старые методы, замедляющие ее работу.Свой предварительный доклад об оценке готовности стран и ВОЗ к пандемии COVID-19 сопредседатели представили во вторник в ходе 148-й сессии исполнительного комитета ВОЗ в Женеве. Итоговый доклад представят в мае на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593571694.html

https://ria.ru/20210118/who-1593519432.html

женева (город)

китай

ухань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, хелен кларк, коронавирусы, здоровье - общество, воз, женева (город), китай, ухань, в мире