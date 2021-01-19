Украина опровергла информацию об использовании российских ПЦР-тестов
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
КИЕВ, 19 янв – РИА Новости. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов опроверг информацию о том, что в стране используют в 90% случаях ПЦР-тесты российского производства, и заявил, что Украина не закупает и не планирует закупать тесты производства РФ.
Ранее председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор госпредприятия "Украинский научный центр "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" Сергей Кравченко заявил, что Украина использует в 90% случаев ПЦР-тесты российского производства.
"Это не просто информация, которая не соответствует действительности, это очередной фейк… Я вам расскажу про тесты, которые закупаются Минздравом по странам-производителям – это КНР, США, Корея, Польша, Германия, Великобритания, Франция, Австрия, Канада, Чехия, Турция, Сингапур. Как вы видите, РФ здесь нет. Подчеркиваю, что закупка большинства ПЦР-тестов осуществляется у украинского производителя", - сказал Степанов на брифинге во вторник в ответ на вопрос о том, правда ли, что Украина в 90% случаях использует тесты российского производства.
Он также сообщил, что на Украине используют ПЦР-тесты российского производства только в 0,6% случаев и "исключительно в каких-то частных лабораториях". "То есть государство точно не закупало, не закупает и закупать не планирует (тесты российского производства - ред.)", - отметил Степанов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 1 167 655 человек, выздоровели 886 248 заболевших, летальных случаев – 21 046.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.