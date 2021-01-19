https://ria.ru/20210119/vaktsina-1593717144.html

Матвиенко предложила представителю генсека ООН привиться "Спутником V"

Матвиенко предложила представителю генсека ООН привиться "Спутником V"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила высокому представителю генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигелю Анхелю Моратиносу... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T17:43

2021-01-19T17:43

2021-01-19T17:43

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

валентина матвиенко

совет федерации рф

оон

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила высокому представителю генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигелю Анхелю Моратиносу привиться российской вакциной "Спутник V"."Вы будете полностью защищены от коронавируса", - сказала Матвиенко на встрече с Моратиносом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/vaktsina-1593684628.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, оон