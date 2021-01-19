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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210119/vaktsina-1593717144.html
Матвиенко предложила представителю генсека ООН привиться "Спутником V"
Матвиенко предложила представителю генсека ООН привиться "Спутником V"
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила высокому представителю генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигелю Анхелю Моратиносу... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T17:43
2021-01-19T17:43
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила высокому представителю генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигелю Анхелю Моратиносу привиться российской вакциной "Спутник V"."Вы будете полностью защищены от коронавируса", - сказала Матвиенко на встрече с Моратиносом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, оон

Матвиенко предложила представителю генсека ООН привиться "Спутником V"

17:43 19.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила высокому представителю генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигелю Анхелю Моратиносу привиться российской вакциной "Спутник V".
"Вы будете полностью защищены от коронавируса", - сказала Матвиенко на встрече с Моратиносом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Ив Россье - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
Вчера, 14:36Распространение коронавируса
Экс-посол Швейцарии в России привился вакциной "Спутник V"
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФООН
 
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