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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210119/vaktsina-1593665004.html
Первую партию вакцины от COVID-19 доставили на базу России в Таджикистане
Первую партию вакцины от COVID-19 доставили на базу России в Таджикистане
Первую партию из 1100 доз вакцины от коронавирусной инфекции доставили на 201-ю российскую военную базу, дислоцированную в Таджикистане, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T13:14
2021-01-19T13:14
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
центральный военный округ
здоровье - общество
душанбе
таджикистан
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ДУШАНБЕ, 19 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Первую партию из 1100 доз вакцины от коронавирусной инфекции доставили на 201-ю российскую военную базу, дислоцированную в Таджикистане, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа."В первую очередь вакцину получат медицинские работники 451-го российского военного госпиталя, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы базы", - сказал собеседник агентства.Перед вакцинированием до военнослужащих будет доведена информация о новой коронавирусной инфекции, воздействии препарата на организм человека и возможных побочных явлениях. Вакцинация будет проходить исключительно в добровольном порядке. Стартовавшая в декабре прошлого года вакцинация военных медиков, лечащих пациентов с COVID-19, и офицеров из руководящего состава в Центральном военном округе завершится до 25 февраля. На середину января от новой коронавирусной инфекции в ЦВО были привиты более 13 тысяч военнослужащих. Всего военный округ планирует привить от COVID-19 в ближайшее время около 100 тысяч человек.Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, центральный военный округ, здоровье - общество, душанбе, таджикистан, общество

Первую партию вакцины от COVID-19 доставили на базу России в Таджикистане

13:14 19.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ДУШАНБЕ, 19 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Первую партию из 1100 доз вакцины от коронавирусной инфекции доставили на 201-ю российскую военную базу, дислоцированную в Таджикистане, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа.
"В первую очередь вакцину получат медицинские работники 451-го российского военного госпиталя, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы базы", - сказал собеседник агентства.
Перед вакцинированием до военнослужащих будет доведена информация о новой коронавирусной инфекции, воздействии препарата на организм человека и возможных побочных явлениях. Вакцинация будет проходить исключительно в добровольном порядке. Стартовавшая в декабре прошлого года вакцинация военных медиков, лечащих пациентов с COVID-19, и офицеров из руководящего состава в Центральном военном округе завершится до 25 февраля. На середину января от новой коронавирусной инфекции в ЦВО были привиты более 13 тысяч военнослужащих. Всего военный округ планирует привить от COVID-19 в ближайшее время около 100 тысяч человек.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЦентральный военный округЗдоровье - ОбществоДушанбеТаджикистанОбщество
 
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