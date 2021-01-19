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На Украине допросили опубликовавшего запись по делу об убийстве Шеремета
На Украине допросили опубликовавшего запись по делу об убийстве Шеремета
Национальная полиция Украины заявила, что допросила экс-сотрудника белорусского спецназа Игоря Макара, опубликовавшего запись, на которой якобы обсуждается... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T17:28
2021-01-19T17:28
андрей антоненко
убийство журналиста павла шеремета
арсен аваков
мвд украины
павел шеремет
белоруссия
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 19 янв – РИА Новости. Национальная полиция Украины заявила, что допросила экс-сотрудника белорусского спецназа Игоря Макара, опубликовавшего запись, на которой якобы обсуждается убийство журналиста Павла Шеремета.Ранее издание "Украинская правда" заявило о получении записей разговоров, касающихся убийства Шеремета. По его данным, на записи якобы звучат слова главы Комитета госбезопасности Белоруссии в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, "записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в офисе Зайцева в Минске". Издание утверждает, что на полученной им записи в том числе якобы обсуждается способ убийства Шеремета. Нацполиция Украины заявила, что получила записи и документы, на которых якобы обсуждается убийство, и направила их на экспертизу. Позже экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который обнародовал аудиозаписи, заявил в интервью украинскому сайту "Общественное. Новости", что готов дать показания по делу в офисе генпрокурора Украины."Поиск заказчиков убийства Шеремета: полиция допросила распорядителя обнародованных аудиозаписей. Мужчина сообщил следователям Нацполиции дополнительные факты, которые могут помочь выйти на след заказчиков убийства известного журналиста, которое произошло в 2016 году. Полицейские обеспечивали охрану жизни и здоровья свидетеля во время его пребывания на территории Украины", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что правоохранители проверяют достоверность полученной в ходе допроса информации, а сама аудиозапись направлена на фоноскопическую экспертизу.В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны по меньшей мере пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Позже адвокат одного из подозреваемых Андрея Антоненко Леонид Маслов сообщил о смене формулировки подозрения по данному делу, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. Позже адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около 10 лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
https://ria.ru/20210119/belorussiya-1593661074.html
https://ria.ru/20210104/sheremet-1591978481.html
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андрей антоненко, убийство журналиста павла шеремета, арсен аваков, мвд украины, павел шеремет, белоруссия, киев, украина, в мире

На Украине допросили опубликовавшего запись по делу об убийстве Шеремета

17:28 19.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония открытия мемориала в честь журналиста Павла Шеремета в Киеве
Церемония открытия мемориала в честь журналиста Павла Шеремета в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 янв – РИА Новости. Национальная полиция Украины заявила, что допросила экс-сотрудника белорусского спецназа Игоря Макара, опубликовавшего запись, на которой якобы обсуждается убийство журналиста Павла Шеремета.
Ранее издание "Украинская правда" заявило о получении записей разговоров, касающихся убийства Шеремета. По его данным, на записи якобы звучат слова главы Комитета госбезопасности Белоруссии в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, "записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в офисе Зайцева в Минске". Издание утверждает, что на полученной им записи в том числе якобы обсуждается способ убийства Шеремета. Нацполиция Украины заявила, что получила записи и документы, на которых якобы обсуждается убийство, и направила их на экспертизу. Позже экс-сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который обнародовал аудиозаписи, заявил в интервью украинскому сайту "Общественное. Новости", что готов дать показания по делу в офисе генпрокурора Украины.
Цветы и фотографии у мемориала в честь журналиста Павла Шеремета в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
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Минск готов сообщить Киеву о целях разместившего запись о Шеремете
"Поиск заказчиков убийства Шеремета: полиция допросила распорядителя обнародованных аудиозаписей. Мужчина сообщил следователям Нацполиции дополнительные факты, которые могут помочь выйти на след заказчиков убийства известного журналиста, которое произошло в 2016 году. Полицейские обеспечивали охрану жизни и здоровья свидетеля во время его пребывания на территории Украины", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что правоохранители проверяют достоверность полученной в ходе допроса информации, а сама аудиозапись направлена на фоноскопическую экспертизу.
В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны по меньшей мере пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Позже адвокат одного из подозреваемых Андрея Антоненко Леонид Маслов сообщил о смене формулировки подозрения по данному делу, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. Позже адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около 10 лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
Журналист Павел Шеремет - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 16:26
На Украине заявили о наличии информации о заказчиках убийства Шеремета
 
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