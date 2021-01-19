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Казахстан решил начать вакцинацию "Спутником V" раньше срока

Казахстан решил начать вакцинацию "Спутником V" раньше срока

В Казахстане собираются начать вакцинацию "Спутником V" 1 февраля — раньше запланированного срока, заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой. РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T06:33

2021-01-19T06:33

2021-01-19T10:06

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

нур-султан

российский фонд прямых инвестиций

казахстан

в мире

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НУР-СУЛТАН, 19 янв — РИА Новости. В Казахстане собираются начать вакцинацию "Спутником V" 1 февраля — раньше запланированного срока, заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой.Ранее исполняющий обязанности заместителя председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Нурлыбек Асылбеков говорил, что вакцинация с использованием российского препарата намечена на конец февраля.По информации министерства, в первом полугодии должны привиться два миллиона человек, во втором — три-четыре миллиона. На первых этапах вакцину получат медики, сотрудники санэпидслужб, педагоги, студенты и люди с хроническими заболеваниями.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

нур-султан

казахстан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нур-султан, российский фонд прямых инвестиций, казахстан, в мире