https://ria.ru/20210119/volodin-1593657650.html

Володин призвал защитить права российских избирателей

Володин призвал защитить права российских избирателей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал защитить право граждан России избирать и быть избранными на выборах в сентябре 2021 года от посягательств со стороны... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T12:49

2021-01-19T12:49

2021-01-19T13:22

россия

госдума рф

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал защитить право граждан России избирать и быть избранными на выборах в сентябре 2021 года от посягательств со стороны иностранных государств: россияне сделают свой выбор свободно, без давления извне."В Государственной думе граждан России представляют четыре политические фракции, которые на протяжении прошлого года, невзирая на различия в партийной идеологии, вместе принимали законы для оказания помощи людям в период пандемии. Какие партии, сколько их будет в следующей Государственной думе, решать гражданам нашей страны, которым принадлежит право избирать и быть избранными", - сказал Володин во вторник на пленарном заседании Госдумы"Уважаемые коллеги, мы должны защитить это право от посягательств со стороны иностранных государств. Как бы им ни хотелось протащить своих представителей в наши органы власти, граждане Российской Федерации сделают свой выбор свободно, без давления извне", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210119/volodin-1593650801.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Не допустить иностранного вмешательства" – Володин о выборах в Госдуму Необходимо сделать все, чтобы не допустить попыток иностранного вмешательства в дела РФ во время выборов в сентябре, а такие попытки будут, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 2021-01-19T12:49 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, госдума рф, вячеслав володин, политика