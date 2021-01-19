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Украина опровергла информацию об использовании российских ПЦР-тестов
Украина опровергла информацию об использовании российских ПЦР-тестов
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов опроверг информацию о том, что в стране используют в 90% случаях ПЦР-тесты российского производства, и заявил,... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T11:52
2021-01-19T11:52
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
максим степанов
здоровье - общество
национальная медицинская палата
украина
в мире
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КИЕВ, 19 янв – РИА Новости. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов опроверг информацию о том, что в стране используют в 90% случаях ПЦР-тесты российского производства, и заявил, что Украина не закупает и не планирует закупать тесты производства РФ.Ранее председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор госпредприятия "Украинский научный центр "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" Сергей Кравченко заявил, что Украина использует в 90% случаев ПЦР-тесты российского производства.Он также сообщил, что на Украине используют ПЦР-тесты российского производства только в 0,6% случаев и "исключительно в каких-то частных лабораториях". "То есть государство точно не закупало, не закупает и закупать не планирует (тесты российского производства - ред.)", - отметил Степанов.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 1 167 655 человек, выздоровели 886 248 заболевших, летальных случаев – 21 046.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, максим степанов, здоровье - общество, национальная медицинская палата, украина, в мире

Украина опровергла информацию об использовании российских ПЦР-тестов

11:52 19.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КИЕВ, 19 янв – РИА Новости. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов опроверг информацию о том, что в стране используют в 90% случаях ПЦР-тесты российского производства, и заявил, что Украина не закупает и не планирует закупать тесты производства РФ.
Ранее председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор госпредприятия "Украинский научный центр "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" Сергей Кравченко заявил, что Украина использует в 90% случаев ПЦР-тесты российского производства.

"Это не просто информация, которая не соответствует действительности, это очередной фейк… Я вам расскажу про тесты, которые закупаются Минздравом по странам-производителям – это КНР, США, Корея, Польша, Германия, Великобритания, Франция, Австрия, Канада, Чехия, Турция, Сингапур. Как вы видите, РФ здесь нет. Подчеркиваю, что закупка большинства ПЦР-тестов осуществляется у украинского производителя", - сказал Степанов на брифинге во вторник в ответ на вопрос о том, правда ли, что Украина в 90% случаях использует тесты российского производства.

Он также сообщил, что на Украине используют ПЦР-тесты российского производства только в 0,6% случаев и "исключительно в каких-то частных лабораториях". "То есть государство точно не закупало, не закупает и закупать не планирует (тесты российского производства - ред.)", - отметил Степанов.
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