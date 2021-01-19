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https://ria.ru/20210119/vladimirskaya-1593655529.html
Жизнь в общине и шесть операций: где сейчас Светлана Владимирская
Жизнь в общине и шесть операций: где сейчас Светлана Владимирская
В недавнем выпуске шоу "Пусть говорят" на Первом канале стало известно, что случилось с певицей Светланой Владимирской, которая много лет назад переехала с... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T16:54
2021-01-19T16:54
пусть говорят
москва
красноярский край
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В недавнем выпуске шоу "Пусть говорят" на Первом канале стало известно, что случилось с певицей Светланой Владимирской, которая много лет назад переехала с мужем в Красноярский край и перестала выходить на связь с близкими и друзьями.Ранее СМИ писали, что исполнительница хитов "Мальчик мой", "Дави на газ", "Город снов" и других внезапно оставила карьеру. В конце 1990-х годов она поселилась в таежной деревне Красноярского края, где вступила в религиозную общину Виссариона (некоторые считают ее "сектой").Бывший милиционер Сергей Тороп, в начале 1990-х внезапно ставший "проповедником", был арестован осенью прошлого года.Вместе с ним тогда задержали и ближайших сподвижников Виссариона, среди которых оказался бывший музыкант "Ласкового мая" и "Интеграла" Вадим Редькин, напоминает сайт Вести.Ru.Тогда Светлана Владимирская дала большое интервью "АиФ", в котором рассказала, как в общине отреагировали на эти события, как устроена в ней жизнь, и чем занимается она сама.Чтобы узнать, как сейчас живет звезда 1990-х, журналисты провели расследование и выяснили, что недавно Владимирская оказалась в Краевой клинической больнице Красноярска из-за обострившегося заболевания ЖКТ. До этого 52-летняя бывшая певица перенесла шесть операций и, как сообщила ее соседка, находилась на зондовом питании.Сотрудник медучреждения пояснил журналистам, что Владимирскую госпитализировали с коронавирусной инфекцией и кишечной непроходимостью. Он уточнил, что это произошло из-за неправильного питания и ограничений в еде, которые ей не были нужны. В конце программы на связь вышла и сама Светлана. "Я уже дома, слава богу. Я действительно лежала в больнице. Меня уже выписали, и я достаточно хорошо себя чувствую, все у меня в порядке", — сказала она и поблагодарила всех, кто переживал за нее и помогал в это время семье.Бывшая певица также пояснила, что ее заболевание — "врожденная патология", от которой она страдает уже давно. По ее словам, первая операция была сделана в Москве еще около 30 лет назад, а сейчас проявляются ее последствия.
https://ria.ru/20210113/vissarion-1592866758.html
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РИА Новости
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пусть говорят, москва, красноярский край, красноярск, знаменитости, звезды

Жизнь в общине и шесть операций: где сейчас Светлана Владимирская

16:54 19.01.2021
 
© Фото : официальная страница певицы Светланы Владимирской во ВКонтактеПевица Светлана Владимирская
Певица Светлана Владимирская - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Фото : официальная страница певицы Светланы Владимирской во ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В недавнем выпуске шоу "Пусть говорят" на Первом канале стало известно, что случилось с певицей Светланой Владимирской, которая много лет назад переехала с мужем в Красноярский край и перестала выходить на связь с близкими и друзьями.
Ранее СМИ писали, что исполнительница хитов "Мальчик мой", "Дави на газ", "Город снов" и других внезапно оставила карьеру. В конце 1990-х годов она поселилась в таежной деревне Красноярского края, где вступила в религиозную общину Виссариона (некоторые считают ее "сектой").
Бывший милиционер Сергей Тороп, в начале 1990-х внезапно ставший "проповедником", был арестован осенью прошлого года.
Вместе с ним тогда задержали и ближайших сподвижников Виссариона, среди которых оказался бывший музыкант "Ласкового мая" и "Интеграла" Вадим Редькин, напоминает сайт Вести.Ru.
Тогда Светлана Владимирская дала большое интервью "АиФ", в котором рассказала, как в общине отреагировали на эти события, как устроена в ней жизнь, и чем занимается она сама.
Чтобы узнать, как сейчас живет звезда 1990-х, журналисты провели расследование и выяснили, что недавно Владимирская оказалась в Краевой клинической больнице Красноярска из-за обострившегося заболевания ЖКТ. До этого 52-летняя бывшая певица перенесла шесть операций и, как сообщила ее соседка, находилась на зондовом питании.
Сотрудник медучреждения пояснил журналистам, что Владимирскую госпитализировали с коронавирусной инфекцией и кишечной непроходимостью. Он уточнил, что это произошло из-за неправильного питания и ограничений в еде, которые ей не были нужны.
В конце программы на связь вышла и сама Светлана.
"Я уже дома, слава богу. Я действительно лежала в больнице. Меня уже выписали, и я достаточно хорошо себя чувствую, все у меня в порядке", — сказала она и поблагодарила всех, кто переживал за нее и помогал в это время семье.
Бывшая певица также пояснила, что ее заболевание — "врожденная патология", от которой она страдает уже давно. По ее словам, первая операция была сделана в Москве еще около 30 лет назад, а сейчас проявляются ее последствия.
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