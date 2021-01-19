https://ria.ru/20210119/volodin-1593650801.html

Володин: важно, чтобы выборы в сентябре прошли открыто

Володин: важно, чтобы выборы в сентябре прошли открыто

Важно, чтобы думские выборы в сентябре прошли открыто в соответствии с национальным законодательством, заявил председатель Государственной думы Вячеслав... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T12:17

2021-01-19T12:17

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госдума рф

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Важно, чтобы думские выборы в сентябре прошли открыто в соответствии с национальным законодательством, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин."В сентябре состоятся выборы в Государственную думу. Нам важно, чтобы они прошли открыто, конкурентно и легитимно, в строгом соответствии с национальным законодательством", - заявил Володин на пленарном заседании нижней палаты.Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва запланированы на сентябрь 2021 года.

https://ria.ru/20210113/partii-1592918686.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, вячеслав володин, политика