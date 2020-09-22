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https://ria.ru/20200922/vissarion-1577592815.html
Опубликовано видео задержания главы "секты Виссариона"
СК опубликовал видео задержания руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона), Вадима Редькина и Владимира... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:35
2020-09-22T17:32
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> опубликовал видео задержания руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона), Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.На кадрах видно, как задержанных в сопровождении сотрудников спецслужб переводят из микроавтобуса в самолет.СК возбудил уголовное дело по факту незаконной деятельности религиозной организации. По данным следствия, Тороп, Редькин и Ведерников руководили общиной с 1991 года. При этом Тороп именовал себя сыном божьим Христом под именем Виссарион.По словам представителя СК, подозреваемые использовали деньги участников и применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого причинен тяжкий вред здоровью части последователей.
https://ria.ru/20200922/religiya-1577590765.html
Люди жили в лесу общиной никого не трогали и вдруг к ним явились космонафты и забрали старосту. Это полный беспредел.
13
Присоединяйся к ним. Квартирку продашь, денежки в общину вложишь.
12
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красноярский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Кадры задержания руководителей "Церкви последнего завета" в Красноярском крае
Кадры задержания руководителей "Церкви последнего завета" в Красноярском крае
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60
следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, происшествия

Опубликовано видео задержания главы "секты Виссариона"

12:35 22.09.2020 (обновлено: 17:32 22.09.2020)
6527
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. СК опубликовал видео задержания руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона), Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.
На кадрах видно, как задержанных в сопровождении сотрудников спецслужб переводят из микроавтобуса в самолет.
СК возбудил уголовное дело по факту незаконной деятельности религиозной организации. По данным следствия, Тороп, Редькин и Ведерников руководили общиной с 1991 года. При этом Тороп именовал себя сыном божьим Христом под именем Виссарион.
По словам представителя СК, подозреваемые использовали деньги участников и применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого причинен тяжкий вред здоровью части последователей.
Один из руководителей религиозной организации Церковь Последнего Завета Сергей Тороп во время задержания - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 12:05Религия и мировоззрение
Религиовед рассказал о секте "Церковь последнего завета"
86131312
Обсудить10
Следственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Люди жили в лесу общиной никого не трогали и вдруг к ним явились космонафты и забрали старосту. Это полный беспредел.
22 сентября, 14:30
Dungeon KeeperDungeon Keeper
231007
Присоединяйся к ним. Квартирку продашь, денежки в общину вложишь.
22 сентября, 14:35
kkraicher
640002
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Один из руководителей религиозной организации Церковь Последнего Завета Сергей Тороп во время задержания
Религиовед рассказал о секте "Церковь последнего завета"
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