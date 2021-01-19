https://ria.ru/20210119/voz-1593708618.html
Независимые эксперты оценили действия ВОЗ во время пандемии COVID-19
Независимые эксперты оценили действия ВОЗ во время пандемии COVID-19
Усилий ВОЗ не хватило для предотвращения распространения COVID-19, организация действовала крайне медленно, заявили во вторник сопредседатели Независимой панели РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T16:55
2021-01-19T16:55
2021-01-19T17:53
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
хелен кларк
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здоровье - общество
воз
женева (город)
китай
ухань
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ЖЕНЕВА, 19 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Усилий ВОЗ не хватило для предотвращения распространения COVID-19, организация действовала крайне медленно, заявили во вторник сопредседатели Независимой панели по оценке готовности к пандемии, выступая на пресс-конференции в Женеве."Наш доклад четко указывает, что мир, как никогда ранее, нуждается в эффективной ВОЗ. В то время как страны-члены обратились к ВОЗ, ожидая лидерства, она оказалась без достаточных ресурсов и власти", — заявила сопредседатель группы экспертов Элен Джонсон Ширлиф.По ее словам, когда речь заходит о любой потенциальной угрозе в какой-либо стране, ВОЗ может только попросить доступа туда и ждать решения властей. Авторы доклада считают, что государства должны предоставить организации больше ресурсов.Как отметила второй сопредседатель панели Хелен Кларк, Китай также действовал крайне медленно. Так, заявление об обнаружении 27 случаев в Ухане обнародовали только спустя неделю после их выявления. Кроме того, в городе не сразу ввели карантин.Она подчеркнула, что объявление о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, которое также сделали спустя месяц после вспышки, не привело к активным действиям. И это, по мнению Кларк, связано с тем, что ВОЗ в век цифровых технологий и быстрого общения все еще использует старые методы, замедляющие ее работу.Свой предварительный доклад об оценке готовности стран и ВОЗ к пандемии COVID-19 сопредседатели представили во вторник в ходе 148-й сессии исполнительного комитета ВОЗ в Женеве. Итоговый доклад представят в мае на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, хелен кларк, коронавирусы, здоровье - общество, воз, женева (город), китай, ухань, в мире
ЖЕНЕВА, 19 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова.
Усилий ВОЗ
не хватило для предотвращения распространения COVID-19, организация действовала крайне медленно, заявили во вторник сопредседатели Независимой панели по оценке готовности к пандемии, выступая на пресс-конференции в Женеве
.
"Наш доклад четко указывает, что мир, как никогда ранее, нуждается в эффективной ВОЗ. В то время как страны-члены обратились к ВОЗ, ожидая лидерства, она оказалась без достаточных ресурсов и власти", — заявила сопредседатель группы экспертов Элен Джонсон Ширлиф.
По ее словам, когда речь заходит о любой потенциальной угрозе в какой-либо стране, ВОЗ может только попросить доступа туда и ждать решения властей. Авторы доклада считают, что государства должны предоставить организации больше ресурсов.
Как отметила второй сопредседатель панели Хелен Кларк
, Китай
также действовал крайне медленно. Так, заявление об обнаружении 27 случаев в Ухане
обнародовали только спустя неделю после их выявления. Кроме того, в городе не сразу ввели карантин.
"Что касается действий ВОЗ, и мы тут говорим только о фактах, мы были озабочены тем, что организация не оправдала возложенные на нее ожидания. Мы отметили в докладе, что концепт принципа предосторожности мог быть применен как минимум с середины января в отношении передачи вируса от человека к человеку. И этого не было сделано", — добавила Кларк.
Она подчеркнула, что объявление о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, которое также сделали спустя месяц после вспышки, не привело к активным действиям. И это, по мнению Кларк, связано с тем, что ВОЗ в век цифровых технологий и быстрого общения все еще использует старые методы, замедляющие ее работу.
Свой предварительный доклад об оценке готовности стран и ВОЗ к пандемии COVID-19 сопредседатели представили во вторник в ходе 148-й сессии исполнительного комитета ВОЗ в Женеве. Итоговый доклад представят в мае на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.