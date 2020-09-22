https://ria.ru/20200922/vissarion-1577592815.html
Опубликовано видео задержания главы "секты Виссариона"
СК опубликовал видео задержания руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона), Вадима Редькина и Владимира... РИА Новости, 22.09.2020
2020-09-22T12:35
2020-09-22T12:35
2020-09-22T17:32
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> опубликовал видео задержания руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона), Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.На кадрах видно, как задержанных в сопровождении сотрудников спецслужб переводят из микроавтобуса в самолет.СК возбудил уголовное дело по факту незаконной деятельности религиозной организации. По данным следствия, Тороп, Редькин и Ведерников руководили общиной с 1991 года. При этом Тороп именовал себя сыном божьим Христом под именем Виссарион.По словам представителя СК, подозреваемые использовали деньги участников и применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого причинен тяжкий вред здоровью части последователей.
https://ria.ru/20200922/religiya-1577590765.html
Dungeon Keeper
Люди жили в лесу общиной никого не трогали и вдруг к ним явились космонафты и забрали старосту. Это полный беспредел.
13
kraicher
Присоединяйся к ним. Квартирку продашь, денежки в общину вложишь.
12
10
красноярский край
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры задержания руководителей "Церкви последнего завета" в Красноярском крае
Кадры задержания руководителей "Церкви последнего завета" в Красноярском крае
2020-09-22T12:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, происшествия