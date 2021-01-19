https://ria.ru/20210119/ucheniya-1593656809.html
Российские военные впервые провели учения нового типа
Российские военные впервые провели учения нового типа
Российские военные впервые провели учения нового типа (сетецетрические), в которых задействовали самоходные артиллерийские установки (САУ) "Мста". РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T12:45
2021-01-19T12:45
2021-01-19T15:31
россия
мста-с
российская электроника
ростех
брянская область
безопасность
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские военные впервые провели учения нового типа (сетецетрические), в которых задействовали самоходные артиллерийские установки (САУ) "Мста"."Артиллеристы впервые отработали применение самоходного дивизиона САУ "Мтса-С-М2" в единой системе управления огнем в Брянской области. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С-М2" использовали аппаратуру единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), установленной для обмена данными и корректировкой огня в режиме реального времени", — говорится в пресс-релизе командования Западного военного округа.Маневры провели артиллеристы Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии. Участвовали около 500 человек, задействовали 25 единиц оружия.Концепция сетецентрической войны подразумевает, что все участники боя объединяются в информационную сеть, собирают данные разведки и координируют управление войсками и оружием. Сторонники такого подхода считают критически важным достичь информационного превосходства над противником.В пресс-службе ЗВО уточнили, что новая аппаратура систем управления тактического звена позволяет передавать информацию с приборов наведения и управления, за счет чего командование дивизии способно быстрее решать задачи. Огонь гаубиц корректировали с помощью беспилотников и разведывательных систем."Совместно с автоматизированным удалением стреляной гильзы и системой навигации военнослужащие смогли достигнуть скорострельности до десяти выстрелов в минуту", — говорится в сообщении.Аппаратура ЕСУ ТЗ разработана концерном "Созвездие" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех"). Такими системами, кроме гаубиц "Мста", оборудованы новые танки Т-90М "Прорыв".
https://ria.ru/20210116/t-90m-1593288389.html
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россия, мста-с, российская электроника, ростех, брянская область, безопасность
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Российские военные впервые провели учения нового типа (сетецетрические), в которых задействовали самоходные артиллерийские установки (САУ) "Мста
".
"Артиллеристы впервые отработали применение самоходного дивизиона САУ "Мтса-С-М2" в единой системе управления огнем в Брянской области
. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С-М2" использовали аппаратуру единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), установленной для обмена данными и корректировкой огня в режиме реального времени", — говорится в пресс-релизе командования Западного военного округа.
Маневры провели артиллеристы Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии. Участвовали около 500 человек, задействовали 25 единиц оружия.
Концепция сетецентрической войны подразумевает, что все участники боя объединяются в информационную сеть, собирают данные разведки и координируют управление войсками и оружием. Сторонники такого подхода считают критически важным достичь информационного превосходства над противником.
В пресс-службе ЗВО уточнили, что новая аппаратура систем управления тактического звена позволяет передавать информацию с приборов наведения и управления, за счет чего командование дивизии способно быстрее решать задачи. Огонь гаубиц корректировали с помощью беспилотников и разведывательных систем.
"Совместно с автоматизированным удалением стреляной гильзы и системой навигации военнослужащие смогли достигнуть скорострельности до десяти выстрелов в минуту", — говорится в сообщении.
Аппаратура ЕСУ ТЗ разработана концерном "Созвездие" (входит в холдинг "Росэлектроника
" госкорпорации "Ростех
"). Такими системами, кроме гаубиц "Мста", оборудованы новые танки Т-90М
"Прорыв".