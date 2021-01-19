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Минпромторг предложил повысить ставку утильсбора на автомобили
Минпромторг предложил повысить ставку утильсбора на автомобили
Минпромторг России предлагает в 2021 году увеличить на 25% базовую ставку утилизационного сбора на легковые машины и грузовики, следует из проекта ведомства,... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-19T20:33
2021-01-20T05:11
россия
авто
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минпромторг России предлагает в 2021 году увеличить на 25% базовую ставку утилизационного сбора на легковые машины и грузовики, следует из проекта ведомства, опубликованного на портале нормативных правовых актов.Как следует из проекта, базовую ставку для легковых машин предлагается увеличить с 20 до 25 тысяч рублей, для грузовиков - со 150 до 187,5 тысячи рублей. Сейчас базовая ставка для легковых машин (включая внедорожники) составляет 20 тысяч рублей, а для грузовиков и автобусов - 150 тысяч соответственно. Ранее правительство при повышении утильсбора меняло коэффициенты, на которые умножается базовая ставка в зависимости от объема двигателя и возраста транспортного средства."Ожидается, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса", - отмечает Минпромторг в пояснительной записке к документу.По мнению ведомства, дополнительные поступления в бюджет позволят, в том числе, продолжить реализацию в 2021 году программ стимулирования спроса на автомобильную технику, таких как льготное автокредитование, льготный лизинг и скидка на газомоторную технику.По оценке министерства, доля утильсбора в стоимости импортируемых автомобилей составляет порядка 5%, при этом за период 2018-2019 годов ввозная пошлина на импортируемые легковые автомобили была снижена с 20% до 15% и, таким образом, существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается."Ставка утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя составит не более 4500 рублей в отношении новых автомобилей и не более 6500 рублей в отношении автомобилей, бывших в употреблении", - также сообщает ведомство.
https://ria.ru/20201201/nalog-1587089691.html
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россия, авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Минпромторг предложил повысить ставку утильсбора на автомобили

20:33 19.01.2021 (обновлено: 05:11 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкУтилизация автомобилей на предприятии ООО "Втормет"
Утилизация автомобилей на предприятии ООО Втормет - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минпромторг России предлагает в 2021 году увеличить на 25% базовую ставку утилизационного сбора на легковые машины и грузовики, следует из проекта ведомства, опубликованного на портале нормативных правовых актов.
Как следует из проекта, базовую ставку для легковых машин предлагается увеличить с 20 до 25 тысяч рублей, для грузовиков - со 150 до 187,5 тысячи рублей. Сейчас базовая ставка для легковых машин (включая внедорожники) составляет 20 тысяч рублей, а для грузовиков и автобусов - 150 тысяч соответственно. Ранее правительство при повышении утильсбора меняло коэффициенты, на которые умножается базовая ставка в зависимости от объема двигателя и возраста транспортного средства.
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"Ожидается, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса", - отмечает Минпромторг в пояснительной записке к документу.
По мнению ведомства, дополнительные поступления в бюджет позволят, в том числе, продолжить реализацию в 2021 году программ стимулирования спроса на автомобильную технику, таких как льготное автокредитование, льготный лизинг и скидка на газомоторную технику.
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По оценке министерства, доля утильсбора в стоимости импортируемых автомобилей составляет порядка 5%, при этом за период 2018-2019 годов ввозная пошлина на импортируемые легковые автомобили была снижена с 20% до 15% и, таким образом, существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается.
"Ставка утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя составит не более 4500 рублей в отношении новых автомобилей и не более 6500 рублей в отношении автомобилей, бывших в употреблении", - также сообщает ведомство.
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