Казахстан решил начать вакцинацию "Спутником V" раньше срока
06:33 19.01.2021 (обновлено: 10:06 19.01.2021)
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе" в Казахстане
© Sputnik / Абзал Калиев
НУР-СУЛТАН, 19 янв — РИА Новости. В Казахстане собираются начать вакцинацию "Спутником V" 1 февраля — раньше запланированного срока, заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой.
Ранее исполняющий обязанности заместителя председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Нурлыбек Асылбеков говорил, что вакцинация с использованием российского препарата намечена на конец февраля.
"Девятнадцатого января 2021 года планируется подписание договора между Карагандинским фармкомплексом и Российским фондом прямых инвестиций на поставку первой партии 20 тысяч доз вакцин "Спутник V", 20 января планируется выдача разрешения на разовый ввоз, <…> к 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения", — отметил Цой на заседании правительства.
По информации министерства, в первом полугодии должны привиться два миллиона человек, во втором — три-четыре миллиона. На первых этапах вакцину получат медики, сотрудники санэпидслужб, педагоги, студенты и люди с хроническими заболеваниями.
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