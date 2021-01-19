https://ria.ru/20210119/voz-1593639318.html

В ВОЗ оценили способность COVID-19 стать сезонной инфекцией

В ВОЗ оценили способность COVID-19 стать сезонной инфекцией

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала о возможном развитии ситуации с COVID-19. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T11:05

2021-01-19T11:05

2021-01-19T11:05

распространение коронавируса

мелита вуйнович

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воз

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала о возможном развитии ситуации с COVID-19.По ее словам, в первую очередь необходимо выяснить, в течение какого времени вакцины обеспечивают иммунитет, и проанализировать эффективность программ вакцинации. Она отметила, что для однозначных выводов требуется наблюдение за поведением вируса в течение нескольких сезонов.При этом Вуйнович подчеркнула, что даже высокоэффективная вакцина не дает гарантии, что вирус будет полностью искоренен или уничтожен."Вероятный сценарий в контексте эффективной глобальной программы вакцинации состоит в том, что в будущем вирус станет эндемическим вирусом с низким уровнем угрозы", — сказала она в интервью "Российской газете".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/shtamm-1593625971.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелита вуйнович, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз