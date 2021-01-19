https://ria.ru/20210119/ukraina-1593647348.html

Украина опровергла информацию об использовании российских ПЦР-тестов

Украина опровергла информацию об использовании российских ПЦР-тестов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов опроверг информацию о том, что в стране используют в 90% случаях ПЦР-тесты российского производства, и заявил,... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T11:52

2021-01-19T11:52

2021-01-19T11:52

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

максим степанов

здоровье - общество

национальная медицинская палата

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584976654_0:45:3077:1776_1920x0_80_0_0_04db553eb056f5a723b0d937b5ae4c87.jpg

КИЕВ, 19 янв – РИА Новости. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов опроверг информацию о том, что в стране используют в 90% случаях ПЦР-тесты российского производства, и заявил, что Украина не закупает и не планирует закупать тесты производства РФ.Ранее председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор госпредприятия "Украинский научный центр "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" Сергей Кравченко заявил, что Украина использует в 90% случаев ПЦР-тесты российского производства.Он также сообщил, что на Украине используют ПЦР-тесты российского производства только в 0,6% случаев и "исключительно в каких-то частных лабораториях". "То есть государство точно не закупало, не закупает и закупать не планирует (тесты российского производства - ред.)", - отметил Степанов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 1 167 655 человек, выздоровели 886 248 заболевших, летальных случаев – 21 046.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/vaccine-1592742961.html

https://ria.ru/20210104/ukraina-1591939990.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, максим степанов, здоровье - общество, национальная медицинская палата, украина, в мире