https://ria.ru/20210119/utilsbor-1593745260.html

Минпромторг предложил повысить ставку утильсбора на автомобили

Минпромторг предложил повысить ставку утильсбора на автомобили

Минпромторг России предлагает в 2021 году увеличить на 25% базовую ставку утилизационного сбора на легковые машины и грузовики, следует из проекта ведомства,... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-19T20:33

2021-01-19T20:33

2021-01-20T05:11

россия

авто

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/25106/38/251063816_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ae834fde9e47cc38bc84d2b68449793c.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Минпромторг России предлагает в 2021 году увеличить на 25% базовую ставку утилизационного сбора на легковые машины и грузовики, следует из проекта ведомства, опубликованного на портале нормативных правовых актов.Как следует из проекта, базовую ставку для легковых машин предлагается увеличить с 20 до 25 тысяч рублей, для грузовиков - со 150 до 187,5 тысячи рублей. Сейчас базовая ставка для легковых машин (включая внедорожники) составляет 20 тысяч рублей, а для грузовиков и автобусов - 150 тысяч соответственно. Ранее правительство при повышении утильсбора меняло коэффициенты, на которые умножается базовая ставка в зависимости от объема двигателя и возраста транспортного средства."Ожидается, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса", - отмечает Минпромторг в пояснительной записке к документу.По мнению ведомства, дополнительные поступления в бюджет позволят, в том числе, продолжить реализацию в 2021 году программ стимулирования спроса на автомобильную технику, таких как льготное автокредитование, льготный лизинг и скидка на газомоторную технику.По оценке министерства, доля утильсбора в стоимости импортируемых автомобилей составляет порядка 5%, при этом за период 2018-2019 годов ввозная пошлина на импортируемые легковые автомобили была снижена с 20% до 15% и, таким образом, существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается."Ставка утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя составит не более 4500 рублей в отношении новых автомобилей и не более 6500 рублей в отношении автомобилей, бывших в употреблении", - также сообщает ведомство.

https://ria.ru/20201201/nalog-1587089691.html

https://ria.ru/20201125/nalogi-1586214122.html

https://ria.ru/20201116/avtomobil-1584703401.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика