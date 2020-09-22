https://ria.ru/20200922/vissarion-1577592815.html

Опубликовано видео задержания главы "секты Виссариона"

СК опубликовал видео задержания руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона), Вадима Редькина и Владимира... РИА Новости, 22.09.2020

2020-09-22T12:35

2020-09-22T12:35

2020-09-22T17:32

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577589882_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_41d56e23c1f2888809d565e736ca5767.jpg

<strong>МОСКВА, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> опубликовал видео задержания руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона), Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.На кадрах видно, как задержанных в сопровождении сотрудников спецслужб переводят из микроавтобуса в самолет.СК возбудил уголовное дело по факту незаконной деятельности религиозной организации. По данным следствия, Тороп, Редькин и Ведерников руководили общиной с 1991 года. При этом Тороп именовал себя сыном божьим Христом под именем Виссарион.По словам представителя СК, подозреваемые использовали деньги участников и применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого причинен тяжкий вред здоровью части последователей.

https://ria.ru/20200922/religiya-1577590765.html

Dungeon Keeper Люди жили в лесу общиной никого не трогали и вдруг к ним явились космонафты и забрали старосту. Это полный беспредел. 13

kraicher Присоединяйся к ним. Квартирку продашь, денежки в общину вложишь. 12

10

красноярский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания руководителей "Церкви последнего завета" в Красноярском крае Кадры задержания руководителей "Церкви последнего завета" в Красноярском крае 2020-09-22T12:35 true PT1M23S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, происшествия