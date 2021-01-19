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В ВОЗ оценили способность COVID-19 стать сезонной инфекцией
В ВОЗ оценили способность COVID-19 стать сезонной инфекцией
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала о возможном развитии ситуации с COVID-19. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T11:05
2021-01-19T11:05
распространение коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала о возможном развитии ситуации с COVID-19.По ее словам, в первую очередь необходимо выяснить, в течение какого времени вакцины обеспечивают иммунитет, и проанализировать эффективность программ вакцинации. Она отметила, что для однозначных выводов требуется наблюдение за поведением вируса в течение нескольких сезонов.При этом Вуйнович подчеркнула, что даже высокоэффективная вакцина не дает гарантии, что вирус будет полностью искоренен или уничтожен."Вероятный сценарий в контексте эффективной глобальной программы вакцинации состоит в том, что в будущем вирус станет эндемическим вирусом с низким уровнем угрозы", — сказала она в интервью "Российской газете".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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мелита вуйнович, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз

В ВОЗ оценили способность COVID-19 стать сезонной инфекцией

11:05 19.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала о возможном развитии ситуации с COVID-19.
По ее словам, в первую очередь необходимо выяснить, в течение какого времени вакцины обеспечивают иммунитет, и проанализировать эффективность программ вакцинации. Она отметила, что для однозначных выводов требуется наблюдение за поведением вируса в течение нескольких сезонов.
При этом Вуйнович подчеркнула, что даже высокоэффективная вакцина не дает гарантии, что вирус будет полностью искоренен или уничтожен.
"Вероятный сценарий в контексте эффективной глобальной программы вакцинации состоит в том, что в будущем вирус станет эндемическим вирусом с низким уровнем угрозы", — сказала она в интервью "Российской газете".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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