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Роскачество выявило нарушения в питьевой воде 65 торговых марок
Роскачество выявило нарушения в питьевой воде 65 торговых марок
Роскачество провело исследование 206 торговых марок питьевой воды, выявила нарушения в 65 образцах, или трети продукции, говорится в сообщении организациии. РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T10:05
2021-01-19T10:08
роскачество
евразийский экономический союз
общество
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Роскачество провело исследование 206 торговых марок питьевой воды, выявила нарушения в 65 образцах, или трети продукции, говорится в сообщении организациии.Эксперты проверили питьевую природную и обработанную, минеральную столовую, лечебную и лечебно-столовую воду, произведенную в девяти странах, в том числе воду 194 торговых марок, произведенных в России. Товары закуплены в семи федеральных округах страны и исследованы по показателям качества, химической безопасности и фальсификации."У пяти торговых марков (обнаружены - ред.) несоответствия действующему техрегламенту ТР ЕАЭС 044/2017, имеющему обязательную силу с 31 декабря 2021 года, у 59 торговых марок выявлены признаки фальсифицированной продукции, у одной торговой марке - несоответствия как обязательным требованиям, так и признаки фальсификации", - говорится в сообщении.Кроме того, у половины товаров этикетка содержит информацию, которая может ввести потребителя - например, указание на натуральность, эко-характеристики, образы, указывающие на природное происхождение воды.Эксперты нашли и небезопасную для здоровья продукцию: в питьевой воде четырех торговых марок выявлены несоответствия техрегламенту ЕАЭС по сумме нитратов или нитритов, что свидетельствует о проблемах в водоподготовке в виде техногенного загрязнения или естественного фона скважины. Еще в одном образце был обнаружен остаточный хлор, в другом - повышенное содержание марганца, что является нарушением техрагламента ЕАЭС.Между тем, большинство нарушений - 60 из 65, - связано с достоверностью маркировки. "Исследование показало, что по содержанию микроэлементов не соответствовали маркировке одна торговая марка лечебной, 15 торговых марок столовой, 11 торговых марок лечебно-столовой минеральной воды и 33 торговых марки питьевой воды", - указывается в сообщении.Эксперты также отмечают, что более 40 торговых марок минеральной воды содержали указание на группы минерализации, но при этом были изготовлены не по ГОСТ. "Производители необоснованно указывали на этикетках группы, что вводило потребителя в заблуждение", - считает Роскачество, поясняя, что указание группы критично именно для минеральной воды, поскольку она используется в лечебных целях.Кроме того, при исследовании минеральной лечебно-столовой воды у двух образцов выявлена нехватка основного действующего вещества - сульфат-иона, поэтому фактически они не обладают заявленным лечебным эффектом, считают эксперты. "Роскачество не рекомендует выбирать воду по категориям, если она не выпущена по ГОСТу", - подчеркивается в сообщении.
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роскачество, евразийский экономический союз, общество

Роскачество выявило нарушения в питьевой воде 65 торговых марок

10:05 19.01.2021 (обновлено: 10:08 19.01.2021)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПроизводство минеральной и питьевой воды
Производство минеральной и питьевой воды - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Роскачество провело исследование 206 торговых марок питьевой воды, выявила нарушения в 65 образцах, или трети продукции, говорится в сообщении организациии.
Эксперты проверили питьевую природную и обработанную, минеральную столовую, лечебную и лечебно-столовую воду, произведенную в девяти странах, в том числе воду 194 торговых марок, произведенных в России. Товары закуплены в семи федеральных округах страны и исследованы по показателям качества, химической безопасности и фальсификации.
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"У пяти торговых марков (обнаружены - ред.) несоответствия действующему техрегламенту ТР ЕАЭС 044/2017, имеющему обязательную силу с 31 декабря 2021 года, у 59 торговых марок выявлены признаки фальсифицированной продукции, у одной торговой марке - несоответствия как обязательным требованиям, так и признаки фальсификации", - говорится в сообщении.
Кроме того, у половины товаров этикетка содержит информацию, которая может ввести потребителя - например, указание на натуральность, эко-характеристики, образы, указывающие на природное происхождение воды.
Эксперты нашли и небезопасную для здоровья продукцию: в питьевой воде четырех торговых марок выявлены несоответствия техрегламенту ЕАЭС по сумме нитратов или нитритов, что свидетельствует о проблемах в водоподготовке в виде техногенного загрязнения или естественного фона скважины. Еще в одном образце был обнаружен остаточный хлор, в другом - повышенное содержание марганца, что является нарушением техрагламента ЕАЭС.
Между тем, большинство нарушений - 60 из 65, - связано с достоверностью маркировки. "Исследование показало, что по содержанию микроэлементов не соответствовали маркировке одна торговая марка лечебной, 15 торговых марок столовой, 11 торговых марок лечебно-столовой минеральной воды и 33 торговых марки питьевой воды", - указывается в сообщении.
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Эксперты также отмечают, что более 40 торговых марок минеральной воды содержали указание на группы минерализации, но при этом были изготовлены не по ГОСТ. "Производители необоснованно указывали на этикетках группы, что вводило потребителя в заблуждение", - считает Роскачество, поясняя, что указание группы критично именно для минеральной воды, поскольку она используется в лечебных целях.
Кроме того, при исследовании минеральной лечебно-столовой воды у двух образцов выявлена нехватка основного действующего вещества - сульфат-иона, поэтому фактически они не обладают заявленным лечебным эффектом, считают эксперты. "Роскачество не рекомендует выбирать воду по категориям, если она не выпущена по ГОСТу", - подчеркивается в сообщении.
 
РоскачествоЕвразийский экономический союзОбщество
 
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