https://ria.ru/20210119/volodin-1593650801.html
Володин: важно, чтобы выборы в сентябре прошли открыто
Володин: важно, чтобы выборы в сентябре прошли открыто
Важно, чтобы думские выборы в сентябре прошли открыто в соответствии с национальным законодательством, заявил председатель Государственной думы Вячеслав... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:17
2021-01-19T12:17
2021-01-19T12:20
госдума рф
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Важно, чтобы думские выборы в сентябре прошли открыто в соответствии с национальным законодательством, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин."В сентябре состоятся выборы в Государственную думу. Нам важно, чтобы они прошли открыто, конкурентно и легитимно, в строгом соответствии с национальным законодательством", - заявил Володин на пленарном заседании нижней палаты.Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва запланированы на сентябрь 2021 года.
https://ria.ru/20210113/partii-1592918686.html
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