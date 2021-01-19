https://ria.ru/20210119/volodin-1593657650.html
Володин призвал защитить права российских избирателей
Володин призвал защитить права российских избирателей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал защитить право граждан России избирать и быть избранными на выборах в сентябре 2021 года от посягательств со стороны... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:49
2021-01-19T12:49
2021-01-19T13:22
россия
госдума рф
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал защитить право граждан России избирать и быть избранными на выборах в сентябре 2021 года от посягательств со стороны иностранных государств: россияне сделают свой выбор свободно, без давления извне."В Государственной думе граждан России представляют четыре политические фракции, которые на протяжении прошлого года, невзирая на различия в партийной идеологии, вместе принимали законы для оказания помощи людям в период пандемии. Какие партии, сколько их будет в следующей Государственной думе, решать гражданам нашей страны, которым принадлежит право избирать и быть избранными", - сказал Володин во вторник на пленарном заседании Госдумы"Уважаемые коллеги, мы должны защитить это право от посягательств со стороны иностранных государств. Как бы им ни хотелось протащить своих представителей в наши органы власти, граждане Российской Федерации сделают свой выбор свободно, без давления извне", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20210119/volodin-1593650801.html
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"Не допустить иностранного вмешательства" – Володин о выборах в Госдуму
Необходимо сделать все, чтобы не допустить попыток иностранного вмешательства в дела РФ во время выборов в сентябре, а такие попытки будут, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
2021-01-19T12:49
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