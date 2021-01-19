Первую партию вакцины от COVID-19 доставили на базу России в Таджикистане
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ДУШАНБЕ, 19 янв – РИА Новости, Лидия Исамова. Первую партию из 1100 доз вакцины от коронавирусной инфекции доставили на 201-ю российскую военную базу, дислоцированную в Таджикистане, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального военного округа.
"В первую очередь вакцину получат медицинские работники 451-го российского военного госпиталя, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы базы", - сказал собеседник агентства.
Перед вакцинированием до военнослужащих будет доведена информация о новой коронавирусной инфекции, воздействии препарата на организм человека и возможных побочных явлениях. Вакцинация будет проходить исключительно в добровольном порядке. Стартовавшая в декабре прошлого года вакцинация военных медиков, лечащих пациентов с COVID-19, и офицеров из руководящего состава в Центральном военном округе завершится до 25 февраля. На середину января от новой коронавирусной инфекции в ЦВО были привиты более 13 тысяч военнослужащих. Всего военный округ планирует привить от COVID-19 в ближайшее время около 100 тысяч человек.
Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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